Colombia

Santander: estos son los cortes de la luz este sábado 21 de marzo

Conoce con antelación los cortes al servicio eléctrico que se van a realizar en tu localidad

Guardar
Toma tus precauciones con los
Toma tus precauciones con los cortes del servicio de electricidad de hoy (Jovani Pérez/Infobae)

Este sábado 21 de marzo, la Electrificadora de Santander (ESSA) realizará cortes por mantenimiento en el sistema eléctrico a lo largo del departamento.

La razón de las obras habituales en el lugar es la renovación de la infraestructura eléctrica en la zona, según explicó el organismo y estas medidas son fundamentales para garantizar un servicio óptimo.

ESSA sugirió a sus usuarios apagar sus dispositivos electrónicos para protegerlos y no realizar trabajos que necesiten energía eléctrica, puesto que el servicio podría cortarse en cualquier momento.

El objetivo de estas acciones es mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio que se presta a losusuarios. Para proteger la integridad de lostrabajadoresy prevenir contratiempos.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las zonas y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes del servicio eléctrico hoy

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores del corregimiento Los Laureles.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrio Nueva Colombia sector Musticia.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrio Nueva Colombia sector Las Margaritas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:15 - 12:15

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores del barrio La Feria.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 12:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio La Paz sectores de las carreras 37E y 37F con calle 75.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 12:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Las Playas sector de la calle 42 con carrera 17.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:15 - 13:15

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Barrios San Martín y Belén.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:45 - 16:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Verde.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Veredas Marcito, Taguales y algunos sectores de Guadual, Alto Viento y Arrugas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Hato.

Sector(es): Algunos sectores de lad vereda El Páramo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bolívar.

Sector(es): Corregimiento El Godo y algunos sectores de las veredas El Cruce, Alto del Tigre, La Reforma, Alto Ceiba y Chorolo Bajo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Santa Barbara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

ESSA explicó que los cortes
ESSA explicó que los cortes de energía son necesarios para salvaguardar la integridad de los empleados. (Pixabay)

Tips para ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Utilizar bombillas LED que duran más y son más eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Disminuir el uso de aparatos electrónicos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén usando es un punto importante si quieres bajar el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para reducir el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más luz.

Temas Relacionados

Cortes de luz en SantanderÚltimas actualizacionesCortes de Luz ColombiaCortes de Luz en Santander

Más Noticias

Comunidad Andina confirmó diálogo entre gobiernos de Colombia y Ecuador para aliviar tensiones arancelarias

Representantes oficiales de ambos gobiernos intentarán pactar una hoja de ruta que permita frenar la batalla de aranceles, cortes energéticos y roces diplomáticos de carácter político

Comunidad Andina confirmó diálogo entre

Fiscalía reveló audio de adolescente implicada en asesinato de Juan Felipe Rincón: “Yo estaba arriesgando mi vida”

La audiencia sobre el asesinato del hijo del general retirado William Rincón fue suspendida tras varias horas de diligencia, pero se logró conocer la razón por la que el joven se trasladó hasta el sur de la capital

Fiscalía reveló audio de adolescente

En Amazonas pagan por hectáreas protegidas de la deforestación: compensaciones son eficaces pero insuficientes, según expertos

Académicos de la Universidad de los Andes sostienen que otros actores ofrecen incentivos más altos para que integrantes de las comunidades apoyen con la tala de árboles

En Amazonas pagan por hectáreas

Ramón Jesurun se pronunció sobre la ausencia de Jhon Jáder Durán en la selección Colombia

El delantero no hace parte de la Tricolor desde junio de 2025, cuando fue señalado de una supuesta pelea con sus compañeros y el técnico Néstor Lorenzo

Ramón Jesurun se pronunció sobre

Creadora de contenido comparó las fiestas argentinas con las colombianas: “Acá se baila, se deja todo”

Entre elogios al maquillaje impecable y el baile desatado en discotecas, la joven pidió que le dieran algunas recomendaciones para lograr pasar desapercibida

Creadora de contenido comparó las
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque armado contra un vehículo

Ataque armado contra un vehículo militar dejó dos soldados muertos y varios heridos en Arauquita, Arauca

Triple homicidio en Belén de Umbría: autoridades publicaron el retrato hablado del presunto responsable

Autoridades desactivaron 18 artefactos explosivos en zona rural de Huila: disidencias de ‘Iván Mordisco’ los habrían instalado

Indepaz calificó como “preocupante” que disidencias de ‘Iván Mordisco’ restrinjan el ingreso de misiones de ONU, OEA y Defensoría del Pueblo en zonas donde operan

Estas son las implicaciones de las restricciones territoriales impuestas por ‘Mordisco’ a la misiones humanitarias, según analista

ENTRETENIMIENTO

Creadora de contenido comparó las

Creadora de contenido comparó las fiestas argentinas con las colombianas: “Acá se baila, se deja todo”

J Balvin llegó a Cali para su concierto en el Estadio Pascual Guerrero: calentó el ambiente a ritmo de ‘Cali Pachanguero’

Giovanny Ayala se refirió a Jessi Uribe como un “chillón” y en redes sociales no lo bajaron de “envidioso”

Famoso actor de ‘La primera vez’ estuvo involucrado en altercado en Bogotá: la Policía tuvo que intervenir

Anuel AA sorprendió con su aspecto en la celebración del cumpleaños de su hija Cattleya: hay dudas sobre su estado de salud

Deportes

Ramón Jesurun se pronunció sobre

Ramón Jesurun se pronunció sobre la ausencia de Jhon Jáder Durán en la selección Colombia

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama advirtió sobre los amistosos de la selección Colombia: “Son dos que te mantienen o te sacan”

David Ospina se molestó por las críticas a su ausencia en Atlético Nacional: “Me da tristeza escuchar eso”

Federación Colombiana de Fútbol aprobó la creación del Torneo de Reservas Sub-23: así beneficiará a los clubes

La Conmebol cambió las reglas para los equipos colombianos en fase de grupos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana