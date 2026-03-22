Colombia

Gustavo Bolívar ‘estalló’ por promesa de De la Espriella de llevar a Petro ante la justicia: “Viene el más inmoral”

El candidato presidencial aseguró que es “capaz” de hacer que el mandatario “responda” por presuntos nexos con el narcotráfico y otros hechos

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El candidato presidencial aseguró que, de llegar a la Casa de Nariño, buscará que Petro sea investigado por hechos de corrupción de su Gobierno y por alianzas irregulares - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

De acuerdo con The New York Times, el presidente Gustavo Petro está siendo investigado por la justicia de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico. De acuerdo con fuentes consultadas por el informativo, al menos dos fiscales de Manhattan y Brooklyn están adelantando las indagaciones y han contado con la ayuda de fiscales especializados en narcotráfico internacional y agentes de la Administración para el Control de Drogas y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional.

La investigación, que está en su fase inicial, al parecer, se centra en determinar si en su campaña presidencial ingresaron dineros ilícitos del narcotráfico, algo que el primer mandatario ha negado, al igual que la violación de topes de financiación.

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Las acusaciones de De la Espriella

El candidato presidencial y abogado Abelardo de la Espriella se pronunció al respecto a través de un video publicado en sus redes sociales, haciendo acusaciones contra el jefe de Estado, pese a que la justicia todavía no ha establecido ninguna responsabilidad penal.

Gustavo Bolívar aseguró que Abelardo
Gustavo Bolívar aseguró que Abelardo de la Espriella tiene "rabo de paja" - crédito @delaespriellalawyers/Instagram/Colprensa

“Desde el año pasado denuncié ante la justicia norteamericana a Gustavo Petro para que se indaguen sus vínculos con el narcoterrorismo. Hoy el New York Times anuncia que la justicia de los Estados Unidos empieza a investigarlo. Está pasando lo que tiene que pasar. Petro es cómplice del narcoterrorismo y lo he venido denunciando desde hace varios años”, aseveró el aspirante de la derecha.

Indicó, además, que, de llegar al cargo más importante del país, buscará que el jefe de Estado responda por presuntos vínculos con el narcotráfico, por la “destrucción de la economía” y por diversos escándalos de corrupción que han permeado su Gobierno en casi cuatro años. “Yo soy capaz de hacerlo. Soy capaz de hacer lo que nunca se ha hecho: acabar con la impunidad de los aforados y de los privilegiados”, precisó.

Gustavo Bolívar condenó declaraciones de De la Espriella

El exdirector del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar, que en algún momento estuvo interesado en unirse a la carrera de la Presidencia de Colombia, reaccionó con rechazo a las declaraciones del profesional en Derecho.

El presidente Gustavo Petro estaría
El presidente Gustavo Petro estaría siendo investigado por la justicia estadounidense por presuntos nexos con el narcotráfico - crédito Ovidio González/Presidencia/Flickr

A través de una publicación de su cuenta de X, recordó que, con anterioridad, advirtió sobre el interés que tendrían algunos políticos de garantizar una condena contra el presidente Gustavo Petro. “Hace un tiempo dije: si la ultraderecha llega al poder van a meter preso a Petro. Ya lo están prometiendo”, señaló.

Ante este panorama, aseguró que personas afines a la derecha, que están en contra del primer mandatario, serían “expertas” en “montar pruebas falsas y pagar testigos”, refiriéndose específicamente a exabogados del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Se trata de Diego Cadena y de Juan José Salazar, que fueron condenados en segunda instancia por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Los profesionales en Derecho fueron hallados culpables de haber sobornado testigos para favorecer al exmandatario Uribe Vélez en un proceso penal relacionado con presuntos nexos con el paramilitarismo.

El exdirector del DPS Gustavo
El exdirector del DPS Gustavo Bolívar aseguró que quieren meter preso al presidente Gustavo Petro - crédito @GustavoBolivar/X

El ex jefe de Estado fue investigado por estos mismos hechos. Fue condenado en primera instancia y absuelto en segunda instancia; hace falta una decisión en casación.

Así las cosas, Bolívar hizo una comparación entre los políticos de izquierda y de derecha en relación con lo que consideraría que son actos de persecución política. “Un día en Medellín hablé de meter preso a Uribe y Petro me dijo que su gobierno no iba a perseguir a la derecha. Y cumplió. Ahora viene el más inmoral, el que más rabo de paja tiene, a prometer cárcel para nuestro Presidente”, afirmó.

Añadió: “Otro motivo más para redoblar esfuerzo y ganar en primera. Esta gente llega a incendiar el país”.

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