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Paola Jara sorprendió a Jessi Uribe con emotiva celebración de cumpleaños a distancia: “Mi amante, mi complemento”

La pareja sorprendió a sus seguidores con publicaciones pese a los compromisos característicos de sus apretadas agendas, lo que demostró que aún en países diferentes continúan expresándose su amor

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El famoso compartió en sus historias cómo pasó su cumpleaños en Estados Unidos - crédito Jessi Uribe / Instagram

El cumpleaños número 39 del cantante de música popular Jessi Uribe se celebró el 22 de marzo de 2026 en medio de su gira por Estados Unidos, por lo que el famoso no pudo estar acompañado por su esposa, Paola Jara. Sin embargo, a pesar de la distancia, la también intérprete del género le preparó una sorpresa muy emotiva, lo que generó una oleada de reacciones en redes sociales.

La celebración se convirtió en tendencia debido a los detalles compartidos por la esposa del artista a pesar de la distancia. Y es que Paola Jara organizó una decoración especial para Jessi Uribe, llenando su habitación con globos en forma de corazón, mensajes con la frase “Te amo” y un pastel de cumpleaños.

El cantante compartió un video donde se mostró sorprendido y agradecido por el gesto, mientras recibía el apoyo y las felicitaciones de sus seguidores en distintas plataformas, además de su equipo que lo acompaña en este viaje de trabajo.

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Aunque este no fue el único acto de cariño que tuvo con el artista bumangués, pues le dedicó una publicación con el siguiente texto: “Hoy está cumpliendo años el hombre que llegó a darle vida a mi vida. Mi esposo, mi amigo, mi colega, mi amante, mi complemento, el mejor papá. Y aunque estemos a kilómetros, mi mente y mi corazón siempre viajan contigo. Gracias por ser como eres mi amor, te admiro y te amo con toda mi alma. Feliz cumpleaños mi amor lindo”.

La romántica imagen desató todo
La romántica imagen desató todo tipo de comentarios en redes sociales - crédito Paola Jara / Instagram

Pese a que la celebración se llevó a cabo en un entorno laboral, el artista no dejó de recibir detalles por parte de su familia. Además, a través de sus publicaciones se aprecia cómo los allegados del cantante y su equipo le celebraron con un enorme pastel de cumpleaños.

Uribe expresó su gratitud por iniciar un nuevo año de vida rodeado de las personas que considera fundamentales, resaltando el valor sentimental de esta fecha y compartiéndolo con aquellos que lo siguen en redes.

Las palabras del artista sobre la importancia de compartir con su círculo cercano se difundieron rápidamente a través de las plataformas digitales y los comentarios de sus seguidores se convirtieron en un ejemplo del respaldo que tienen los famosos ante el impacto de la celebración de estas fechas importantes, aun cuando hay compromisos laborales por cumplir.

Y es que, sin importar la cantidad de críticas recibidas por la pareja, después de que iniciaran su relación en 2019 en medio de rumores de infidelidad por parte del artista con la paisa sin importar que aún estaba casado con Sandra Barrios, continúan siendo una de las parejas más estables del género, pues ya tienen una hija en común.

Los cantantes llevan varios años
Los cantantes llevan varios años de relación y matrimonio tras la separación del artista - crédito @jessiuribe3/Instagram

La diferencia de edad entre Jessi Uribe y Paola Jara

La naturalidad con la que la pareja muestra su día a día forma parte central de su vínculo con el público, que los ha acompañado a lo largo de los años por su talento en la música, así como por su sólida relación, sin importar las constantes críticas.

Un tema frecuentemente mencionado en redes sociales es la diferencia de edad entre la pareja, teniendo en cuenta que Paola Jara es mayor que Jessi Uribe. Sin embargo, los dos cantantes le restan importancia a este asunto y lo manejan con tranquilidad en sus publicaciones.

Cabe mencionar que Paola Jara nació el 16 de mayo de 1983 y Jessi Uribe el 22 de marzo de 1987, lo que demuestra una diferencia de cuatro años entre ambos artistas, que no ha sido impedimento para que formen su familia y se demuestren su amor en público.

Paola Jara y Jessi Uribe
Paola Jara y Jessi Uribe tienen una hija y celebran cada momento juntos - crédito @paolajarapj/ Instagram

En otro mensaje para su esposo, Paola Jara escribió lo siguiente: “Al buen hombre, hijo, hermano, papá, esposo, amigo. Al alma de la casa, al soñador, al guerrero, al apasionado, al niño, al talentoso, al amor de mi vida. Hoy quiero desde el fondo de mi corazón desearle un muy feliz cumpleaños. Que Dios siempre te acompañe mi amor en cada paso que des, que sigas siendo luz para todos los que tenemos la dicha de compartir contigo. Que siempre tu mayor anhelo sea agradar a Dios, y que la salud nunca te falte. Eres el mejor regalo que Dios nos dió. Te amamos 💕🎂Emilia & yo 🎁😘🥳🎉🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈 feliz vida a quien le da vida a mi vida".

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