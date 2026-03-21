Colombia

El Ministerio de Salud autorizó el Benznidazol y abrió la puerta para tratar a tiempo el Chagas en Colombia

Con esta decisión, el país busca mejorar el acceso al tratamiento, acelerar los diagnósticos y reducir el impacto de una infección que durante años ha permanecido subdiagnosticada

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Colombia autoriza el registro sanitario
Colombia autoriza el registro sanitario del Benznidazol en tabletas de 100 mg como tratamiento principal contra el Chagas - crédito AFP

En zonas rurales donde el acceso a servicios de salud sigue siendo limitado, una enfermedad silenciosa continua avanzando durante años sin mayor visibilidad. Se trata del Chagas, una infección que muchas veces pasa desapercibida hasta que sus efectos son irreversibles. Ahora, una decisión reciente podría cambiar ese panorama.

Colombia dio un paso clave al autorizar por primera vez el registro sanitario del Benznidazol en tabletas de 100 mg, considerado el tratamiento principal contra esta enfermedad parasitaria. La medida, anunciada por el Ministerio de Salud, abrió la puerta a una respuesta más oportuna frente a un problema que afecta especialmente a poblaciones vulnerables.

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La decisión busca mejorar el
La decisión busca mejorar el acceso a medicamentos esenciales para poblaciones vulnerables en zonas rurales con alto riesgo de Chagas - crédito Universidad de Antioquia

El avance no es menor. Durante décadas, el acceso a este medicamento fue limitado, lo que dificultaba intervenir a tiempo en pacientes diagnosticados. Con esta aprobación, se espera ampliar la cobertura y mejorar las condiciones de atención en regiones donde el riesgo sigue siendo alto.

El impacto del Benznidazol radica en su capacidad para frenar la progresión de la enfermedad cuando se administra en etapas tempranas. Esto resulta crucial en un país donde el Chagas suele confundirse con otras afecciones febriles propias del trópico, lo que retrasa su detección. A ese escenario se suma un subregistro significativo que impidió dimensionar con precisión la magnitud del problema.

Según explicó el Ministerio de Salud, contar con este medicamento disponible dentro del país permitirá actuar de manera más rápida y efectiva. Además, facilitará la atención en comunidades donde la enfermedad ha tenido mayor presencia histórica. benznidazolaseguró el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. “Este es un paso importante para cerrar brechas en salud y avanzar en el control del Chagas en Colombia”.

Más allá del tratamiento, la decisión tiene implicaciones estratégicas. La producción y disponibilidad local del benznidazol podría fortalecer la autonomía sanitaria del país y reducir la dependencia de importaciones en medicamentos esenciales. Este proceso fue posible gracias a la articulación entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencias, con el respaldo del Fondo de Investigación en Salud y la participación de la Universidad de Antioquia.

El principal encargado del sistema
El principal encargado del sistema de salud del país manifiesta su visión frente a iniciativas contra males desatendidos. Invita a reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la población en riesgo - crédito @infopresidencia/X

Para entender la relevancia de este avance, es necesario mirar de cerca cómo se comporta la enfermedad. El Chagas es causado por el parásito Trypanosoma cruzi, que se transmite principalmente a través de insectos conocidos popularmente como “pitos”. Estas chinches, pertenecientes a la subfamilia Triatominae, suelen habitar viviendas rurales construidas con materiales como palma, bahareque o pisos de tierra.

El contagio ocurre cuando el insecto deposita sus heces cerca de la piel, y el parásito ingresa al organismo a través de pequeñas heridas o mucosas. Este proceso, aunque sencillo, es difícil de detectar en el momento, lo que contribuye a la expansión silenciosa de la enfermedad.

En Colombia, la transmisión se concentra en regiones ubicadas por debajo de los 1.800 metros sobre el nivel del mar. Allí, especies como Triatoma infestans y Triatoma dimidiata encuentran condiciones propicias para reproducirse y mantenerse cerca de las comunidades. Uno de los mayores riesgos del Chagas es su evolución. En aproximadamente una cuarta parte de los casos, la infección deriva en complicaciones crónicas, principalmente cardíacas y digestivas. Estas pueden ser incapacitantes e incluso mortales, generando un alto impacto tanto en las familias como en el sistema de salud.

La transmisión del Chagas ocurre
La transmisión del Chagas ocurre por insectos Triatominos presentes en viviendas rurales de materiales como palma y bahareque - crédito AP

Lo preocupante es que, pese a su gravedad, se trata de una enfermedad que puede ser controlada si se detecta a tiempo. Sin embargo, la falta de diagnóstico oportuno es una constante. Se estima que alrededor de 12 millones de personas en Colombia están en riesgo de contraer la infección, una cifra que refleja la urgencia de fortalecer las estrategias de prevención y atención.

En ese contexto, la aprobación del Benznidazol representa más que una medida técnica. Es, en esencia, una oportunidad para cambiar el rumbo de una enfermedad que durante años ha permanecido en segundo plano. El reto ahora será garantizar que este avance se traduzca en acciones concretas en el territorio. Llevar el tratamiento a quienes lo necesitan, mejorar los sistemas de diagnóstico y fortalecer la educación en salud serán claves para que esta decisión tenga un impacto real.

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