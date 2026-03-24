Fuerzas Militares entregaron cifra oficial de muertos en accidente aéreo en Putumayo

Este fue el video compartido por las Fuerzas Militares el 24 de marzo - crédito Fuerzas Militares

En la tarde del martes 24 de marzo, las Fuerzas Militares emitieron un comunicado en el que actualizaron la información sobre el accidente aéreo registrado en inmediaciones de Puerto Leguízamo, en Putumayo, protagonizado por un avión Hércules C-130 con matrículas FAC 1016 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

La institución confirmó que a bordo de la aeronave iban 126 personas: 11 tripulantes de la Fuerza Aeroespacial colombiana, 113 militares del Ejército Nacional y dos miembros de la Policía Nacional.

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De los pasajeros, 57 resultaron heridos y 69 fallecieron como consecuencia de este trágico accidente, dos de ellos de manera inmediata. Los 57 militares heridos fueron evacuados y se encuentran recibiendo atención médica especializada en diferentes centros hospitalarios.

Estos son los nombres de las víctimas mortales tras accidente aéreo en Putumayo - crédito Fuerzas Militares

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