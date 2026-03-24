Colombia

Accidente de avión de la Fuerza Aérea Colombiana - EN VIVO: este es el estado de salud de los militares heridos

Según el reporte preliminar de las autoridades, el siniestro dejó, hasta ahora, 66 muertos y 57 heridos. Los lesionados reciben atención médica en Bogotá, Neiva y Florencia

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La tragedia aérea en Putumayo
La tragedia aérea en Putumayo deja al menos 70 fallecidos y 51 heridos tras la caída de un C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana - crédito prensa MinDefensa

En la mañana del lunes 23 de marzo de 2026, un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) se accidentó en zona rural del municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo (sur de Colombia).

El siniestro aéreo ocurrió minutos después de que la aeronave despegara de la pista de La Tagua (Putumayo). Según información oficial de la FAC, a bordo se encontraban 128 personas, entre tripulantes y pasajeros del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional.

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12:11 hsHoy

Accidente avión de la FAC en Puerto Leguizamo, Putumayo: las autoridades tienen un conteo de 66 muertos

De las 128 personas que viajaban a bordo, se conoció que un soldado resultó ileso, 57 militares fueron rescatados y evacuados

Más de 120 ocupantes viajaban
Más de 120 ocupantes viajaban en la aeronave, principalmente personal militar cuando se estrelló en Putumayo - crédito @MinMedio/X

Un accidente aéreo en el departamento de Putumayo podría haber dejado una de las peores tragedias militares en años, en la historia de Colombia. La aeronave Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) se habría desplomado en zona rural apenas minutos después de despegar de la pista de La Tagua, en la mañana del lunes 23 de marzo; las cifras preliminares de afectados habrían generado un panorama confuso.

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11:37 hsHoy

Parte médico de los militares heridos en Bogotá

En la madrugada del martes 24 de marzo, el Hospital Militar Central de Bogotá entregó un primer reporte sobre el estado de salud de 24 militares que sobrevivieron a la caída del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en el municipio de Puerto Leguízamo, departamento de Putumayo (sur de Colombia).

Según el parte médico, de los 24 profesionales, “21 militares se encuentran hospitalizados en piso, uno en la Unidad de Cuidados Intensivos y dos en observación en el área de Urgencias”.

“En su condición de Reserva Estratégica de la Nación, el Hospital Militar Central ha dispuesto de todas sus capacidades médicas, tecnológicas y de infraestructura para garantizar una atención especializada, segura y oportuna al personal y sus familias”, recalcó el Hospital Militar Central.

Dos de los afectados están
Dos de los afectados están en el área de urgencias y uno en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) - crédito Hospital Militar

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