Accidente de avión de la Fuerza Aérea Colombiana - EN VIVO: este es el estado de salud de los militares heridos

En la mañana del lunes 23 de marzo de 2026, un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) se accidentó en zona rural del municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo (sur de Colombia).
El siniestro aéreo ocurrió minutos después de que la aeronave despegara de la pista de La Tagua (Putumayo). Según información oficial de la FAC, a bordo se encontraban 128 personas, entre tripulantes y pasajeros del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Un accidente aéreo en el departamento de Putumayo podría haber dejado una de las peores tragedias militares en años, en la historia de Colombia. La aeronave Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) se habría desplomado en zona rural apenas minutos después de despegar de la pista de La Tagua, en la mañana del lunes 23 de marzo; las cifras preliminares de afectados habrían generado un panorama confuso.
En la madrugada del martes 24 de marzo, el Hospital Militar Central de Bogotá entregó un primer reporte sobre el estado de salud de 24 militares que sobrevivieron a la caída del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en el municipio de Puerto Leguízamo, departamento de Putumayo (sur de Colombia).
Según el parte médico, de los 24 profesionales, “21 militares se encuentran hospitalizados en piso, uno en la Unidad de Cuidados Intensivos y dos en observación en el área de Urgencias”.
“En su condición de Reserva Estratégica de la Nación, el Hospital Militar Central ha dispuesto de todas sus capacidades médicas, tecnológicas y de infraestructura para garantizar una atención especializada, segura y oportuna al personal y sus familias”, recalcó el Hospital Militar Central.