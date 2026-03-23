Jerónimo Uribe cuestionó a Daniel Coronell por su presunta relación con criminales: “Arrodillado al establecimiento”

Jerónimo Uribe, abogado y empresario, debutó como columnista digital en la plataforma X con un artículo crítico sobre Daniel Coronell - crédito @jeronimoauribem/X - Daniel Coronell/Facebook

Jerónimo Alberto Uribe, hijo menor del expresidente Álvaro Uribe Vélez -líder del Centro Democrático-, sorprendió a los usuarios de redes sociales con su primera columna, marcada por una crítica directa y ácida al periodista Daniel Coronell.

Su inicio como columnista digital tuvo lugar en la plataforma X, un espacio que habilita la publicación de artículos; desde allí presentó el texto bajo el título El llanero solitario: vida y obra de Daniel Coronel.

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En la columna, Jerónimo Uribe expone una visión sobre la trayectoria profesional de Coronell, cuestionando su ética periodística y las decisiones que, según él, marcaron la carrera del reconocido periodista.

Jerónimo Uribe, hijo menor del expresidente Álvaro Uribe, mantiene con seguridad los pros del gobierno de su papá - crédito @jeronimoauribem/X

“Discurría el año de 1991 y la fortuna le sonrió a Daniel Alfonso Coronel Castañeda. A sus escasos 26 años se convirtió en accionista de NTC y se ganó la licitación de un noticiero. Comenzó la trayectoria de un hombre que ha construido su notoriedad ‘arrodillando al establecimiento’ siendo a su vez uno de sus hijos más consentidos”, escribió Uribe Moreno.

El abogado y empresario analizó los primeros años de Coronell en los medios de comunicación y criticó la forma en que, según él, se benefició de relaciones cuestionables.

Presuntas relaciones cuestionables de Daniel Coronell, según Jerónimo Uribe

Jerónimo Uribe afirmó que “los equipos con los que lanzaron el noticiero pertenecían al extraditado Justo Pastor Perafán. No es un hecho aislado. Marco Antonio Cañón, socio de NTC, le vendió su empresa a Perafán… El único que puso dinero fue Pastor, que puso todos los equipos… otros ponían influencias (sic)”.

Jerónimo Uribe cuestionó la ética periodística de Daniel Coronell y denuncia presuntas irregularidades en la compra y venta de acciones de NTC Televisión - crédito @jeronimoauribem/X

Y es que el caso al que hace mención el hijo menor del expresidente Uribe es que Daniel Coronell fue fundador y accionista mayoritario de NTC Televisión, la programadora detrás del noticiero Noticias Uno, reconocido por su periodismo de investigación y su rol de fiscalización frente a los gobiernos de Uribe y Juan Manuel Santos.

Con el tiempo, los cambios en el modelo televisivo colombiano, como la licitación del Tercer Canal y la concesión de Canal Uno, generaron tensiones con grupos económicos y el gobierno, afectando directamente la operación de su noticiero.

Ante lo que Coronell denunció como boicot publicitario y presiones económicas, los socios de Plural Comunicaciones decidieron en 2019 retirar Noticias Uno de la televisión abierta. La programadora NTC fue vendida en 2021 a un grupo de inversionistas para garantizar la continuidad del medio y la seguridad de Coronell, que además continuó su carrera profesional en Estados Unidos, en Noticias Univisión y otros medios.

Daniel Coronell fue fundador y accionista mayoritario de NTC, la programadora de 'Noticias Uno', un noticiero reconocido por su periodismo de investigación - crédito Daniel Coronell/Facebook

Por eso, Jerónimo Uribe cuestionó la manera en que Daniel Coronell habría manejado la compra y venta de acciones en NTC, al hacer énfasis en operaciones con figuras vinculadas al crimen.

Daniel Coronell es cuestionado por Jerónimo: ¿víctima mediática o magnate?

“En 1992, Daniel le vendió una participación mayoritaria de NTC a César Villegas, alias ‘El Bandi’, la misma que le recompró en 1996, un año antes de que Villegas fuera capturado por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, los hechos por los que fue condenado ocurrieron en 1994, siendo aún socio de Daniel. ¿De dónde salió el dinero para comprarle las acciones a Villegas? Tampoco se sabe”, señaló Uribe.

Jerónimo también abordó lo que considera un manejo oportunista de contratos estatales durante la administración de Juan Manuel Santos. Según su análisis, Coronell habría consolidado su fortuna a través de concesiones y contratos con el Estado.

Según Jerónimo Uribe, la vida de Daniel Coronell en California y Miami contrasta con la imagen de víctima que ha proyectado - crédito Colprensa

“Daniel ha construido su fortuna no por su genio empresarial, sino por su gran habilidad para contratar con el Estado. A plata de hoy, los contratos que sus sociedades obtuvieron en esa administración suman más de $50 MIL MILLONES DE PESOS (sic)”, escribió el empresario.

La columna critica el supuesto contraste entre la vida de Coronell y la imagen de víctima que ha proyectado. El empresario recuerda que el reconocido empresario vivió con comodidad en California y mantenía residencias millonarias en Miami, además de viajar frecuentemente a Colombia.

“No era precisamente la vida de un hombre al que un estado policial acechaba. Noticieros, contratos millonarios, canales adjudicados a dedo, espacios en medios reconocidos… esa, lejos de ser la semblanza de una víctima, es el retrato de un magnate (sic)”, afirmó.

Jerónimo Uribe afirma que, mientras el legado de su papá, Álvaro Uribe, se mantiene, las acciones de Daniel Coronell solo dejarán un “pie de página” en la historia mediática - crédito @jeronimoauribem/X

Uribe también desarrolla un paralelismo cinematográfico para describir la personalidad de Coronell, comparándolo con Michael Corleone. Según él, Coronell habría adoptado una identidad distinta a la de su origen familiar, buscando construir una vida empresarial basada en acuerdos cuestionables.

“Un llanero que prefirió asumir otra identidad y desechar la de su padre. Una vida empresarial que nació de un pacto con el diablo. Para revestir su carrera de honor, se inventó otro diablo, y vive en la ficción de estar luchando contra él”, escribió.

Finalmente, Jerónimo Uribe resaltó que el legado de su padre se mantendrá, mientras que, en su opinión, las acciones del periodista solo dejarán un “pie de página” en la historia mediática.

“El legado de Álvaro Uribe se afianzará con el paso del tiempo. Del contratista, solo quedará un pie de página. Las cenizas de una vida dedicada a demonizar a otros por pecados que siempre lo han perseguido a Él”, escribió.