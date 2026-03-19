Colombia

Mauricio Lizcano anunció su nuevo compañero de fórmula vicepresidencial tras la renuncia de Luis Carlos Reyes: es un científico de Harvard

Pedro de la Torre, oriundo del municipio de Piojó, Atlántico, es la nueva fórmula vicepresidencial de Lizcano y se ha desempeñado como investigador de la prestigiosa universidad estadounidense

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Pedro de la Torre, oriundo del municipio de Piojó, Atlántico, se ha desempeñado como investigador de la Universidad de Harvard y es nueva fórmula vicepresidencial de Mauricio Lizcano - crédito prensa Mauricio Lizcano

A través de sus canales oficiales, el candidato presidencial Mauricio Lizcano anunció su nueva fórmula vicepresidencial, después de que Luis Carlos Reyes informara que no continuaría en la campaña del exministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Se trata de Pedro de la Torre, oriundo del municipio de Piojó, Atlántico, y que se ha desempeñado como investigador de la Universidad de Harvard.

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“Quiero anunciar a Colombia que he escogido a Pedro de la Torre como mi fórmula vicepresidencial. Es un hombre originario del Caribe, nacido en Piojó, Atlántico. Hijo de un conductor, trabajó como ayudante de su padre”, expresó Lizcano.

Mauricio Lizcano anunció su nueva
Mauricio Lizcano anunció su nueva fórmula vicepresidencial, se trata de Pedro de la Torre - crédito Infobae Colombia

El expresidente del Senado detalló que Pedro de la Torre ha centrado sus investigaciones para que las personas sordas puedan recuperar su audición.

“A través del esfuerzo y la dedicación, se ha convertido en investigador de la Universidad de Harvard y en un científico enfocado en desarrollar soluciones para que las personas sordas puedan recuperar la audición. Su trayectoria representa a los colombianos que, mediante el trabajo y la perseverancia, han logrado avanzar, así como a quienes han buscado oportunidades fuera del país para alcanzar el éxito”, expresó el candidato presidencial.

Según Mauricio Lizcano, Pedro de la Torre “encarna” una de las ideas puntuales de su campaña presidencial, que es trabajar por Colombia sin beneficios personales.

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Pedro de la Torre ha centrado sus investigaciones para que las personas sordas puedan recuperar su audición, según Mauricio Lizcano - crédito @pedrodelatorrem/X

“De la Torre encarna una de las ideas centrales de mi campaña: quienes deseen trabajar por Colombia y servir al país, no buscar beneficios personales, siempre tendrán un espacio. Él simboliza a quienes, desde el anonimato, aspiran a construir un mejor país”, aseveró Lizcano.

¿Por qué salió Luis Carlos Reyes?

Mauricio Lizcano vivió un giro inesperado en su carrera presidencial para 2026 con la salida de Luis Carlos Reyes, conocido como “Mr. Taxes”, de la fórmula vicepresidencial.

La noticia resultó sorpresiva, ya que apenas habían formalizado su alianza ante la Registraduría Nacional del Estado Civil tres días antes. El 16 de marzo de 2026, Lizcano utilizó sus redes sociales para explicar la situación, informando que Reyes decidió apartarse debido a complicaciones en el embarazo de su esposa, situación que requería atención inmediata.

“He recibido una llamada de Luis Carlos Reyes donde me informa que el embarazo de su esposa, que ya es de alto riesgo,tiene unas complicaciones en las próximas semanas. Después de analizarlo mucho y de hablarlo con él, le he pedido que el mejor mensaje que le podemos dar a Colombia es que él se dedique a atender a su familia en estos días”, señaló.

Luego de una conversación, Lizcano consideró que la prioridad debía ser la familia y respaldó la decisión de Reyes de acompañar a su esposa.

Destacó que en circunstancias tan delicadas, la familia no puede quedar relegada frente a los compromisos políticos. Aunque la noticia golpeó la campaña, Lizcano mostró comprensión y valoró la importancia de la empatía frente a dificultades personales. Expresó también su deseo de que, una vez superada la situación familiar, Reyes pueda volver a colaborar en el equipo, ya sea en el gobierno o en la campaña.

La campaña presidencial de Mauricio Lizcano continúa mientras se busca un reemplazo para la fórmula vicepresidencial - crédito @MauricioLizcano/X

Además, envió palabras de ánimo a la esposa de Reyes y anunció que en breve se daría a conocer el nombre de la nueva fórmula vicepresidencial, hecho que se confirmó este junes 19 de marzo, puesto que la normativa permitía realizar el cambio hasta el viernes siguiente.

Desde el punto de vista legal, la sustitución de candidatos vicepresidenciales en Colombia está regulada por la Ley 1475 de 2011. Tras el cierre del periodo de inscripciones, existe un plazo de cinco días hábiles en el que el candidato presidencial puede modificar la fórmula sin ofrecer explicaciones.

Pasado ese lapso, el reemplazo solo es posible en casos concretos como renuncia, incapacidad física permanente, fallecimiento o revocatoria de la inscripción por parte del Consejo Nacional Electoral. Además, el proceso debe completarse al menos un mes antes de la primera vuelta electoral, con la presentación formal de la renuncia y la aceptación del nuevo candidato ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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