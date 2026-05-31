Denuncian que clínica de Ibagué estaría usando pantallas de turnos para hacer campaña contra el petrismo: Supersalud anunció investigación

En la pantalla de turnos de la Clínica Clinaltec se observó un ticker con el mensaje “Todos contra el petrismo” -crédito @Betocoralg/X

La difusión de una imagen y un video desde las instalaciones de la Clínica Clinaltec, en Ibagué, desató una controversia en redes sociales y llevó a la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud. La denuncia fue realizada por el activista Beto Coral, quien compartió registros audiovisuales en los que aparece una pantalla utilizada para la gestión de turnos de pacientes con un mensaje de contenido político visible en la parte inferior.

En las imágenes se observa el sistema de llamados de recepción y la asignación de usuarios a distintos módulos de atención. Sin embargo, la atención se centró en una franja informativa ubicada en la parte inferior de la pantalla, donde se alcanzaba a leer la frase “Todos contra el petrismo”, mensaje que rápidamente generó reacciones y cuestionamientos sobre el uso de espacios destinados a la atención de pacientes.

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La publicación se viralizó en redes sociales y dio lugar a solicitudes de verificación sobre la procedencia del contenido y su permanencia en una pantalla instalada dentro de una institución prestadora de servicios de salud.

Supersalud anunció inspección tras la denuncia

El superintendente de Salud indicó que las pantallas de clínicas no pueden usarse para propaganda política - crédito Supersalud

Luego de que el caso se difundiera ampliamente, el superintendente de Salud, Daniel Quintero, informó que la entidad inició una actuación de inspección para establecer lo ocurrido y verificar si se incumplieron normas relacionadas con la prestación del servicio de salud.

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“(...) Hemos lanzado un proceso de inspección inmediata a la IPS Clínica Altec de Ibagué que estaría haciendo campaña política de forma indebida usando pantallas que deben ser para temas asistenciales. Todas las clínicas y hospitales del país deben respetar el principio de dignidad, el principio de neutralidad en la prestación del servicio en salud consagrado en la ley 1751, los derechos de los usuarios a un entorno respetuoso y no discriminatorio y los estándares de habilitación de la resolución 3100 del 2019″, aseguró el funcionario.

Así mismo, Quintero señaló que las IPS “no puede usar sus pantallas asistenciales de cualquier tipo dirigidas a pacientes en sala como un vehículo de propaganda política venga de donde venga”.

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Posteriormente, reiteró la decisión a través de su cuenta de X y señaló que la actuación se produjo como respuesta a las denuncias ciudadanas conocidas por la entidad: “A los pacientes hay que respetarlos”.

Clínica respondió a los señalamientos

La institución aseguró que no editó, validó ni autorizó la publicación - crédito Clinaltec y @Betocoralg/X

Tras el anuncio de la inspección y el aumento de las críticas en redes sociales, la Clínica Clinaltec emitió un comunicado oficial para referirse a la situación y explicar las medidas adoptadas una vez tuvo conocimiento del caso. La institución informó que activó una revisión inmediata de su plataforma tecnológica y suspendió temporalmente el funcionamiento del sistema de turnos mientras se realizaban las verificaciones correspondientes.

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“Una vez identificado el evento, procedimos de manera inmediata a solicitar explicaciones formales al proveedor tecnológico, así como a suspender el funcionamiento del sistema de turnos mientras se adelantaban las verificaciones correspondientes”, indicó la entidad.

Según explicó la clínica, la revisión permitió determinar que el contenido observado en la pantalla no habría sido incorporado manualmente por funcionarios de la institución.

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La IPS solicitó ajustes técnicos al proveedor para evitar nuevos incidentes, tras las medidas anunciadas por la Salpersalud - crédito Supersalud

De acuerdo con el comunicado, “se confirmó que la aparición del contenido corresponde a un componente automático del sistema RSS integrado por parte del proveedor, el cual se conecta a fuentes externas de información de carácter público. Este sistema recoge titulares de diversas publicaciones hechas en medios de comunicación nacionales y los refleja en el espacio dispuesto para ellos en la pantalla”.

Frente a los cuestionamientos surgidos tras la denuncia, la clínica aseguró que no tuvo ninguna intervención en la publicación del mensaje y rechazó que se le atribuya una posición política.

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“Clinaltec SAS no participó, editó, validó o autorizó de forma alguna esta publicación”, afirmó la institución, que sosteniene que su actividad está enfocada exclusivamente en la atención médica y anunció medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.