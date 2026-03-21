Mr Stiven fue señalado de dispararle a un seguidor de Westcol durante una acalorada discusión en Medellín

La publicación desató el rechazo de figuras del mundo digital, incluso, del mismo Westcol - crédito @tobonvillada / X

El creador de contenido conocido como Mr Stiven se encuentra en el centro de la controversia después de que circulara en redes sociales un video en el que se observa cómo, tras una acalorada discusión con el que sería un seguidor de Westcol, presuntamente sacara un arma para realizar un disparo al suelo para, posteriormente, huir del lugar.

El hecho, que fue registrado en Las Palmas, Medellín, desató un debate público sobre la influencia de figuras juveniles en Colombia y desató llamados directos a la intervención de las autoridades para el control de los hechos, según un video difundido por el concejal de Medellín Andrés Tobón a través de la red social X.

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El propio concejal Tobón pidió a la Secretaría de Movilidad y a la Alcaldía de Medellín intervenir ante la conducta de Mr Stiven, refiriéndose a la posible tenencia y porte ilegal de arma de fuego como el eje de la denuncia formal que presentaría ante las autoridades.

Los dos streamers solían ser cercanos, pero debido la polémica por la infidelidad de la novia de Mr. Stiven con Blessd, se terminaron distanciando - crédito @westcol y @stiven.tc/Instagram

El registro en video, publicado inicialmente por Tobón y compartido por diversos usuarios, muestra un enfrentamiento en el sector de Las Palmas, donde Mr Stiven primero discute con un motociclista vinculado a la comunidad de Westcol y Blessd, para luego protagonizar una persecución a alta velocidad.

Finalmente, el creador de contenido habría sacado un arma y efectuado un disparo hacia el suelo antes de retirarse a gran velocidad. “Esto no puede seguir pasando. Este es el nivel de personajes que le están hablando a la juventud, que le están hablando a los niños de Medellín y de Colombia. Una persona que cree que puede andar armada por ahí sin que nada le pase disparándole a otros”, expresó el concejal en su denuncia.

Westcol se pronunció sobre la polémica

El streamer Westcol emitió su postura mediante X, en la que condenó la conducta mostrada por Mr Stiven, además de advertir sobre el riesgo de trivializar el uso de armamento entre jóvenes seguidores: “La cárcel está llena de gente que tomó una mala decisión solo por 1 segundo, esto no es para que lo entienda un niño. Ellos escuchan mucha música de malotes y se la creen, esto es para que tomen consciencia, esto es estupidez, el porte legal es para gente cuerda que entienda cómo y cuándo usar un arma. No usarla como método de alardeo cada que puedes para hacerte el gánster o sacarla en el mínimo problema callejero”.

El streamer continuó su mensaje: “Un poquito de conciencia pa. Y repito nuevamente, psicólogo mi pa psicólogo, esas amenazas en redes, todas esas actitudes en menos de 1 semana, que sigue? Si tanto lo quieren los niños queso!! Traten de tomar conciencia y aconséjelo, que al final él replica y hace todo lo que ustedes le dicen, por qué el niño es él, no le da la mente para tomar decisiones propias”.

El creador de contenido rechazó las actitudes de Mr Stiven - crédito Westcol / X

El hecho dejó a Mr Stiven bajo el escrutinio público y en la mira de las instituciones oficiales en Medellín, enfrentando potenciales cargos por porte ilegal de arma.

Entre tanto, continúa creciendo la presión social para que la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación avancen en la investigación correspondiente, pues el cabildante prometió actuar por las vías legales para que el streamer tenga una sanción.

Mr Stiven ha protagonizado varias polémicas con las autoridades - crédito @mrstiventc/IG

El caso reavivó el debate sobre la responsabilidad de los creadores de contenido y su impacto directo en el comportamiento de audiencias jóvenes, teniendo en cuenta que los niños crecen consumiendo todo tipo de contenido, por lo que también se realizó un enfático llamado a los padres y cuidadores.