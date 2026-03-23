Colombia

Nuevos detalles del accidente del avión de la Fuerza Aérea colombiana: ministro de Defensa descarta ataque de grupos armados

Pedro Sánchez aclaró que no existen indicios de atentado y anunció la evacuación de decenas de heridos tras el desplome del C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana

Guardar
El ministro de Defensa de
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, descartó un ataque armado como causa del accidente aéreo ocurrido en Putumayo - crédito @PedroSanchezCol / X

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, difundió en la tarde del lunes festivo 23 de marzo una actualización sobre el accidente del avión C-130 Hércules ocurrido en el departamento del Putumayo, mediante un comunicado publicado en la red social X.

Sánchez confirmó que las investigaciones preliminares no arrojan evidencia de un ataque armado ni de fallas de la tripulación, y precisó que la aeronave se encontraba en condiciones óptimas de aeronavegabilidad al momento del despegue.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Acabamos de realizar una reunión con la cúpula militar y policial sobre el trágico accidente del avión C-130 Hércules de nuestra Fuerza Aérea Colombiana”, expresó el funcionario. Detalló que la aeronave cubría la ruta Puerto Leguízamo – Puerto Asís cuando cayó a tierra poco después de despegar, a aproximadamente un kilómetro y medio del aeródromo.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Accidente aéreoFuerza Aérea ColombianaPuerto LeguizamoMinisterio de DefensaColombia-Noticias

Más Noticias

Resultado Sinuano Día hoy 23 de marzo

Como todos los días, la tradicional lotería colombiana difundió la combinación ganadora del primer sorteo del día

Resultado Sinuano Día hoy 23

Resultado Chontico Día hoy 23 de marzo

Conoce los números sorteados en una las loterías más populares del sur del país

Resultado Chontico Día hoy 23

Bogotá tomará medidas tras muertes por contaminación: estas son las zonas de la ciudad donde el aire acorta la vida

Un informe conjunto de autoridades ambientales y de salud documenta consecuencias agudas y crónicas desconocidas para diversos sectores sociales de la capital

Bogotá tomará medidas tras muertes

Después de Brasil y Argentina, Colombia es de los países con mayores accidentes aéreos: fallas en motores entre las principales causas

La revisión de estadísticas oficiales muestra que las deficiencias en los sistemas propulsivos y los problemas de control durante el vuelo explican la mayoría de los siniestros, afectando tanto a aeronaves civiles como militares

Después de Brasil y Argentina,

Magistrado Alejandro Ramelli considera imprescindible extender cinco años el funcionamiento de la JEP

El presidente del tribunal especial señala que la carga de procesos pendientes exige una ampliación del periodo establecido originalmente

Magistrado Alejandro Ramelli considera imprescindible
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video muestra que disidencias estarían

Video muestra que disidencias estarían manipulando drones con explosivos en una cancha de fútbol en zona rural de Jamundí

Ministro de Defensa rechazó paro armado del ELN en Chocó y envió mensaje a su cabecilla, alias Genaro: “Con toda la fuerza legítima”

Ataque armado contra un vehículo militar dejó dos soldados muertos y varios heridos en Arauquita, Arauca

Triple homicidio en Belén de Umbría: autoridades publicaron el retrato hablado del presunto responsable

Autoridades desactivaron 18 artefactos explosivos en zona rural de Huila: disidencias de ‘Iván Mordisco’ los habrían instalado

ENTRETENIMIENTO

Blessd y Luis Díaz encienden

Blessd y Luis Díaz encienden las redes con un video en el Bayern Múnich y despiertan rumores de colaboración musical

Alejandro Palacio contó las razones por las que se alejó de la televisión y la música: “Hubo un estancamiento”

Reviven publicación de una mujer que reveló haber sido víctima de acoso del periodista William Calderón: “Se lo sostengo en la cara”

‘Feid vs. Ferxxo’: el colombiano anunció las fechas del ‘Falxo Tour’ en Estados Unidos

Andrea Valdiri respondió con firmeza a seguidora que criticó los excesos en la fiesta de 15 de su hija: "No todo vale en redes"

Deportes

James Rodríguez, el jugador que

James Rodríguez, el jugador que preocupa a Néstor Lorenzo en la última convocatoria de la selección Colombia antes del Mundial 2026

Esta será la camiseta que Francia usará en el Mundial 2026 y estrenará contra la selección Colombia en los amistosos de marzo

Néstor Lorenzo reveló porque Sebastián Villa y Jhon Jader Durán no fueron citados para los amistosos de marzo con la selección Colombia

Etapa 1 de la Vuelta a Cataluña: Santiago Buitrago y Nairo Quintana, los mejores colombianos en el primer día de carrera

Nueva Caledonia llegó a Guadalajara para los partidos de repechaje de la FIFA: así es el fuerte esquema de seguridad que custodia a la selección