Nuevos detalles del accidente del avión de la Fuerza Aérea colombiana: ministro de Defensa descarta ataque de grupos armados

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, descartó un ataque armado como causa del accidente aéreo ocurrido en Putumayo - crédito @PedroSanchezCol / X

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, difundió en la tarde del lunes festivo 23 de marzo una actualización sobre el accidente del avión C-130 Hércules ocurrido en el departamento del Putumayo, mediante un comunicado publicado en la red social X.

Sánchez confirmó que las investigaciones preliminares no arrojan evidencia de un ataque armado ni de fallas de la tripulación, y precisó que la aeronave se encontraba en condiciones óptimas de aeronavegabilidad al momento del despegue.

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“Acabamos de realizar una reunión con la cúpula militar y policial sobre el trágico accidente del avión C-130 Hércules de nuestra Fuerza Aérea Colombiana”, expresó el funcionario. Detalló que la aeronave cubría la ruta Puerto Leguízamo – Puerto Asís cuando cayó a tierra poco después de despegar, a aproximadamente un kilómetro y medio del aeródromo.

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