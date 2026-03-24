Colombia

Fuerzas Militares entregaron cifra oficial de muertos en accidente aéreo en Putumayo

Según el informe, a bordo de la aeronave iban 126 personas, la mayoría integrantes del Ejército Nacional

Guardar
Este fue el video compartido por las Fuerzas Militares el 24 de marzo - crédito Fuerzas Militares

En la tarde del martes 24 de marzo, las Fuerzas Militares emitieron un comunicado en el que actualizaron la información sobre el accidente aéreo registrado en inmediaciones de Puerto Leguízamo, en Putumayo, protagonizado por un avión Hércules C-130 con matrículas FAC 1016 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

La institución confirmó que a bordo de la aeronave iban 126 personas: 11 tripulantes de la Fuerza Aeroespacial colombiana, 113 militares del Ejército Nacional y dos miembros de la Policía Nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De los pasajeros, 57 resultaron heridos y 69 fallecieron como consecuencia de este trágico accidente, dos de ellos de manera inmediata. Los 57 militares heridos fueron evacuados y se encuentran recibiendo atención médica especializada en diferentes centros hospitalarios.

Estos son los nombres de
Estos son los nombres de las víctimas mortales tras accidente aéreo en Putumayo - crédito Fuerzas Militares

En desarrollo...

Temas Relacionados

Fuerzas MilitaresAccidentePutumayoMuertosColombia-Noticias

Más Noticias

Accidente avión de la Fuerza Aérea Colombiana en Putumayo - EN VIVO: revelan los nombres de los 69 uniformados que fallecieron

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el suceso también deja, por el momento, 57 militares heridos. Los lesionados reciben atención médica en Bogotá, Neiva y Florencia

Accidente avión de la Fuerza

El CPB se pronunció frente a los casos de acoso sexual en los medios de comunicación: “Una grave vulneración de la dignidad humana”

La directiva del gremio instó a entidades estatales a responder de manera inmediata ante las recientes acusaciones que afectan al sector, defendiendo el fortalecimiento de ambientes laborales seguros para todos los profesionales

El CPB se pronunció frente

Gustavo Petro se mantiene entre los presidentes de Latinoamérica con imagen regular, aunque subió un puesto, según ranking

En el listado revelado por la firma CB Consultora Opinión Pública en marzo de 2025, el presidente colombiano se ubica en el puesto doce por delante de Yamandú Orsi y Bernardo Arévalo

Gustavo Petro se mantiene entre

Andrea Valdiri relató la situación que enfrenta con una madre por oferta de regalar fiestas de 15 años: “Estoy buscando niñas con 0% de posibilidades”

A pesar de las críticas y la falta de apoyo de algunos artistas, la influencer continúa con su objetivo de brindar una celebración a niñas que no habrían podido costear una fiesta, reafirmando su compromiso con la causa

Andrea Valdiri relató la situación

Cómo identificar dinero inválido y cuáles billetes perdieron vigencia, según el Banco de la República

Las recomendaciones de la entidad enfatizan la importancia de identificar el dinero no válido mediante la revisión detallada del tamaño y otras características visibles, en un contexto donde el uso de efectivo sigue muy extendido en el país

Cómo identificar dinero inválido y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque con explosivos a una

Ataque con explosivos a una patrulla de la Policía dejó un uniformado muerto y varios heridos en la vía Panamericana

Video muestra que disidencias estarían manipulando drones con explosivos en una cancha de fútbol en zona rural de Jamundí

Ministro de Defensa rechazó paro armado del ELN en Chocó y envió mensaje a su cabecilla, alias Genaro: “Con toda la fuerza legítima”

Ataque armado contra un vehículo militar dejó dos soldados muertos y varios heridos en Arauquita, Arauca

Triple homicidio en Belén de Umbría: autoridades publicaron el retrato hablado del presunto responsable

ENTRETENIMIENTO

Andrea Valdiri relató la situación

Andrea Valdiri relató la situación que enfrenta con una madre de los quinceañeros que regalará: “Estoy buscando niñas con 0% de posibilidades”

Karina García reveló si planea tener un hijo con Kris R: “Una mini ‘Kabrita’”

Crítican a los hermanos de Darío Gómez por mensaje en apoyo a la candidatura de Abelardo de la Espriella, en la tumba del fallecido cantante

Daniela Álvarez enfrentó queja de algunos vecinos por el ruido de su prótesis durante el entrenamiento en casa: “Está prohibido”

Matías Mier habría reaccionado a las declaraciones de Melissa Martínez sobre su infidelidad: “Ya supérame”

Deportes

Nairo Quintana fue elogiado por

Nairo Quintana fue elogiado por exciclista español campeón del Tour de Francia tras anunciar su retiro: “Ha sido uno de mis mayores rivales”

Atlético Nacional se pronunció sobre las acusaciones por presunto abuso sexual de Nicolás Rodríguez

Colombia vs. Croacia: hora y dónde ver el primer amistoso de la Tricolor en la fecha FIFA

La selección Colombia entrena con plantel completo en Orlando, Estados Unidos: este es el cronograma de actividades previo al partido contra Croacia

La selección Colombia tendrá que defender un récord histórico frente a Croacia y Francia: así le ha ido en los últimos 15 años