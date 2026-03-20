Colombia

Excandidato presidencial confirmó su respaldo a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo para las primera vuelta de mayo

El líder de Colombia Justa Libres llamó a los ciudadanos a sumarse a un proyecto centrado en valores cristianos, la defensa de la familia y la seguridad del país

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El excandidato John Milton Rodríguez anuncia su respaldo a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo - crédito Jhon Milton Rodríguez/X

El excandidato presidencial John Milton Rodríguez, líder de Colombia Justa Libres, oficializó su respaldo a la fórmula presidencial de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, consolidando un giro estratégico en la campaña de 2026 que busca movilizar al electorado cristiano y conservador en todo el país.

Rodríguez, conocido por su defensa de la vida, la familia y los valores cristianos, hizo un llamado a los colombianos para enfrentar lo que considera los retos más urgentes que atraviesa la nación: una batalla espiritual, una batalla cultural y una batalla política.

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En un mensaje que mezcla exhortación y llamado a la acción, Rodríguez expresó: “Tenemos que unirnos para conquistar nuestra patria milagro, nuestra bella Colombia. Hoy enfrentamos tres batallas fundamentales: una espiritual, porque sin convicción en Dios es imposible tomar decisiones correctas; una cultural, porque sin principios y valores no lograremos mantener la vida y la familia como núcleo de la sociedad; y una política, porque debemos confrontar un modelo neocomunista que ha buscado negociar con criminales, debilitando la seguridad en ciudades y campos”.

Rodríguez enfatizó que la defensa de la vida desde la concepción y la protección de la familia con papá y mamá como pilares del hogar son esenciales para garantizar un futuro estable y moral para el país.

Rodríguez llamó a los colombianos
Rodríguez llamó a los colombianos a unirse en defensa de la vida, la familia y los valores cristianos - crédito Colprensa

Asimismo, criticó posturas progresistas que, según él, afectan directamente el modelo de familia tradicional, citando diferencias entre figuras políticas como Paloma Valencia, quien se opone al acuerdo de paz de Santos y a la adopción por parejas del mismo sexo, y su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo, cuya postura apoya estas medidas.

“No podemos quedarnos callados; debemos unirnos alrededor de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, quienes defienden la vida, la familia y la libertad. Con fe y unidad, traeremos justicia y haremos realidad nuestra Colombia patria milagro”, aseguró.

Tras el respaldo de Rodríguez, la campaña de De la Espriella y Restrepo consolidó la adhesión de otros líderes cristianos y referentes religiosos, reforzando un bloque político orientado a la defensa de valores tradicionales.

Entre estos apoyos destacan Enrique Gómez, director de Salvación Nacional; Miguel Arrázola, fundador de la iglesia Ríos de Vida; y el excandidato al Senado Oswaldo Ortiz, todos coincidiendo en la importancia de articular un mensaje centrado en “Dios, familia y patria”.

La fórmula presidencial apuesta por
La fórmula presidencial apuesta por la unidad de la derecha y la defensa de principios tradicionales en Colombia - crédito Abelardo de la Espriella

Sin embargo, el giro religioso de la campaña ha generado debate, debido a registros de 2020 en los que De la Espriella se declaraba ateo, lo que abrió interrogantes sobre la autenticidad de su fe actual frente a un electorado mayoritariamente cristiano.

En paralelo, las encuestas han mostrado un comportamiento fluctuante para la candidatura. Según mediciones de Atlas Intel, GAD3, Guarumo/EcoAnalítica y CNC, la intención de voto de De la Espriella ha oscilado entre 16,7% y 27,9% en los primeros meses de 2026, reflejando diferencias metodológicas y la concentración de apoyo en áreas urbanas y redes sociales.

La fragmentación de la oposición, especialmente con candidaturas como la de Paloma Valencia, ha motivado la necesidad de consolidar un bloque conservador y religioso sólido, capaz de competir de manera efectiva en una eventual segunda vuelta frente a candidatos progresistas como Iván Cepeda.

Abelardo de la Espriella sorprendió al proponer públicamente a Paloma Valencia para un eventual gabinete, subrayando que la competencia interna no significa enemistad. En declaraciones a Blu Radio, aseguró que su disputa con Valencia se enmarca en la dinámica del “libre mercado de la democracia” y que su único rival real es Iván Cepeda.

Abelardo de la Espriella propone
Abelardo de la Espriella propone a Paloma Valencia para su gabinete y reafirma respeto mutuo pese a la competencia electoral - crédito Colprensa y Campaña De La Espriella/Colprensa

“Uribe tiene su partido, él está vendiendo su panela, yo estoy vendiendo la mía; no hay que meter aquí una pelea que no existe”, afirmó, buscando proyectar unidad dentro del espectro derechista y evitar la fragmentación del voto conservador.

De la Espriella reconoció públicamente el valor político y personal de Valencia, calificándola como “una mujer muy valiosa y muy honesta” y señalando que la respetaría en un eventual gobierno.

Enfatizó que su equipo ha recibido instrucciones de cesar cualquier ataque contra la senadora y su grupo político, buscando consolidar la disciplina electoral y reforzar la percepción de un liderazgo sólido.

“Yo a Paloma la tendría en el gabinete porque Paloma puede ser lo que sea, porque es muy buena”, agregó, introduciendo una dinámica que redefine la competencia interna de la derecha y proyecta una segunda vuelta decisiva.

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