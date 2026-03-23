Colombia

Accidente avión de la Fuerza Aérea Colombiana - EN VIVO: Reporte oficial indica que hay 48 militares heridos

Más de 100 soldados estarían dentro de la aeronave que se desplazaba en una misión hacia Puerto Asís cuando se accidentó en el departamento de Putumayo

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Militares están siendo trasladados a
Militares están siendo trasladados a centros médicos en Puerto Leguízamo - crédito Colprensa

Un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial de Colombia se accidentó en la mañana del lunes 23 de marzo de 2026 en la zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo, cuando transportaba tropas militares con destino a Puerto Asís. El incidente ocurrió apenas segundos después del despegue.

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17:52 hsHoy

Entidades de Colombia, funcionarios del Gobierno y Fuerzas Militares se pronunciaron tras accidente de un avión Hércules en Putumayo

La Procuraduría de Colombia, el comandante del Ejército Nacional, el ministro del Interior, Armando Benedetti, lamentaron lo sucedido y enviaron un mensaje de condolencias a los familiares

Los hechos ocurrieron en la
Los hechos ocurrieron en la madrugada de este lunes 23 de marzo de 2026 - crédito Eva Marie Uzcategui/REUTERS/ElMun2/Facebook

Este lunes 23 de marzo de 2026, en Puerto Leguízamo, Putumayo, en el sur de Colombia, un avión Hércules de la Fuerza Aérea se accidentó, lo que ha generado varios pronunciamientos de distintas entidades del Estado y funcionarios del Gobierno nacional.

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17:52 hsHoy

Accidente aéreo en el sur de Colombia: esta es la lista de la tripulación que iba a bordo del avión de la FAC en Putumayo

Según información incluida en la bitácora de vuelo y el historial de la aeronave, se encontraban 11 tripulantes y 114 militares

El avión Hércules 1016 sufrió
El avión Hércules 1016 sufrió un accidente en la mañana del 23 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo, según bitácoras de vuelo - crédito Captura video /Redes sociales

Un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana, que transportaba a más de 100 militares se accidentó la mañana del 23 de marzo en Puerto Leguízamo (al sur de Colombia), Putumayo.

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17:51 hsHoy

Fiscalía Militar y Policial abrió investigación por accidente aéreo en Putumayo

Comunicado de la Policía Militar
Comunicado de la Policía Militar y Policial sobre el accidente áereo en Putumayo - crédito Policía Militar y Policial
17:48 hsHoy

Primer reporte del accidente aéreo en Colombia

Carlos Fernando Silva informa la cantidad de personas que ocupaban el avión Hércules de la Fuerza Aérea que se precipitó en Putumayo, al sur de Colombia - crédito Fuerza Aeroespacial Colombiana
17:44 hsHoy

114 militares y 11 tripulantes viajaban en la aeronave Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana que se accidentó en Puerto Leguízamo, al sur de Colombia. Preliminarmente, el reporte habla de 48 heridos rescatados.

17:38 hsHoy

Hospital Militar de Bogotá activa los protocolos para recibir a los militares heridos en el accidente del avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana que se accidentó en Puerto Leguízamo, al sur de Colombia.

17:22 hsHoy

En motocicleta son transportados soldados sobrevivientes del accidente de avión de la Fuerza Aérea de Colombia

Debido a la magnitud del accidente la comunidad ha colaborado en la búsqueda de sobrevivientes y despeje de la zona

Una aeronave militar se precipitó a tierra en la mañana del lunes en Puerto Leguízamo, Putumayo, dejando una escena de conmoción entre los habitantes y un despliegue inmediato de ayuda civil para socorrer a los heridos - crédito @JennyAngaritaG / X

En la mañana del lunes 23 de marzo,una aeronave de la Fuerza Aérea sufrió un accidente poco después de despegar del aeropuerto en Puerto Leguízamo, departamento de Putumayo, sur de Colombia.

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17:21 hsHoy

Gustavo Petro se pronunció tras accidente de un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Colombia: “Accidente horroroso”

El presidente colombiano indicó que espera que no haya muertos en el accidente en Puerto Leguízamo, en Putumayo, sur de Colombia

Gustavo Petro aseguró que las
Gustavo Petro aseguró que las Fuerzas Militares vienen perdiendo capacidad desde hace quince años, razón por la cual tomó la decisión de modernizar el armamento por completo - crédito Colprensa/ElMun2/Facebook

En la madrugada del lunes 23 de marzo de 2026, un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana se accidentó en Puerto Leguízamo, Putumayo, sur de Colombia.

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17:20 hsHoy

Esta era la ruta que cubría el avión Hércules de la Fuerza Aérea colombiana que se accidentó en Puerto Leguízamo

La aeronave realizaba una operación movilizando tropas entre dos municipios del sur del territorio colombiano, cuando impactó contra el suelo instantes después del despegue

Esta era la ruta que
Esta era la ruta que cubría el avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana accidentado en Putumayo - crédito Ministerio de Defensa.

La caída de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que debía trasladar tropas entre municipios del departamento de Putumayo, provocó una inmediata movilización de las autoridades y de la comunidad local.

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17:19 hsHoy

Este sería el momento del accidente del avión de la Fuerza Aérea de Colombia: la aeronave se precipita y cae detrás de una zona de árboles

La nave, con personal militar a bordo, se precipitó al intentar despegar en Puerto Leguízamo; los heridos fueron evacuados por equipos de emergencia

Fotografías y videos muestran la caída de la aeronave militar que transportaba tropas del Ejército Nacional y dejó varios heridos de gravedad - crédito @BN123colombia/X

Han salido a la luz imágenes que registran el instante preciso en el que el avión Hércules C130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana sufrió un accidente en área rural de Puerto Leguízamo, Putumayo, ubicado al sur de Colombia.

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