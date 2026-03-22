Colombia

“Cada E-14 tiene una huella digital”: elecciones al Congreso y caída de la narrativa de fraude en Colombia

El proceso electoral al Congreso de 2026 en Colombia recibió respaldo institucional y de observadores, debilitando las denuncias de fraude impulsadas desde sectores del Gobierno tras evidenciar coincidencias entre preconteo y escrutinio

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El proceso electoral al Congreso
El proceso electoral al Congreso de 2026 en Colombia recibió respaldo institucional y de observadores, debilitando las denuncias de fraude impulsadas desde sectores del Gobierno tras evidenciar coincidencias entre preconteo y escrutinio - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El proceso electoral al Congreso en Colombia fue respaldado por observadores nacionales e internacionales, lo que debilitó los señalamientos de fraude promovidos desde sectores del Gobierno, según información obtenida por Revista Semana. Las dudas surgieron incluso antes de finalizar el levantamiento del censo electoral, generando un ambiente de incertidumbre que luego fue contrastado con los resultados oficiales.

El presidente Gustavo Petro y voceros de su Gobierno impulsaron la hipótesis de un supuesto fraude electoral a través de mensajes públicos, lo que sembró cuestionamientos sobre la transparencia del proceso, según información obtenida por Revista Semana. Sin embargo, con el avance del escrutinio, los datos comenzaron a mostrar consistencia entre los resultados preliminares y los definitivos.

La coincidencia del 99,8 por ciento entre el preconteo y el escrutinio se convirtió en uno de los principales argumentos para desmontar la narrativa de fraude y reforzar la confianza en el sistema electoral. Este indicador fue clave para sustentar la legitimidad de los resultados.

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Auditorías y verificación del proceso electoral

El coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE, Diego Rubiano, explicó que varios elementos contribuyeron a la transparencia del proceso. “Cada E-14 tiene una huella digital y los verificamos en un proceso manual. Descubrimos una cantidad de errores humanos en el diligenciamiento por tachaduras o enmendaduras”, afirmó, citado por Revista Semana, al detallar que las inconsistencias detectadas correspondieron a fallas humanas y no a irregularidades estructurales.

Rubiano también destacó que los esquemas de auditoría se implementaron oportunamente, que hubo acceso a los códigos fuente —algo que no había ocurrido anteriormente— y que la transmisión de la información se realizó en tiempos adecuados. Además, señaló que el desfase del 0,20 por ciento entre preconteo y escrutinio no tiene relevancia estadística dentro del proceso electoral.

Por su parte, Yann Basset, director del Grupo de Estudios de la Democracia de la Universidad del Rosario, advirtió sobre el impacto de la desinformación en medio del proceso. “Si algo positivo surgió de esta polémica, es que hubo muchos testigos electorales que permitieron revisar que los votos fueron bien contados. El software no ha sido el problema”, afirmó, citado por Revista Semana, resaltando el papel de la vigilancia ciudadana.

Debate político y escenario hacia presidenciales

A pesar de los resultados y los respaldos institucionales, el debate político no se detuvo. El ministro del Interior, Armando Benedetti, insistió en la necesidad de una “auditoría completa” del software de cara a las elecciones presidenciales, citado por Revista Semana, lo que evidencia que las dudas persisten dentro del Gobierno.

En contraste, el exregistrador Carlos Ariel Sánchez explicó que los mecanismos del sistema permiten corregir posibles inconsistencias. “El fraude, si es que lo hay, no está en el hecho físico del proceso electoral que desarrollan las instituciones”, afirmó, citado por Revista Semana, al señalar que los formularios permiten identificar errores durante el escrutinio.

El contexto también estuvo marcado por cambios en los tarjetones, lo que pudo generar confusión en algunos votantes y alimentar percepciones equivocadas sobre el proceso. Sin embargo, las cifras finales y el respaldo de organismos de observación redujeron el impacto de esas versiones.

Con la discusión sobre el fraude debilitada tras los resultados del 8 de marzo, el foco se traslada ahora a las elecciones presidenciales del 31 de mayo. En ese escenario, la Misión de Observación Electoral ha advertido sobre la circulación de desinformación, lo que mantiene la atención sobre la transparencia del proceso electoral en Colombia.

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