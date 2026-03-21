Aida Victoria Merlano narró cómo la muerte de Yeison Jiménez le dejó una herida que aún no cierra: “No dejen conversaciones pendientes”

La creadora de contenido con su voz entrecortada así lo indicó en su reciente participación en el pódcast 'Vos podés' - crédito @vospodesoficial/IG

La influencer Aida Victoria Merlano reveló entre lágrimas el profundo arrepentimiento que la embarga tras la repentina muerte del cantante Yeison Jiménez a los 34 años, describiendo la culpa que siente por no haber concretado una conversación pendiente con el artista antes del trágico accidente.

Merlano, que enfrenta el duelo no solo como admiradora sino como amiga cercana, compartió detalles de su vínculo y el impacto emocional de haber dejado para después una cita significativa.

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Durante una entrevista reproducida por Tatiana Franko, la creadora de contenido detalló que Yeison la había contactado para hablar de proyectos y asuntos personales, pero ella postergó ese encuentro. “Me duele no haber hecho esa llamada”, admitió Merlano, haciendo énfasis cómo la ocupación en otros compromisos laborales la llevó a aplazar el momento.

Así recordó Aida Victoria Merlano cómo se hizo amiga de Yeison Jiménez - crédito @aidavictoriam.emilianom/TikTok

Este hecho, según sus propias palabras, le ha dejado una carga emocional difícil de sobrellevar: “La culpa no me deja en paz”.

La influencia del cantante en la vida de Merlano trascendía el plano profesional. En medio de su testimonio, la influencer narró episodios en los que Jiménez se había mostrado presente en momentos de dificultad, insistiendo en que siempre ofrecía su apoyo:“Cuando a mí me quisieron meter presa, él estuvo. Cuando tuve un tema con mi mamá de Venezuela, el man me ayudó de unas maneras”.

El relato se tornó más emotivo cuando Merlano relató la reacción en su entorno al enterarse del fallecimiento de Jiménez, enfatizando el vacío que dejó en quienes compartieron con él.

Aida Victoria se despidió de Yeison Jiménez con un sentido mensaje para su esposa y familiares - crédito @aidavictoria/Instagram

Aida Victoria Merlano, conocida en sus redes por abordar temas personales con franqueza, aprovechó el momento para reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones humanas y la importancia de no dejar pendientes las palabras o gestos de afecto.

“No dejen conversaciones pendientes”, sentenció Merlano con la voz quebrada, convirtiendo su experiencia en una advertencia sobre la fugacidad del tiempo y el valor de los vínculos.

La advertencia de Aida Victoria Merlano: “Las cosas no se dejan para después”

En la conversación con Tatiana Franko, la influencer profundizó sobre su estilo de amistad, identificándose como una “amiga cactus”: alguien que no mantiene contacto diario, pero ofrece apoyo incondicional en las crisis. “A mí me han fallado y yo también he fallado”, reconoció, admitiendo errores propios en la dinámica de sus vínculos.

Recordó la ocasión en que se enteró de que Yeison Jiménez la buscaba y cómo pospuso una respuesta definitiva por compromisos laborales.

“Eso fue en diciembre. Pero estaba lanzando el libro, estaba en otros proyectos, estaba llena de reuniones, llena de trabajo”, explicó Merlano, señalando el exceso de ocupaciones como motivo para retrasar el reencuentro.

Los famosos se hicieron amigos desde el 2021 cuando compartieron su primer video - crédito @yeisonjimenez @aidavictoriam/IG

La inesperada noticia del fallecimiento del cantante la sorprendió, y la reacción de quienes la rodeaban intensificó el sentimiento de culpa.

El relato de Merlano incluyó la charla que mantuvo con la esposa de Jiménez en el velorio, donde compartieron el dolor por los planes que quedaron inconclusos, como un viaje familiar que nunca llegaron a realizar. “El viaje que teníamos era casualmente la otra semana en su velorio”, reveló.

La pérdida de su amigo desató en Aida una reflexión sobre la urgencia de actuar en el presente. “Si hoy quiero llamar a alguien, lo llamo hoy. Si quiero decir te amo, lo digo hoy”, concluyó.

Esto provocó que varios de sus seguidores en redes sociales dejaran sus opiniones al respecto, con mensajes como: “Muchas veces por las ocupaciones del día a día, nos olvidamos de ser humanos y que necesitamos amigos”; “su arrepentimiento es evidente y cuando un amigo se va, es muy difícil recuperar alguien así”; “nadie sabe cuánto duelen esas pérdidas, péro siempre birlla el sol después”, entre otros.