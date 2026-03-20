Paloma Valencia propuso importante cambio en los salarios de los militares: “Lo que necesita Colombia es una fuerza pública robustecida”

Paloma Valencia se afinaza en el camino a las elecciones presidneciales de 2026 - crédito Sergio Acero/Reuters

La candidata Paloma Valencia propuso el 20 de marzo de 2026 en Bogotá que los aumentos salariales de la fuerza pública dejen de calcularse según el IPC y pasen a estar vinculados al crecimiento del salario mínimo, justificando que “reajustaremos el incremento salarial de la fuerza pública por salario mínimo y no por IPC”.

Su posición, presentada en compañía del senador José Vicente Carreño y el representante a la Cámara por Bogotá José Jaime Uscátegui, apunta a fortalecer la seguridad nacional mediante una mejora directa en la retribución económica de soldados y policías.

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Al dirigirse a reservistas, veteranos y miembros en retiro, Paloma Valencia destacó que : “Lo que necesita Colombia es una Fuerza Pública robustecida y capaz de derrotar a los violentos”. Argumentó que más de 450 mil hombres y mujeres de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares requieren una compensación que refleje tanto su sacrificio como la compleja realidad económica del país.

A diferencia del esquema actual, la candidata advirtió que su propuesta buscará incrementar los ingresos en “un porcentaje que significativamente mejore los salarios de la base de nuestros soldados y policías, porque la Fuerza Pública merece más”.

La candidata Paloma Valencia propuso el 20 de marzo de 2026 en Bogotá que los aumentos salariales de la fuerza pública dejen de calcularse según el IPC - crédito @PrensaPalomaV/X

En el encuentro, Valencia transmitió que el ajuste salarial será avalado y revisado junto a los propios veteranos y reservistas, “para que la pirámide, desde la base hasta la cúpula, tenga un aumento significativamente mayor al IPC”.

El plan de Paloma Valencia incluye una segunda línea de acción: la priorización de fondos para equipamiento, helicópteros y mayor dotación, afirmando que dirigirá esfuerzos a “buscar recursos para el equipamiento y para tener los helicópteros y la dotación que necesitamos”.

La candidata vinculó estas propuestas al desarrollo de un Plan Colombia 2.0, diseñado en cooperación con Estados Unidos y Europa.

Al concluir, ratificó la meta de su campaña en relación con la seguridad ciudadana: “Colombia necesita una Fuerza Pública fuerte, respetada y bien remunerada para recuperar la seguridad y para que todos los colombianos puedan volver a vivir sin miedo”.

La candidata vinculó estas propuestas al desarrollo de un Plan Colombia 2.0, diseñado en cooperación con Estados Unidos y Europa - crédito @PrensaPalomaV/X

Paloma Valencia sacude la carrera presidencial

El más reciente sondeo de GAD3 en colaboración con Noticias RCN ha provocado un reacomodo en el escenario electoral colombiano. Paloma Valencia registró su mayor crecimiento en intención de voto, acercándose a la disputa por el paso a la segunda vuelta, una posición que hasta fechas recientes parecía lejana para la senadora.

La encuesta ubica a Iván Cepeda como favorito, con un 35 % de intención de voto. El segundo puesto permanece en manos de Abelardo de la Espriella con un 21 %, pero la atención se centra en el ascenso de Valencia, quien alcanzó el 16 %, su mejor resultado desde las consultas previas.

Este avance la sitúa como la aspirante de mayor impulso reciente y la coloca a escasa distancia de pelear el pase a la siguiente fase electoral.

La medición también muestra que otros nombres de la política nacional, como Claudia López y Sergio Fajardo, se mantienen rezagados, con 4 % y 3 %, respectivamente. Ninguno de los dos ha logrado repuntar tras los comicios legislativos, lo que limita sus opciones en este arranque de carrera presidencial.

Paloma Valencia registró su mayor crecimiento en intención de voto, acercándose a la disputa por el paso a la segunda vuelta, una posición que hasta fechas recientes parecía lejana para la senadora - crédito Sergio Acero/Reuters

Cambios en los escenarios de segunda vuelta

El estudio ofrece datos reveladores sobre los posibles enfrentamientos en una eventual segunda vuelta. Si la competencia se diera entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, la ventaja seguiría favoreciendo a Cepeda, quien obtendría un 45 % frente a un 36 % de su rival. Este margen refuerza el liderazgo del actual favorito de cara a ese escenario.

La situación adquiere otro matiz cuando el enfrentamiento simulado es entre Cepeda y Paloma Valencia. En este caso, Cepeda suma el 43 %, mientras que Valencia alcanza un 40 %. La diferencia se reduce apenas a tres puntos porcentuales, lo que evidencia una competencia mucho más equilibrada y destaca a la candidata como una figura de peso en la contienda de segunda vuelta.

Este dato introduce una dinámica de mayor incertidumbre para el desenlace electoral, al mostrar que el desempeño de Valencia podría ser más competitivo en la ronda definitiva que el de De la Espriella. El avance de la senadora cambia las proyecciones y obliga a los equipos de campaña a replantear estrategias.

En resumen, la encuesta de GAD3 revela que la disputa por la presidencia en Colombia se ha tornado más dinámica, con figuras emergentes que alteran el panorama previsto. A medida que avanzan los meses, la evolución de las preferencias y los movimientos de los candidatos serán determinantes en la definición de los próximos liderazgos políticos del país.