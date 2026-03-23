Accidente avión de la Fuerza Aérea Colombiana - EN VIVO: Reporte oficial indica que hay 48 militares heridos

Militares están siendo trasladados a centros médicos en Puerto Leguízamo - crédito Colprensa

Un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial de Colombia se accidentó en la mañana del lunes 23 de marzo de 2026 en la zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo, cuando transportaba tropas militares con destino a Puerto Asís. El incidente ocurrió apenas segundos después del despegue.

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