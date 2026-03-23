‘Influencer’ calificó el patacón cartagenero en el puesto más antiguo de la ciudad: “Es un sabor muy diferente”

Mientras en Europa se libraba la Segunda Guerra Mundial, en una esquina de Cartagena ya se freían los primeros patacones del puesto de fritos más antiguo de la ciudad, donde El Dane documentó el proceso detrás de esta tradición culinaria caribeña que, tras ochenta y dos años, sigue conquistando paladares con su inconfundible toque de ajo y queso costeño - crédito soyeldane1 / TikTok

El puesto de fritos más antiguo de Cartagena se ha convertido en el escenario donde El Dane, conocido por sus reseñas de destinos y comidas, decidió mostrar a sus seguidores cómo se prepara el auténtico patacón cartagenero.

Este lugar, que abrió sus puertas en 1944, ha visto pasar generaciones mientras mantiene viva una receta que muchos consideran patrimonio local.

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El Dane exclamó: “Muchacho loco, ha llegado el momento de probar el original patacón cartagenero. Lo vamos a probar en un lugar que es patrimonio de la ciudad. Está abierto desde 1944. Básicamente, mientras se libraba la Segunda Guerra Mundial en Europa, aquí ya estaban fritando patacones”.

El vendedor, al que el influencer bautizó como “el cirujano del plátano”, explicó con destreza el procedimiento: “El cirujano comienza a hacer la cirugía por la parte del pecho, luego le mete el friturin y comienza a sacarle todo el pellejo. Esta pulpa lleva un procedimiento donde es cortado por dos partes. Depende del patacón por el tamaño del plátano. Aquí en Cartagena tiene ya 82 años de estamos produciendo patacón, es familiar”.

El secreto detrás del éxito del patacón cartagenero es la receta transmitida de generación en generación, que hoy sigue vigente en Cartagena - crédito soyeldane1 / TikTok

El proceso no termina ahí. El patacón, una vez pelado y cortado, se somete a una doble fritura. El vendedor lo describió así: “Entonces, este patacón pasa ahora ya al otrooo sistema de laboratorio, es partido, freído. Después que lo fríe, lo machuca y lo pasa para el agüita de ajo, que es la que lo pone adictivo”.

La clave del sabor cartagenero se revela en un paso especial. El Dane lo destaca: “Este es el agua de ajo, que me dijo aquí nuestro amigo que es lo que lo vuelve adictivo”. El vendedor agregó: “La persona se come uno y pide otro”.

El patacón cartagenero, a diferencia de otras variantes de la región, lleva ese toque de ajo y se sirve generalmente con queso costeño, un ingrediente típico del Caribe colombiano.

El Dane aclaró: “El patacón aquí lo preparan tanto con queso costeño. Y el salchichón, que no sé cómo le llaman ustedes en su país, aquí le dicen salchichón y creo que en todos lados le dicen salchichón. El patacón sí cambia de nombre, muchachos. Cada región, cada país tiene un nombre diferente para referirse al patacón”.

El puesto de fritos fundado en 1944 se mantiene como referencia obligada para quienes buscan el auténtico sabor de la cocina cartagenera - crédito soyeldane1 / TikTok

Al probar la receta, el influencer no ocultó su entusiasmo: “Hoy no estamos fit, hoy estamos bien fat. Vamos a ver si sabe diferente a como yo estaba acostumbrado a comer patacón, muchachos. Ya como les dije, este tiene su toque secreto” reveló.

Y dio su veredicto: “Okey, tiene sentido. Ese patacón no es solo maduro, eso sí tiene un toque secreto: el ajo. No es mucho ajo, lo suficiente para desvivir a Drácula, claramente. Es como un toquecito así como breve, sutil, pero en el punto”.

La textura y el sabor, según su experiencia, marcan la diferencia: “A ver, uy, parce, la verdad está... Sí, sí, sí tiene su toque. Grasosito como tiene que ser el patacón, obviamente, muchachos. Patacón sin grasa, eso hace daño”.

Como parte de la degustación, el queso costeño tomó protagonismo: “Ahora sí vamos a meterle con el queso de acá. Está bueno. ¡Está bueno! Ese queso costeño es menos salado del queso costeño que yo he probado antes. Definitivamente, sí. Se siente un queso un poquitico más grasoso, tiene otra textura. No, sí es muy diferente. Esa grasa del patacón con este queso, parce, está 10 de 10”.

El tradicional patacón cartagenero se sumerge en agua de ajo antes de su segunda fritura, una técnica que potencia su sabor característico - crédito soyeldane1 / TikTok

En las redes sociales, la publicación generó debate sobre el queso y el método de fritura. Alguien señaló: “Es que el queso costeño real no es salado, lo que pasa es que en Bogotá y otras ciudades fuera de la costa, venden el queso rendido con sal como queso costeño”. Otro usuario bromeó: “El gorrito del señor, parece un borojó! Con esa mallita”.

Otros comentarios destacaron los ingredientes y técnicas: “El patacón de plátano con ajo y también puede ser con agua de cebolla son una vaina de otro nivel” y “Después de ver el video creo que el secreto es fritarlo en aceite de carro”. Un internauta remató: “El aceite también parece que está desde 1944 esta negrooo”.

El patacón cartagenero, hecho de plátano verde cortado en trozos gruesos, se distingue por su doble fritura, el sumergido en agua con ajo y el acompañamiento de queso costeño. Esta receta puede variar: en ocasiones se sirve “pisao” (más grande y delgado) o relleno de carnes y salsas, adaptándose a los gustos y tradiciones de la ciudad.