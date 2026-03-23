Accidente avión de la Fuerza Aérea Colombiana - EN VIVO: Reporte oficial indica que hay 48 militares heridos

Militares están siendo trasladados a centros médicos en Puerto Leguízamo - crédito Colprensa
Un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial de Colombia se accidentó en la mañana del lunes 23 de marzo de 2026 en la zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo, cuando transportaba tropas militares con destino a Puerto Asís. El incidente ocurrió apenas segundos después del despegue.
Los hechos ocurrieron en la madrugada de este lunes 23 de marzo de 2026 - crédito Eva Marie Uzcategui/REUTERS/ElMun2/Facebook
Este lunes 23 de marzo de 2026, en Puerto Leguízamo, Putumayo, en el sur de Colombia, un avión Hércules de la Fuerza Aérea se accidentó, lo que ha generado varios pronunciamientos de distintas entidades del Estado y funcionarios del Gobierno nacional.
Fiscalía Militar y Policial abrió investigación por accidente aéreo en Putumayo
Comunicado de la Policía Militar y Policial sobre el accidente áereo en Putumayo - crédito Policía Militar y Policial
17:48 hsHoy
Primer reporte del accidente aéreo en Colombia
Carlos Fernando Silva informa la cantidad de personas que ocupaban el avión Hércules de la Fuerza Aérea que se precipitó en Putumayo, al sur de Colombia - crédito Fuerza Aeroespacial Colombiana
17:44 hsHoy
114 militares y 11 tripulantes viajaban en la aeronave Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana que se accidentó en Puerto Leguízamo, al sur de Colombia. Preliminarmente, el reporte habla de 48 heridos rescatados.
17:38 hsHoy
Hospital Militar de Bogotá activa los protocolos para recibir a los militares heridos en el accidente del avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana que se accidentó en Puerto Leguízamo, al sur de Colombia.
Una aeronave militar se precipitó a tierra en la mañana del lunes en Puerto Leguízamo, Putumayo, dejando una escena de conmoción entre los habitantes y un despliegue inmediato de ayuda civil para socorrer a los heridos - crédito @JennyAngaritaG / X
En la mañana del lunes 23 de marzo,una aeronave de la Fuerza Aérea sufrió un accidente poco después de despegar del aeropuerto en Puerto Leguízamo, departamento de Putumayo, sur de Colombia.
Gustavo Petro aseguró que las Fuerzas Militares vienen perdiendo capacidad desde hace quince años, razón por la cual tomó la decisión de modernizar el armamento por completo - crédito Colprensa/ElMun2/Facebook
En la madrugada del lunes 23 de marzo de 2026, un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana se accidentó en Puerto Leguízamo, Putumayo, sur de Colombia.
Esta era la ruta que cubría el avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana accidentado en Putumayo - crédito Ministerio de Defensa.
La caída de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que debía trasladar tropas entre municipios del departamento de Putumayo, provocó una inmediata movilización de las autoridades y de la comunidad local.
Fotografías y videos muestran la caída de la aeronave militar que transportaba tropas del Ejército Nacional y dejó varios heridos de gravedad - crédito @BN123colombia/X
Han salido a la luz imágenes que registran el instante preciso en el que el avión Hércules C130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana sufrió un accidente en área rural de Puerto Leguízamo, Putumayo, ubicado al sur de Colombia.