Colombia

De la superstición al fraude: cayó red de “brujos” en Tolima tras operativos en tres municipios

Una banda dedicada a engaños bajo la apariencia de servicios esotéricos y gestiones migratorias fraudulentas fue capturada en Ibagué, Espinal y Suárez, donde se decomisaron dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y documentos clave

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La operación conjunta del Gaula
La operación conjunta del Gaula Militar, CTI y HSI desarticuló la red criminal Los Brujos dedicada al fraude y lavado de dinero en Tolima - crédito @AdrianaMatizTol / X

Una operación conjunta entre el Gaula Militar, el CTI de la Fiscalía General de la Nación y el Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos permitió desarticular en el departamento de Tolima a la red criminal conocida como Los Brujos, acusada de estafar a ciudadanos y lavar dinero ilícito bajo la fachada de servicios esotéricos y trámites migratorios fraudulentos.

Según informaron las autoridades, la ofensiva se desarrolló de manera simultánea en los municipios de Ibagué, Espinal y Suárez, lo que dejó como resultado la incautación de más de $16 millones en efectivo, así como dispositivos electrónicos y documentos fundamentales para la investigación.

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Cómo operaba la red: de la superstición al fraude transnacional

De acuerdo con información oficial confirmada por la gobernadora de Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, la estructura criminal ofrecía supuestos servicios de brujería y rituales esotéricos, captando víctimas mediante engaños. Además, canalizaba recursos ilícitos a través de cobros por trámites migratorios que jamás se cumplían, simulando gestiones ante entidades nacionales e internacionales.

Los Brujos estafaban a ciudadanos
Los Brujos estafaban a ciudadanos a través de falsos servicios esotéricos y tramitaron migratorios fraudulentos en Tolima y Estados Unidos - crédito Policía Nacional

La investigación, que contó con la colaboración de agencias internacionales y seguimiento a denuncias de afectados, permitió identificar que la red afectaba principalmente a ciudadanos residentes en Estados Unidos, que confiaron en las promesas de resolver trámites legales, según detalló el comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, coronel Arnold Pérez.

“Con estos elementos se logró caracterizar la conducta delictiva, lo que permitirá profundizar en la investigación y avanzar hacia próximas capturas en las fases siguientes”, declaró el oficial.

Resultados del operativo: dinero, tecnología y documentos incautados

Durante los 12 allanamientos realizados —ocho en Ibagué, tres en Espinal y uno en Suárez— las autoridades incautaron $16.867.000 en efectivo, 22 celulares, siete computadores portátiles, tres computadores de escritorio, 11 memorias USB, siete discos duros, 12 tarjetas bancarias y 98 documentos considerados clave para el proceso judicial.

Cada uno de estos elementos será analizado para reconstruir el flujo de dinero ilícito y las conexiones internacionales de la red.

Las autoridades incautaron más de
Las autoridades incautaron más de $16 millones en efectivo, dispositivos electrónicos y documentos clave durante 12 allanamientos en Ibagué, Espinal y Suárez - crédito @AdrianaMatizTol / X

La gobernadora Matiz Vargas señaló en declaraciones públicas que “este no es un caso menor. Es una red que creyó que podía esconderse detrás de la superstición para delinquir a gran escala. Se equivocaron”. Además, advirtió que quienes utilicen la manipulación o cualquier fachada para lavar dinero ilícito serán perseguidos sin tregua en el departamento.

Articulación institucional y advertencia a otras estructuras criminales

El éxito de la operación fue atribuido por las autoridades a la coordinación interinstitucional, lo que permitió impactar de forma directa la estructura financiera de Los Brujos.

“Gracias a la acción articulada del GAULA Militar, el CTI y el Homeland Security Investigations (HSI), se logró afectar de manera directa esta estructura, con resultados contundentes”, afirmó la mandataria, en un mensaje difundido a través de la red social X.

Desde finales de 2025, la administración departamental había anunciado que buscaría el respaldo del Gobierno de Estados Unidos para combatir redes de falsos “brujos” que afectaban el orden público en zonas como El Espinal.

La investigación internacional reveló que
La investigación internacional reveló que Los Brujos canalizaban dinero ilícito mediante cobros por trámites migratorios inexistentes y servicios de brujería - crédito Visuales IA

Las acciones recientes marcaron el inicio de una ofensiva más amplia contra las economías ilícitas basadas en mecanismos de engaño y manipulación.

Investigación en curso y nuevas capturas

Las autoridades del Tolima anticiparon que la investigación apenas comienza y que se esperan nuevas capturas en las próximas semanas. El proceso judicial se apoyará en la evidencia incautada, que permitirá esclarecer vínculos, flujos de dinero y posibles delitos conexos como homicidios y enriquecimiento ilícito.

La gobernadora Matiz Vargas reiteró la postura del gobierno departamental: “Cualquier estructura criminal que pretenda disfrazar el lavado de activos bajo la fachada de ‘brujos’ o falsos servicios esotéricos, será perseguida hasta su desmantelamiento total”. El mensaje final a las organizaciones delictivas fue directo: “Están advertidos. Esto apenas comienza. Los vamos a capturar”.

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