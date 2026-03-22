Colombia

Turistas españoles aseguran que el atardecer más lindo del mundo se da en Colombia: “Nunca he visto eso en mi vida”

En redes sociales, los colombianos recordaron que este tipo de espectáculo visual suele darse en todos los territorios del país

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La explosión de colores en los atardeceres de El Valle, en la costa pacífica colombiana, dejó sin palabras a los viajeros españoles Samu y Aurora, quienes, entre risas y asombro, afirmaron que nunca antes habían presenciado un espectáculo natural tan cambiante y vibrante como el que experimentaron en las playas del Chocó - crédito samuyaurora_ / Instagram

Los atardeceres en la costa pacífica colombiana han dejado una huella imborrable en la memoria de dos viajeros españoles, Samu y Aurora, quienes describieron su experiencia en El Valle, un pueblo de Bahía Solano, como un espectáculo sin comparación.

La reacción de la pareja, plasmada en un video, deja ver la sorpresa que les causó presenciar una gama cromática que superó todas sus expectativas.

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Aurora y Samu, conocidos en redes por su cuenta de Instagram @samuyaurora_, se propusieron recorrer Sudamérica durante seis meses. Colombia fue el punto de partida de este viaje, que comenzó el 13 de febrero. Durante su travesía por el Chocó, ambos se encontraron con un atardecer que, según sus propias palabras, se convirtió en el más hermoso de sus vidas.

Mientras corrían por la playa, Aurora exclamó: “¿Veis el verde de ahí? Nunca lo habíamos visto.” Samu, asombrado, añadió: “Nunca he visto eso en mi vida. Es un verde y un azul celeste”.

El contraste entre el mar
El contraste entre el mar y la selva en El Valle crea escenarios únicos que cautivan a visitantes y locales por igual - crédito samuyaurora_ / Instagram

La conversación continuó con gestos de asombro y alegría: “Mira esto”, invitó Aurora, mientras Samu insistía: “¿Quién ha visto un verde en un atardecer? ¿Quién? Explícamelo tú”.

La pareja observaba cómo los tonos cambiaban de un momento a otro. “Cada segundo cambia color”, dijo Aurora. “Está cambiando ahora de color. Todo violeta. ¡Corre, corre, disfruta!”, animó Samu. Finalmente, entre risas y emoción, celebraron: “Viva Colombia”.

El video fue descrito por ellos mismos como “la mejor despedida que nuestra Colombia querida nos podía dar”. Resaltaron la variedad de colores observados: “Este atardecer no ha sido normal, como cinco colores diferentes y cada minuto cambiaba. El mejor que hemos visto hasta el momento”.

La publicación de la pareja no tardó en recibir respuestas del público. Los comentarios reflejaron tanto el orgullo local como la sorpresa por la mirada extranjera. Un usuario comentó: “Wowww jamás pensé que cosas que para mí era normal ver en Colombia, es una completa locura para otros, disfruten mi país.” Otra persona destacó el poder de la naturaleza: “Qué bonito que la naturaleza pueda inspirar felicidad como esta!”

Los tonos verdes, azules y
Los tonos verdes, azules y violetas sorprendieron a los viajeros españoles en su recorrido por la costa pacífica colombiana - crédito samuyaurora_ / Instagram

Los relatos sobre los cielos colombianos se multiplicaron. Desde Arauca, alguien compartió: “En Arauca, cuando llueve de madrugada se aprecian tonos púrpuras y verdes en el cielo, a veces parecen auroras pero no sé qué sean”.

Otro usuario opinó: “Yo creo que la cámara no alcanza a captar la realidad de los colores, hay muchos lugares en Colombia donde los atardeceres son mágicos.” La costumbre de ver estos paisajes llegó a ser motivo de reflexión: “Es tan normal ver los amaneceres y atardeceres hermosos en mi Colombia, que a veces olvidamos apreciarlos”.

Hubo quien destacó el simbolismo de los colores nacionales: “Aquí hay ocasiones que el cielo hace muestra bandera, es hermoso.” El entusiasmo colectivo se resumió en un mensaje: “Viva Colombia! Viva falcaoooo”.

El Valle, corregimiento del municipio de Bahía Solano, se ubica en el departamento de Chocó, sobre la costa pacífica, a unos 150 km al oeste de Medellín. Este enclave no solo es famoso por sus playas, sino también por su entorno selvático y la variedad de planes que ofrece a los visitantes.

La comunidad en redes compartió
La comunidad en redes compartió su orgullo por la belleza de los atardeceres colombianos tras la publicación del video, este es un atardecer en Casanare - crédito Eric Vivas / TikTok

Uno de los atractivos es el recorrido en canoa por el río Tundó, ideal para observar el despertar de las aves en la selva al amanecer. La cascada de El Tigre se puede visitar tras una caminata de media hora entre vegetación exuberante. También es posible acercarse a las comunidades indígenas Embera, que mantienen vivas sus tradiciones en la región.

Además, los atardeceres en Colombia tienen una reputación especial por la intensidad y variedad de sus colores. Esta riqueza cromática se debe a factores como la humedad tropical, la pureza del aire y la diversidad de paisajes: desde las playas del Caribe, los desiertos, hasta las cumbres andinas y la selva amazónica. El contraste entre el verde de la vegetación y el azul del mar otorga un carácter único a estos crepúsculos.

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