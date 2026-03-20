Colombia

Así vivieron los tripulantes del avión de Latam el incidente tras casi chocar contra un helicóptero de la FAC: “Se les metió”

Las grabaciones demuestran que las alertas en cabina y la coordinación entre pilotos y controladores resultaron decisivas para impedir un accidente mientras la aeronave avanzaba por la pista 14 derecha la noche del 20 de febrero

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Una aeronave de pasajeros se
Una aeronave de pasajeros se vio forzada a detener completamente su carrera de despegue tras un cruce inesperado de un helicóptero de la Fuerza Aérea, según reportaron los registros y la transcripción difundida por medios locales - crédito Airbus/Aeronáutica Civil

El impacto de un incidente grave de seguridad aérea en el aeropuerto El Dorado de Bogotá conmocionó a la aviación comercial de Colombia la noche del 20 de febrero, cuando un avión de Latam Airlines con 157 pasajeros y seis tripulantes abortó el despegue debido a la irrupción súbita de un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), que cruzó su trayectoria autorizada.

La transcripción original de los diálogos en cabina, difundida por el diario El Tiempo, revela en detalle la tensión experimentada por los pilotos y su reacción inmediata para evitar una tragedia.

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Un vuelo comercial de Latam Airlines estuvo a punto de despegar del aeropuerto El Dorado de Bogotá cuando su tripulación detectó un helicóptero militar de la FAC cruzando la pista justo ante ellos. Los pilotos abortaron la maniobra y activaron los protocolos de emergencia, mientras los controladores aéreos coordinaban en tiempo real, una acción que evitó consecuencias fatales para las 163 personas a bordo.

En la conversación obtenida y publicada por El Tiempo, la calma habitual fue interrumpida por las advertencias del comandante: “Estamos atentos a ese helicóptero ¿listo?”, a lo que el copiloto respondió: “Sí”.

Una secuencia de maniobras entre
Una secuencia de maniobras entre los controladores, el personal de tierra y los pilotos de un vuelo comercial impidió una tragedia cuando un helicóptero militar atravesó la zona de despegue autorizada - crédito Colprensa/Captura de Pantalla X

En segundos, los pilotos pasaron del control al sobresalto. “Stop...”, gritó el comandante, mientras el copiloto aseguró la activación de los sistemas de frenado: “Reverse green, decel”. La orden inmediata fue: “Freno de estacionamiento activado”. Acto seguido, el piloto alertó: “Atención tripulación, atención tripulación”.

La tensión se hizo evidente tras detener el avión a gran velocidad. “¡Uy mano!”, exclamó el piloto, reflejando el asombro. El copiloto anunció el uso de los ventiladores de frenos: “Brake fan ON” (ventiladores de freno encendidos), ante el sobrecalentamiento del sistema de ruedas.

La actuación precisa y coordinada de la tripulación permitió controlar la situación en la pista. Una vez detenidos, el comandante consultó: ¿Está todo normal? ¿Todo en control? ¿Los frenos? bien!”. El copiloto respondió: “Todo está muy bien, con freno de estacionamiento, ventiladores de frenos activados, estamos bien en este lado”.

Secuencia oficial de los hechos y movimientos de las aeronaves

De acuerdo con la reconstrucción oficial y las grabaciones citadas por el mencionado medio, a las 10:04 p. m., el avión de Latam Airlines recibió autorización para remolque y puesta en marcha, dirigiéndose hacia la pista 14 derecha. En paralelo, el helicóptero FAC4021 cubría una misión de inteligencia desde la Base Aérea Catam, tras validar su plan de vuelo.

Durante las siguientes treinta minutos, los controladores aéreos coordinaron los movimientos de ambas aeronaves. A las 10:35, el avión aguardaba en posición y el helicóptero reportaba traslados sobre áreas aledañas. A las 10:36:15 p.m., la tripulación comercial aplicó potencia máxima para iniciar el despegue.

El controlador autoriza entonces al helicóptero el cruce de trayectoria de la pista 14 derecha. Siete segundos después, la cabina de Latam recibió nuevamente la notificación de la cercanía del helicóptero, justo antes del momento crítico. Los datos oficiales indican que el avión rodaba a 93 nudos y que se encontraba a 8.400 pies de altitud cuando comenzó la secuencia de frenado de emergencia.

En ese instante, los pilotos de Latam accionaron los frenos al máximo y declararon el aborto del despegue a la torre de control: “Torre, LAN Colombia 4278, aborta despegue, pista 14 derecha”.

La maniobra exigió empleo completo del freno de estacionamiento y el encendido de los ventiladores, ya que la temperatura de las ruedas llegó a superar los 925 °C.

El personal en tierra confirmó que las cuatro ruedas del tren principal quedaron desinfladas, sin rastros de humo ni fuego. Los pasajeros desembarcaron mediante una escalera portátil, bajo supervisión y sin personas lesionadas, mientras el Servicio de Extinción de Incendios verificaba el área.

Repercusiones y sensaciones en cabina tras el incidente

La grabación en cabina, recogida por El Tiempo, refleja el alivio y la sorpresa de los pilotos minutos después del evento. “¡Uy mano!”, exclamó el comandante. El copiloto, de modo espontáneo, dijo: “No *groseria* Yo lo vi y dije, esto no está nada seguro”.

Los pilotos intercambiaron comentarios sobre la maniobra y su sorpresa por el cruce del helicóptero. “¿Primer despegue abortado?”, preguntó el comandante refiriéndose a la experiencia de su copiloto, quien respondió: “Sí, todos los call outs”.

En su diálogo técnico, revisaron uno a uno los procedimientos cumplidos. “Yo vi ese helicóptero y dije *groseria* no puede ser que nos estén autorizando y este man por ahí”, expresó el piloto. El copiloto concluyó: “Se les metió, fue que se les metió”.

Aunque el estrés fue evidente, la tripulación destacó que las acciones ejecutadas coincidieron plenamente con su entrenamiento y los protocolos de seguridad, lo que permitió sortear la emergencia y evitar un desenlace más grave.

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