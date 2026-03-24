Danna García explora su faceta más intensa como madre y actriz en su regreso a la televisión

Danna García regresa a la televisión como protagonista de la telenovela 'Hermanas, un amor compartido', bajo la producción de TelevisaUnivision - crédito TelevisaUnivisión

Danna García, actriz colombiana reconocida por su trabajo en Pasión de gavilanes y Te voy a enseñar a querer, vuelve a la pantalla como protagonista de Hermanas, un amor compartido, la nueva telenovela realizada por TelevisaUnivision y estrenada recientemente por Univision.

La telenovela, adaptación mexicana del éxito turco Foster Mother, se centra en el enfrentamiento y la unión de dos hermanas biológicas por la custodia de una niña. Según adelantó la productora Silvia Cano en agosto de 2025, cuando inició el rodaje, el relato explora cómo el profundo vínculo entre las hermanas se pone a prueba ante la llegada de nuevos personajes que transformarán su destino.

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En esta producción, García interpreta a Rebeca, una mujer rebelde y de carácter fuerte que enfrenta el desafío de abandonar a su hija tras una condena injusta. Este personaje representa para la antioqueña un cambio radical en su trayectoria, siendo su primer trabajo actoral desde Amores que engañan (2023) para Lifetime Latinoamérica. En 2025 tuvo una aparición como invitada especial en la telenovela Me atrevo a amarte de TelevisaUnivision.

En diálogo con People En Español, la actriz aseguró que este nuevo proyecto rompía con los esquemas tradicionales en las telenovelas mexicanas, destacando que no es un relato que se guie con la misma línea narrativa.

Danna García interpreta a Rebeca, un personaje que marca un cambio radical en su carrera, alejándose de los roles habituales en la televisión - crédito TelevisaUnivisión

“Esta es una historia que no se centra, como estamos acostumbrados, en la relación entre una pareja y un triángulo amoroso con un tercero en discordia. Es un concepto un poco diferente porque es una relación de dos hermanas con personalidades muy diferentes que se enfrentan por un gran amor, pero es el amor a una hija”, explicó. Y aunque dejó claro que las relaciones de pareja tienen su lugar en el libreto, en ningún caso es el foco central.

En cuanto a su papel, Danna afirmó que se trató de un desafío actoral poco frecuente en su carrera, pues rompe con el tipo de personajes que ha interpretado en el pasado. En este caso, se trata de una mujer obligada a dejar a su hija en una casa cuna tras ser encarcelada injustamente.

“Es un personaje que yo creo que pocas veces me pueden visualizar a mí en un personaje de lo que he hecho. Yo quería lograr algo que fuera creíble y representar a esta comunidad, a este grupo de mujeres que han estado privadas de la libertad y esa oportunidad que tienen cuando salen a retomar sus vidas”, relató la actriz.

La transformación física y emocional para dar vida a Rebeca fue clave en la propuesta de Danna García y del equipo de la producción, algo que agradeció.

“Hubo también un trabajo de diseño que yo agradezco muchísimo en donde la idea era quitarme cualquier rasgo que pudiera ser dulce o femenino y tratar un poco como de que el enfoque tuviera que ver más con su carácter, con su situación, con su personalidad. Usualmente en telenovela no pasa eso. Usualmente en telenovelas son muy princesiles de alguna manera los personajes. Este personaje se trató de ir al otro extremo, y es lo que quiero que el público vea”, explicó.

Su objetivo era lograr una metamorfosis tan profunda que el público no la reconociera de inmediato en pantalla. “Un poco mi intención, no te voy a negar, era que no supieran qué actriz lo hacía. Yo quería que cuando la vieran dijeran: ‘Pero, ¿quién será esa?’. Ese es como mi objetivo como actriz: hacer algo ya diferente, salirme de ese esquema”, indicó.

García destacó el exigente trabajo actoral realizado para 'Hermanas', buscando que el público no la reconozca de inmediato en pantalla - crédito TelevisaUnivisión

La intérprete consideró que esta oportunidad es una verdadera excepción dentro del género. “Es una bendición y un milagro que yo haya tenido esta gran oportunidad en telenovela, porque en serie de pronto se da más cabida, pero en telenovela ha sido un gran regalo”.

Danna no dudó en calificar el personaje de Rebeca como un punto de quiebre y una oportunidad de descubrir facetas nuevas dentro de la actuación.

“Creo que es la primera vez como actriz que me pasa que yo realmente puedo hacer escenas como en un personaje. Siento que cuando he estado en ella como la siento tanto no soy yo metiéndome en el personaje, sino es un personaje y yo entro en ella. No sé cómo explicarlo. Hay algo ahí que yo creo que no había logrado antes o no me había pasado de esa manera, y es un crecimiento enorme como actriz”, confesó. “Rebeca es un regalo que me han dado, yo lo veo así. Soy yo quien debo agradecer de verdad que me hayan dado esta oportunidad, este personaje, porque hacerla es hermoso”, añadió.

La experiencia de ser madre influyó profundamente en la interpretación de Danna García, según ella misma reconoció.

“Emocionalmente hay como una riqueza emocional en mí que antes no tenía. No sé si las mamás lo puedan explicar mejor que yo, pero cuando eres madre estás ahondando mucho más en emociones que uno usualmente en la vida cotidiana no llega a eso”, compartió. “Como soy mamá de Dante, que ya tiene ocho años, cuando hago a Rebeca y tengo todas estas relaciones con mi hija, porque este es un personaje que lucha por su hija, hay un poder de conexión que me agarra, me roba en las escenas”, añadió.

Danna García es madre de Dante, fruto de su relación con el escritor español Iván González - crédito @dannagarciao/Instagram

García subrayó la intensidad de ese amor incondicional y espera que el público lo perciba en pantalla. “Yo creo que esto de ser madre definitivamente es un amor tan grande y tan incondicional que no se puede explicar, pero espero que lo sientan en la telenovela, espero que sientan todo este poder, porque somos dos mujeres luchando por la misma niña, y hay mucho ahí”, concluyó.