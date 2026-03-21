Oscar Benavides se refirió a la propuesta de Abelardo de la Espriella de legalizar el porte de armas: “No podemos privatizar la violencia”

La propuesta generó el rechazo del abogado tumaqueño al jurista cordobés - crédito @odbenavidesa/IG | Catalina Olaya/Colprensa

Sigue la polémica luego del anuncio que se conoció por medio de una entrevista que el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella le concedió a la revista Semana y que se difundió el 18 de marzo, en la que señaló como una de sus propuestas de campaña que, en caso de ganar las elecciones, apoyaría la legalización del porte de armas en Colombia.

Sus palabras provocaron un debate en redes sociales, y uno de los ciudadanos que compartió su reacción por cuenta de las declaraciones del aspirante presidencial cordobés fue Oscar Benavides, uno de los recién elegidos representante a la Cámara y ocupará una de las cuatro curules de Circunscripción Especial Afrodescendiente, y de paso, fue uno de los que contribuyó a la ‘quemada’ de Miguel Polo Polo.

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En un video que compartió a través de su cuenta de Instagram el viernes 20 de marzo de 2026, el abogado tumaqueño se refirió a las siguientes palabras del candidato presidencial en la entrevista: “Si hay una ciudadanía armada en colaboración con la fuerza pública, la delincuencia se abstiene en muchas ocasiones”.

La respuesta a modo de réplica en contra del aspirante presidencial inició con un rotundo “¡No, Abelardo!”.

“Así no se acaba la inseguridad en Colombia. Se acaba fortaleciendo al Estado y combatiendo las estructuras criminales, no armando a la ciudadanía y menos trasladándole la responsabilidad de la seguridad”, expuso el jurista que logró mas de 146.000 votos.

Para Benavides esta acción podría traducirse —y es algo que él no desea— en que “el paramilitarismo no puede volver a Colombia”.

- crédito @odbenavidesa/IG

Para esgrimir más argumentos, el representante a la Cámara electo trajo a colación una publicación que desarrolló la Universidad del Rosario (Impacto del decreto de restricción al porte de armas de fuego sobre los homicidios en Colombia), y como explicó el electo congresista, se “evidenció que durante el gobierno de Juan Manuel Santos, la restricción al porte de armas en 2015 redujo los homicidios en un 14.7% en un solo mes”.

Por lo anterior, Benavides afirmó que “en Colombia ya se probó: menos armas en las calles, menos muertos”.

En otro fragmento de la entrevista de Abelardo de la Espriella que compartió Benavides, el candidato presidencial señaló, como forma de reforzar su apoyo a la controversial propuesta, dijo mientras sostenía su bolígrafo: “Por ejemplo, este lapicero yo lo uso para escribir. Un bandido podría perforarme la aorta con el mismo lapicero”.

Ante esa escenario ficticio que planteó el jurista cordobés, el representante a la Cámara electo destacó: “Su argumento es retóricamente atractivo, pero conceptualmente débil”.

La propuesta de Abelardo de la Espriella se conoció a través de una entrevista el 18 de marzo de 2026, y hasta el presidente Gustavo Petro salió a hablar de la situación, - crédito @odbenavidesa/IG

“Y le explico por qué. Las armas multiplican la letalidad de cualquier conflicto humano. En países con mayor acceso a armas, como Estados Unidos, las tasas de homicidio con armas de fuego son mucho más altas que en países con regulaciones estrictas. Ya hemos visto masacres que hay incluso en escuelas, hospitales o iglesias”, siguió en la misma línea Benavides para complementar su respuesta a de la Espriella.

Por todo lo anterior, el abogado tumaqueño aseveró: “Abelardo, usted no puede pretender reducir la violencia facilitando el acceso a aquello que lo hace más letal”.

Más adelante, otro de los momentos de la entrevista del candidato presidencial por el Movimiento Salvación Nacional hizo una aclaración: “No me malinterprete, no estoy diciendo que se monten grupos paramilitares ni nada de eso, no”.

Por tal motivo, Benavides le respondió sin titubeos: “Usted habla de una ciudadanía armada y luego aclara que no se refiere a grupos paramilitares, pero con eso mismo confirma el riesgo. Civiles armados para defenderse terminan convirtiéndose exactamente en eso, estructuras paramilitares”, y por esto fue que repitió: “El paramilitarismo no puede volver a aterrorizar al pueblo colombiano”.

En la parte final de su grabación, el jurista pidió reflexionar a fondo: “Debemos elegir a quién vamos a entregarle el país en las siguientes elecciones”.

En Colombia para finales de 2015 se suspendieron los permisos para el porte de armas de fuego para reducir índices de violencia, y por los buenos resultados la medida de extendió a las fiestas decembrinas de 2016 y 2017 - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Otra de las razones que Benavides compartió con sus seguidores es que “Colombia es un país con más de 50 años de violencia, llenarlo de armas no reduce el problema, lo escala”.

Para dar una idea de la situación, el abogado tumaqueño detalló que “más de 900 armas fueron incautadas en Medellín para el 2024; en el 2025 incautaron 74 armas de fuego en Risaralda. El problema no es que falten armas en las manos de los colombianos, es que sobran en manos de la criminalidad y a ese problema no se le responde con más armas, sino fortaleciendo el Estado y la fuerza pública”.

En conclusión, para el congresista electo “la seguridad en Colombia no puede depender de quien esté armado”.

“No podemos privatizar la violencia quitándole de las manos al Estado el monopolio legítimo de la fuerza”, cerró Benavides.