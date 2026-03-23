Santi Maye sorprendió al anunciar su boda con Laura Guzmán tras la confirmación del compromiso de Kika Nieto

Santi Maye deja claro que la vida sigue al compartir la noticia de su próxima boda - crédito santimaye / Instagram

Santi Maye formalizó su nuevo compromiso sentimental con el anuncio público de su compromiso, lo que se convirtió en tendencia en redes sociales, donde le recordaron su matrimonio fallido con la creadora de contenido Kika Nieto.

El 22 de marzo de 2026, el cantante utilizó sus redes sociales para difundir esta importante noticia con una serie de fotografías en las que confirmó el compromiso con su novia actual, dedicándole unas sentidas palabras: “Hace casi 2 años empezó nuestra historia, y hoy podemos decir que Dios ha sido bueno, que ha sido fiel, y que nos ha llevado paso a paso hasta aquí… Hoy, con una felicidad extrema en el corazón puedo decirles que ‘She Said Yes’”.

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El material audiovisual incluyó fotografías donde la prometida muestra el anillo y los dos se miran con mucho cariño. Sin embargo, las críticas hicieron parte de la conversación digital, pues en los comentarios los seguidores no dejaron de recordar la relación pasada del joven.

Santi Maye hizo pública su felicidad por este compromiso y en redes le recordaron su pasado - crédito santimaye / Instagram

Entre las reacciones más populares se encuentran: “¿También le escribiste una canción o no?”, “Mi corazón todavía no lo supera”, “Se siente re forzado”, “¿Por qué no subió cómo se lo propuso?” y “El vato que no soporta el protagonismo de la otra”.

En contraste, algunos lo apoyaron: “Amigas superen! El es feliz ahora son etapas ✨ sean empáticos con su prometida”, “Que precioso! más allá de lo que todo el mundo diga. Ustedes saben que su corazón ya estaba listo para ello y eso es algo solo suyo, lo que pase en el resto del mundo no es relevante ni influyente” y “Que bueno que hayan podido rehacer su vida, seguir adelante, ser felices por que al final eso es la vida y eso merecemos”.

Las imágenes recorrieron las redes sociales - crédito santimaye / Instagram

La mayoría de las personas que comentaron el post pidieron pasar la página, teniendo en cuenta que tanto Kika Nieto como Santi Maye decidieron rehacer su vida. Aunque es imposible que cada una de sus decisiones en el plano sentimental no se viralice, teniendo en cuenta que fueron de las parejas más reconocidas en la era dorada de YouTube, donde se había convertido en un ejemplo para sus seguidores.

Los internautas que los siguen desde esa época recordaron la icónica pedida de matrimonio y la boda de Santi Maye con Kika Nieto a través de una canción titulada Quiero ser yo, donde le hizo una de las preguntas más famosas de las redes sociales: “Te pregunto mi princesa hermosa ¿Si quieres ser mi esposa?”, que también se leyó en los comentarios.

Cabe mencionar que Santi Maye y Kika Nieto confirmaron su separación en diciembre de 2023, tras más de 10 años de noviazgo y 5 de matrimonio a través de un video, asegurando que en la decisión no influyeron terceras personas y reservándose los verdaderos motivos; lo único que aclararon es que la determinación se tomó para priorizar su salud mental.

Luego de más de 14 años de relación, Kika Nieto y Santiago Maye anunciaron su separación en redes sociales - crédito @santimaye / Instagram

Kika Nieto aseguró arrepentirse de su divorcio con Santi Maye

El 21 de enero de 2026, Kika hizo una nueva revelación sobre el momento que marcó su vida, demostrando lo complicado que fue pasar por un proceso de divorcio, ante sus compañeras de Mujeres sin filtro, programa del Canal RCN.

Durante su intervención pública, Kika Nieto afirmó: “Yo me arrepiento de haberme divorciado. Me arrepiento rotundamente. Uno no se casa esperando que sea para toda la vida. Uno no se casa diciendo: ‘Ay, en seis meses me divorcio’. El objetivo inicial era que fuese para toda la vida. Y ese objetivo no se cumplió“.

Además, se refirió a una palabra que escucha frecuentemente ante una ruptura: fracaso. En sus palabras: “Es decir, algo salió mal. Si algo sale mal, eso es un fracaso. No me da miedo decir esa palabra ¿por qué? Porque es que la vida está llena de éxitos y de fracasos. Y que yo tenga fracasos en mi vida no me convierte en una fracasada”.

Kika Nieto dijo sí: el romántico compromiso en vivo que sorprendió al público - crédito @_kikanieto/IG

Sin embargo, en ese mismo programa se comprometió con Diego Barajas, el 30 de enero de 2026, después de que él le entregara unas flores y se arrodillara ante ella en medio de la celebración del cumpleaños número 33 de la famosa.