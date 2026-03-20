Por qué Rafael Correa le pidió a Gustavo Petro interrogar en Colombia a ‘Lobo menor’ antes de extraditarlo a Ecuador: “‘Suicidado’”

Correa afirmó que alias Lobo Menor corre riesgo luego de ser extraditado de Colombia a Ecuador - créditos archivo Germán Enciso/Colprensa | Catalina Olaya/Colprensa | EFE

La caída en Colombia de Ángel Esteban Aguilar Morales, más conocido con el alias de Lobo Menor, y uno de los criminales más buscados en Ecuador, sigue dando de qué hablar luego de las polémicas publicaciones que compartió en su cuenta de X el expresidente Rafael Correa, y en las que le hizo una petición al jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro.

Las palabras de Correa se publicaron entre la tarde y noche del jueves 19 de marzo, después que se llevó a cabo la extradición desde Colombia a Ecuador de Aguilar, bajo estrictas medidas de vigilancia.

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“Lobo Menor” ingresó a una prisión de máxima seguridad en Guayaquil como parte de la investigación por el asesinato del periodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio.

Por este caso, el expresidente Correa le agradeció a Petro y a la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum, pero en el mismo mensaje aprovechó para lanzarle un dardo a la gestión del gobernante ecuatoriano Daniel Noboa.

crédito @MashiRafael/X

Cabe recordar que el hoy detenido había viajado desde México a Colombia, y su arresto se dio en el Aeropuerto Internacional El Dorado, de Bogotá.

“¡Cómo es la vida! La embajada mexicana fue violada por el Gobierno de Noboa; además, Noboa no se cansa de provocar a Colombia y de generar incidentes. Pero son México y Colombia los que capturan al autor del asesinato de Villavicencio. Gracias Claudia, gracias Petro”, escribió Correa en uno de los de los mensajes que compartió el jueves.

A su vez, en otra de las publicaciones que hizo el jueves, y que volvió a reafirmar la mañana del viernes 20 de marzo, Correa le pidió al presidente Petro que se interrogara primero a “Lobo Menor” en territorio colombiano antes de su traslado a Ecuador.

“Presidente Petro: acá terminará «suicidado» o con un libreto en la mano para la persecución política. Mejor interróguenlo allá“, destacó Correa.

crédito @MashiRafael/X

La llegada de Morales se produce en medio de una coyuntura judicial decisiva, puesto que han pasado más de dos años de pesquisas como parte de las acciones de las autoridades ecuatorianas en pro de esclarecer el homicidio de Villavicencio.

Cuando la instrucción fiscal acaba de cerrarse y la causa ingresa en etapa de juzgamiento con el objetivo de identificar a los autores intelectuales y financiadores del crimen.