Accidente de avión de la Fuerza Aérea Colombiana - EN VIVO: este es el estado de salud de los militares heridos

La tragedia aérea en Putumayo deja al menos 70 fallecidos y 51 heridos tras la caída de un C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana - crédito prensa MinDefensa

En la mañana del lunes 23 de marzo de 2026, un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) se accidentó en zona rural del municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo (sur de Colombia).

El siniestro aéreo ocurrió minutos después de que la aeronave despegara de la pista de La Tagua (Putumayo). Según información oficial de la FAC, a bordo se encontraban 128 personas, entre tripulantes y pasajeros del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional.

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