Colombia

Edificio La Quinta, en Bogotá, está ‘casi listo’, pero no ha sido entregado por presuntas irregularidades: propietarios alegan estafa

El grupo de compradores señalaron que la constructora responsable del inmueble edificio La Quinta no ha cumplido con la entrega de las propiedades, tras varios años de procesos legales sin solución

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Los denunciantes invirtieron sus ahorros entre 2019 y 2020, pero a 2026 no hay fecha de entrega de sus viviendas - crédito Voces contra el silencio/Facebook

Un grupo de familias vive momentos de incertidumbre luego de que en 2020 compraran con ilusión una de las viviendas que se construían en el edificio La Quinta, ubicado en barrio Santa María del Lago, en la localidad de Engativá, noroccidente de Bogotá; pero hasta hoy, en 2026, no hay información de su inversión ni del futuro del inmueble.

Por ello, los compradores denunciaron una serie de presuntas irregularidades y abandono por parte de la constructora El Roble S.A.S., responsable del proyecto habitacional conformado por 16 unidades —doce apartamentos y cuatro apartaestudios—.

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El ‘calvario’ de las familias que adquirieron las viviendas del edificio La Quinta, en Bogotá

Entre 2019 y 2020, los compradores adquirieron las propiedades con la promesa de entrega en 2021, lo que llevó a que estas familias contaran los días para que llegara la esperada entrega de las viviendas.

Sin embargo, según indicaron los denunciantes, el proyecto La Quinta se ha visto envuelto en un “laberinto de promesas, inversionistas que aparecen y desaparecen y procesos que no avanzan”.

Este es el estado del
Este es el estado del edificio La Quinta, en el que familias invirtieron sus ahorros

En redes sociales, los afectados indicaron puntualmente: “Hoy, cinco años después, el edificio La Quinta, ubicado en Santa María del Lago (Engativá, Bogotá). 15 familias entregamos más de $2.000 millones de pesos con la promesa de recibir nuestros apartamentos. Lo que encontramos fue un laberinto de promesas, inversionistas que aparecen y desaparecen y procesos que no avanzan. Hoy el edificio enfrenta un posible remate judicial”.

Propietarios denunciaron irregularidades contractuales y financieras

Los compradores acusan a El Roble S.A.S., cuyos representantes legales son Yamil Alfonso Molina Buitrago y Juan de Jesús Molina Buitrago, de tomar decisiones graves e irregulares, como hipotecar el predio en dos ocasiones —una por $350 millones y otra por $280 millones— a personas naturales y sin avisar a los propietarios. Además, el dinero no se vio reflejado ni hubo personal trabajando en la obra.

Actualmente, los responsables enfrentan un proceso legal en la Fiscalía General de la Nación por presunta estafa, un caso que se suma a más de siete procesos similares y más de 30 denuncias civiles en su contra. Los afectados sostienen que, pese a años de gestiones legales, no han logrado una solución por las vías institucionales.

Secretaría de Hábitat confirma sanciones

El subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda de la Secretaría de Hábitat, Carlos Andrés Daniels, confirmó en Caracol Radio que El Roble S.A.S. no radicó la documentación requerida del proyecto.

El edificio se encuentra en
El edificio se encuentra en completo abandono - crédito Voces contra el silencio/Facebook

Daniels detalló: “Una vez conocimos estas denuncias, empezamos a desarrollar las acciones, pendientes a verificar todas las situaciones de hecho y derecho que correspondieran (...), abrimos investigación contra la constructora y sancionó por enajenación ilegal”.

El funcionario señaló que, como consecuencia de estas irregularidades, la Secretaría ha realizado cinco visitas de inspección al edificio, la última el martes 10 de marzo de 2026. Daniels añadió que están haciendo “todo lo que está a su alcance para precaver los derechos de los adquirientes de vivienda”.

El 11 de marzo, la concejala Heidy Sánchez también advirtió la negligencia de la que son víctimas familias que invirtieron en el proyecto habitacional - crédito Heidy Sánchez/Facebook

Entre tanto, en redes sociales, los denunciantes expresaron su preocupación por la posible vinculación de personas relacionadas con el proyecto que serían funcionarios activos de la Fiscalía General de la Nación.

“Durante años hemos buscado respuestas por las vías legales. Hoy decidimos hacer pública nuestra historia. Porque detrás de cada apartamento hay familias, ahorros de toda una vida y años de incertidumbre”, indicaron.

Solicitudes de intervención

En 2023, ante las irregularidades detectadas, los compradores solicitaron formalmente a la Secretaría de Hábitat una intervención administrativa y de posesión.

Yarima Rueda, una de las propietarias, expresó al medio anteriormente citado: “Tenemos esta preocupación, ya que no solamente existe una demanda que ya tiene un proceso de solicitud de remate, sino que hay muchos otros procesos en marcha incluso desde antes de incluso comprar nosotros”.

La situación ha generado alarma adicional por la constructora actualmente encargada del proyecto, CII Constructora, sobre la cual pesan denuncias por retrasos en la entrega de otros desarrollos habitacionales. Los propietarios insisten en que las autoridades no han brindado respuestas efectivas y piden mayor protección institucional.

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