Fiscalía confirma que mamá de una de las niñas también fue envenenada con talio en caso Zulma Guzmán

La Fiscalía adelanta el proceso contra Zulma Guzmán por los envenenamientos investigados. - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS y captura de video/X

La Fiscalía General de la Nación confirmó que la madre de una de las menores fallecidas en abril de 2025 también fue víctima de intoxicación con talio, en un hecho ocurrido en 2020. La revelación se conoció durante una audiencia reservada dentro del proceso que se sigue contra Zulma Guzmán, señalada como la principal sospechosa de varios envenenamientos.

El caso se remonta al 3 de abril de 2025, cuando dos menores de edad murieron tras consumir frambuesas contaminadas con talio, una sustancia altamente tóxica incluso en pequeñas cantidades. A partir de ese hecho, las autoridades iniciaron una investigación que ha permitido establecer nuevas líneas sobre posibles casos relacionados.

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Confirmación de un caso previo de envenenamiento

De acuerdo con la información conocida por Noticias RCN en la audiencia, Alicia Graham Sardi, quien fue esposa de Juan de Bedout (padre de una de las menores fallecida), murió en 2020 por intoxicación con talio.

La Fiscalía confirmó que este caso presenta coincidencias con el método utilizado en los hechos de 2025, lo que llevó a incluirlo dentro del expediente investigativo.

Este hallazgo amplía el alcance temporal del proceso y vincula un hecho ocurrido cinco años antes con los eventos más recientes.

Alicia Graham Sardi, fallecida en 2020 por intoxicación con talio, según confirmó la Fiscalía. - crédito Alicia Graham Sardi/LinkedIn

Otros hechos bajo investigación

Según información revelada por el medio ya mencionado, el expediente incluye otros episodios que presentan características similares en cuanto al uso de talio y la modalidad de envío de sustancias contaminadas.

Uno de ellos ocurrió el 8 de enero de 2025, cuando Elvira María Restrepo habría recibido chocolates contaminados con talio. El producto fue enviado bajo la apariencia de un “regalo de egresados”. La víctima sobrevivió.

Otro caso se registró el 5 de abril de 2025, dos días después de la muerte de las menores. En esa oportunidad, un paquete fue enviado a Catalina Ramírez, quien no lo recibió porque no se encontraba en su lugar de residencia en el momento de la entrega.

Estos hechos hacen parte de las indagaciones que adelantan las autoridades para establecer si existe un patrón en los envíos y en la selección de las víctimas.

Posible participación de una segunda persona

Las investigaciones también han señalado la posible participación de Zenaida Pava, amiga de la principal sospechosa. De acuerdo con lo conocido, habría tenido un rol en la logística de los envíos, específicamente en el contacto con servicios de mensajería para la entrega de los paquetes.

Esta hipótesis forma parte de las líneas de investigación que buscan establecer si existió coordinación en la ejecución de los hechos.

Zulma Guzmán, principal sospechosa en los casos de envenenamiento con talio. - crédito redes sociales

Ubicación de la sospechosa y proceso de extradición

En el marco del proceso, Zulma Guzmán fue ubicada en Londres, cerca del río Támesis, por lo que actualmente se adelantan gestiones para su extradición hacia Colombia.

Las autoridades colombianas mantienen coordinación con sus pares en el Reino Unido para avanzar en este procedimiento, mientras continúan las labores de recolección de pruebas dentro del país.

Avance del proceso investigativo

La Fiscalía General de la Nación continúa con el análisis de pruebas forenses, testimonios y documentos relacionados con los casos identificados hasta el momento.

El objetivo es determinar la relación entre los distintos hechos, establecer responsabilidades y precisar el alcance de los envenenamientos con talio que han sido documentados en el expediente.

Dos menores fallecieron en abril de 2025 tras consumir frambuesas contaminadas con talio. - crédito Visuales IA, Medicina Legal y captura de pantala/redes sociales

El caso en desarrollo

El fallecimiento de las dos menores en abril de 2025 fue el punto de partida de una investigación que ahora incluye un caso previo confirmado de intoxicación con la misma sustancia, así como otros eventos que están siendo evaluados por las autoridades.

La confirmación de que la madre de una de las niñas también murió por talio forma parte de los elementos que actualmente analiza la Fiscalía, en un proceso que continúa en desarrollo y a la espera de nuevos avances judiciales.