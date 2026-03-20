Colombia

Sergio Fajardo confía en ser una “gran sorpresa” en las elecciones presidenciales: apuesta por ser como Rodolfo Hernández

Para Edna Bonilla, la candidatura del ingeniero de Santander en 2022 fue un claro ejemplo de que la política puede cambiar repentinamente, lo que los impulsa a seguir en su carrera por la Casa de Nariño

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Ambos líderes, que buscan dar la sorpresa en las elecciones de mayo de 2026, confían en un cambio de rumbo similar al que vivió Rodolfo Hernández en 2022 - crédito @desnudateconeva/TikTok

A medida que se acercan las elecciones presidenciales en Colombia, los ánimos entre los principales candidatos aumentan. Sergio Fajardo, que se lanza por tercera vez a la Presidencia de la República, y su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla, se muestran optimistas frente a los comicios del 31 de mayo de 2026.

En una entrevista en el pódcast Desnúdate con Eva, conducido por la periodista española Eva Rey, ambos señalaron que, a pesar de los números desfavorables en las encuestas, confían en que pueden dar una gran sorpresa en la primera vuelta, siguiendo el ejemplo de lo ocurrido con Rodolfo Hernández en las elecciones de 2022.

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“Todo es posible. Hay mucho por hacer”, aseguró Edna Bonilla cuando se le preguntó sobre la posibilidad de superar la barrera de la primera vuelta. Aunque las encuestas actuales no favorecen a su fórmula, ella destacó que, en las elecciones de 2022, Hernández estaba en una situación similar.

Aunque las encuestas lo sitúan
Aunque las encuestas lo sitúan en un 3% de intención de voto, Sergio Fajardo cree firmemente que aún puede crecer y sumar apoyos junto a su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla - crédito Desnúdate con Eva/YouTube

“En abril de 2022, Rodolfo Hernández estaba muy bajo en las encuestas. ¿Y qué pasó en mayo? Se convirtió en un fenómeno. Algo cambió”, afirmó. Para la fórmula del Fajardo, líder de centro, la clave radica en escuchar a la gente y tener propuestas serias que respondan a las necesidades del país.

Por su parte, Sergio Fajardo, con su habitual tono calmado, también se mostró seguro de que todavía hay espacio para crecer: “A muchos les caigo mal. Hay quienes ya me dicen ‘otra vez Fajardo’, pero eso no me preocupa. Hay personas que aún no nos conocen y otras que nos están mirando de manera diferente”.

Sergio Fajardo se prepara para la primera vuelta con una propuesta centrada en las ‘verdaderas’ necesidades del país

“Lo que quiero decirle a Colombia es que esto no está decidido. No se dejen engañar. Miren la fórmula vicepresidencial que he elegido, alguien que va a aportar y enriquecer la propuesta. Edna tiene la experiencia y el compromiso necesario para sumar a este proyecto”, agregó Fajardo.

Sergio Fajardo se prepara para
Sergio Fajardo se prepara para la primera vuelta con una propuesta centrada en las verdaderas necesidades del país - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

En la entrevista también abordaron la sorpresa que supuso la candidatura de Rodolfo Hernández en 2022. Aunque ambos coincidieron en que no buscan copiar la estrategia del exalcalde de Bucaramanga, Fajardo y Bonilla sí reconocen que el fenómeno del ingeniero demuestra que las sorpresas en política no son imposibles.

“No nos vamos a volver Rodolfo Hernández, ni en la estrategia ni en los ideales. Pero lo que pasó en las elecciones de 2022 fue algo que no se esperaba, y eso debe enseñarnos algo”, dijo Bonilla.

La reflexión de la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo señaló la importancia de conectarse con el electorado y ofrecer soluciones reales a los problemas del país. En su opinión, tener propuestas claras y centradas en las verdaderas necesidades de los colombianos es lo que finalmente marca la diferencia.

Edna Bonilla destaca que el
Edna Bonilla destaca que el fenómeno Rodolfo Hernández demuestra que las sorpresas son posibles, en el caso de Sergio Fajardo - crédito @sergio_fajardo/X - Mariano Vimos/Colprensa

El aspirante presidencial, consciente de que no todos los colombianos lo apoyan, también hizo un llamado a no descartarlo de antemano: “Hay personas que piensan que ya es suficiente con Fajardo, pero eso no es lo que dicen las encuestas. Hay muchos indecisos, y los vamos a convencer con propuestas serias. Lo que necesitamos es que la gente vea que esto no es un juego, que estamos comprometidos con el futuro del país”.

Para Fajardo y Bonilla, lo que está en disputa no es solo una victoria electoral, sino la posibilidad de transformar la política colombiana. A pesar de los obstáculos, la fórmula presidencial mantiene la esperanza de que aún pueden sumar apoyos en los próximos meses.

Es importante resaltar que la publicación de este pódcast coincidió con la divulgación de una encuesta realizada por Noticias RCN —el 19 de marzo—, en la cual se evaluaba la intención de voto de los colombianos para la primera vuelta.

Según los resultados, Fajardo obtuvo un 3%, quedando por debajo de Iván Cepeda (35%), Abelardo de la Espriella (21%), Paloma Valencia (16%) y Claudia López (4%).

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