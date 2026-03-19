Karina García reaccionó al beso de su exnovio Altafulla con Yuli Ruiz en ‘La casa de los famosos’: “Tiene talento para cortejar mujeres”

Así fue la reacción de Karina al acercamiento entre Altafulla y Yuli. Internautas aseguran que sintió celos - crédito cortesía Canal RCN

Durante la semana en la que Andrés Altafulla, ganador de la segunda temporada, volvió a La casa de los famosos Colombia, su presencia en la nueva edición provocó distintas reacciones entre los televidentes por el contenido que generó en pocos días.

Una de las situaciones más comentadas en redes sociales fue el interés de Altafulla por la participante Yuli Ruiz. Desde su regreso, el barranquillero adoptó una actitud coqueta y ambos protagonizaron un beso.

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Aunque los seguidores del programa señalaron que tanto Altafulla como Yuli mostraron interés mutuo, el contexto fue “la semana de la tiranía”, por lo que el beso formó parte de un reto impuesto por Eidevin López, líder de la semana.

El acercamiento entre Altafulla y Yuli provocó una amplia respuesta en redes sociales. Entre las reacciones destacó la de Karina García, quien opinó sobre el episodio en el programa Que hay pa dañar, de la app del Canal RCN.

Un beso entre Altafulla y Yuli, parte de un reto durante “la semana de la tiranía”, generó especulaciones sobre el interés romántico entre ambos y Karina García habló al respecto - crédito @clispparatodosdetodo/ Instagram

Karina y Altafulla mantuvieron una relación amorosa tras el final de la segunda temporada hasta hace unos meses, cuando, según trascendió, la separación no fue en buenos términos. Esto motivó a los panelistas de Que hay pa dañar a preguntar a la modelo paisa por el acercamiento entre Yuli y Altafulla.

“Él sabe lo que fue a hacer, él tiene un buen talento para cortejar a las mujeres, tiene un gran talento para prender la casa de la manera como él lo sabe hacer y pues... Chévere, me parece chévere. Simplemente se movió la casa... y bien”, dijo Karina sobre el acercamiento entre su ex y Yuli.

Las declaraciones de la modelo despertaron de inmediato incertidumbre entre los usuarios, quienes acusaron a Karina de sentir celos. Otros interpretaron su malestar como una reacción al hecho de que Yuli, en teoría, es amiga de García.

“Es normal que se sienta incómoda porque es su ex y su supuesta amiga”, “pero le tiembla la voz...”, “Le incomodó. No le importó, pero sí le incomodó por eso lo que hizo su amiga Yuli. Son códigos”, “Si chevere y con angustia 😂“, ”que mala amiga esa Yuli", dicen las reacciones.

Yuli fue cuestionada por besar a Altafulla, siendo amiga de Karina García - crédito Cortesía Canal RCN

Alejandro Estrada se mostró devastado tras el beso de Yuli y Altafulla

Este episodio incrementó la tensión dentro de la casa, marcada por el beso entre Yuli Ruiz y Andrés Altafulla, un hecho que tuvo un fuerte efecto en Alejandro Estrada. El beso, resultado de un reto propuesto en una dinámica dirigida por Juanda Caribe y Eidevin, dejó en evidencia el impacto emocional en Alejandro.

El actor no ocultó su tristeza y desencanto, y expresó que el momento fue manipulado por Juanda, a quien considera un rival directo. Durante una conversación con Tebi, Alejandro se mostró devastado y llegó a llorar. En ese diálogo, le confesó: “Siento que Yuli es un objeto, quiero decir que es una ficha bastante manipulable, esto fue idea de Juanda, hace rato me la está jugando así... Están jugando cochino”.

Tebi coincidió con Alejandro al sugerir que la estrategia de Juanda buscaba desestabilizarlo dentro de la competencia. “Para mí el cabrón (Juanda) es muy inteligente, ahora él juega más inteligente moviendo fichas”, añadió Tebi.

Alejandro Estrada se mostró afectado por el beso entre Yuli y Altafulla - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram

También señaló que entiende el sentimiento de traición de Alejandro, especialmente por la reacción de Yuli tras el beso, donde ella insinuó que disfrutó besar a alguien que no considera un patán. Además, Tebi opinó que Yuli estaría intentando perjudicar la imagen de Alejandro, recordando situaciones anteriores en las que la participante hizo señalamientos que luego resultaron desmentidos.

“Pues también es una decisión de ella si la usan, nadie la obligó y usted vio el acto que hizo; más que el beso, es la mala intención”, opinó Tebi.

“Pobre Alejo no se merece eso!! Esa Yuli SALIENDOOOOOO”, “Yuli objetivo militar de esta semana señores”, “Saliendooooooo Yuli históricamente va hacer la muestra de que una semana estás de primera y a la próxima te vas”, (Sic) escribieron los seguidores del programa.