Colombia

Estas son las características del avión de la Fuerza Aérea que se accidentó en Putumayo: el modelo tiene presencia en 63 países

La aeronave Hércules FAC-1016 transportaba 124 personas, la mayoría militares, cuando se accidentó en Puerto Leguízamo; misma que fue sometida a mantenimiento mayor entre 2021 y 2023

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Civiles y militares llegaron hasta el sitio del accidente para auxiliar a las víctimas - crédito X/@Webinfomil

En la mañana del lunes 23 de marzo, un avión de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) sufrió un accidente minutos después de despegar desde la pista de La Tagua, en Puerto Leguízamo (Putumayo).

La aeronave, identificada como el Hércules FAC-1016, transportaba tropas del Ejército Nacional. Hasta el momento, se confirma que viajaban 125 ocupantes (114 militares y 11 tripulantes), de los cuales más de 70 fueron trasladados a centros asistenciales; al parecer hay un muerto y 43 personas por establecer su estado, de acuerdo con los datos compartidos por el presidente Gustavo Petro.

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Además, el gobernador de Putumayo, Jhon Gabriel Molina, conversó con Noticias Caracol y allí entregó un balance preliminar en el que señaló: “La aeronave salía de Puerto Leguízamo con destino a Bogotá, se informa que hay más de 100 pasajeros, en su mayoría militares (...) cayó en una zona selvática a pocos minutos del despegue”.

El presidente Gustavo Petro confirmó
El presidente Gustavo Petro confirmó que la cifra de heridos ascendió a 77 militares - crédito X

Aeronave Hércules FAC-1016: características técnicas

El FAC-1016 es un C-130H Hércules, un modelo de transporte táctico ampliamente reconocido en la aviación militar mundial. Llegó a Colombia en septiembre de 2020 a través del programa de Artículos de Defensa Excedentes con Estados Unidos.

Antes de incorporarse a la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la aeronave prestó servicio en la Fuerza Aérea estadounidense bajo el serial 83-0488. Su llegada representó un refuerzo significativo en la capacidad de transporte estratégico del país, particularmente en regiones de difícil acceso como Putumayo, donde las condiciones geográficas complican las operaciones aéreas.

Entre 2021 y 2023, el Hércules FAC-1016 fue sometido a un Proceso de Mantenimiento Mayor (PMA) en la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (Ciac). Este mantenimiento incluyó una revisión estructural completa y la actualización de sistemas críticos, garantizando la operatividad de la aeronave en misiones complejas.

Tras esta intervención, el avión fue reincorporado a operaciones en agosto de 2023, luego de 43 años de servicio desde su fabricación en 1983.

Desde 1954, el C-130 Hércules
Desde 1954, el C-130 Hércules sirve en misiones de transporte táctico, rescate, extinción de incendios y recuperación de satélites - crédito @pepeanciraautosyaviones/Instagram

El FAC-1016 está equipado con cuatro motores turbohélice Allison T56-A-15, cada uno capaz de generar 4.591 caballos de fuerza. Esta potencia permite que la aeronave opere en pistas cortas o no preparadas, lo que resulta clave en zonas de difícil acceso.

La configuración de sus motores, junto con su diseño de fuselaje robusto, asegura estabilidad y confiabilidad en vuelos de transporte táctico y misiones de apoyo logístico.

La aeronave dispone además de una rampa hidráulica trasera que facilita la carga y descarga rápida de personal, vehículos y suministros. Esta característica refuerza su utilidad en operaciones militares, lo que permitía el traslado eficiente de tropas y material en territorios con infraestructura limitada.

La aeronave Hércules FAC-1016 fue
La aeronave Hércules FAC-1016 fue sometida a mantenimiento mayor entre 2021 y 2023 para garantizar su operatividad en misiones complejas - crédito Fuerza Aeroespacial Colombiana/Sitio Web

Historia y versatilidad del Hércules

El C-130 Hércules, primer vuelo en 1954, tuvo un papel destacado en la aviación militar global, ya que sirvió en misiones de transporte táctico, rescate, extinción de incendios, recuperación de satélites y apoyo a operaciones terrestres.

La línea de producción del Hércules se mantiene vigente gracias a su capacidad de adaptación y su diseño versátil. Más de 70 variantes del modelo existen actualmente; además, su presencia se extiende a más de 63 países.

El primer modelo C-130A, fabricado en 1955, contaba con motores Allison T56-A-1A, cada uno generando 3.750 caballos de fuerza. Una de las innovaciones más importantes fue el cambio de paso de hélices, que originalmente presentaba problemas y se resolvió mediante un sistema hidráulico.

El modelo FAC-1016, un C-130H, representa la evolución de estas versiones, con mejoras significativas en potencia, estabilidad y capacidades de carga.

El FAC-1016 cuenta con cuatro
El FAC-1016 cuenta con cuatro motores Allison T56-A-15, con 4.591 caballos de fuerza cada uno, permitiendo operar en pistas cortas o no preparadas - crédito Fuerza Aeroespacial Colombiana/Sitio Web

Funciones operativas del FAC-1016

El Hércules FAC-1016 desempeña un papel estratégico en el transporte militar. Su capacidad para operar en cualquier pista de aterrizaje, su gran volumen de carga y la posibilidad de adaptarse a misiones especiales lo convierten en una herramienta indispensable para la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Desde su incorporación, participó en operaciones de transporte de tropas, traslado de suministros y apoyo logístico en zonas apartadas del país.

El accidente ocurrido en Puerto Leguízamo ocurrió mientras el avión cumplía una de estas funciones; aunque las causas exactas aún se investigan, el FAC-1016 se encontraba en misión de transporte de personal militar a otra zona del territorio.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, informó que se activaron todos los protocolos de atención, rescate, aseguramiento en la región y que las autoridades continúan evaluando la situación de los uniformados y sus familias.

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