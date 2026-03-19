Epa Colombia podría perder beneficios penitenciarios si se confirman lujos en su reclusión: “El comportamiento es un factor”

Por grabarse destruyendo una estación de Transmilenio en el sur de Bogotá dentro de las jornadas de protestas y movilizaciones que se dieron en medio del estallido social en noviembre de 2019, la Corte Suprema ratificó la condena - crédito archivo Colprensa

Luego de que Noticias RCN denunció que la creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, tenía lujos dentro de la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional, en donde cumple con una condena por delitos relacionados con daño en bien ajeno y perturbación del transporte público en Bogotá, el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) se pronunció.

Durante una atención a medios, el coronel Daniel Gutiérrez confirmó que se ha abierto una investigación para indagar sobre el comportamiento de la influenciadora, que según el informe periodístico tendría teléfonos celulares y hasta un vehículo dentro de las instalaciones de la Policía.

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“Aquí no podemos tener internos o presos de condiciones especiales frente a la comodidad, frente a los lujos, y ese es nuestro trabajo constante desde el Inpec. El año pasado hicimos 25.000 operativos evitando celulares, evitando fiestas, evitando lujos, evitando comodidades excesivas, claro, respetando derechos humanos, respetando la dignidad humana, pero no puede haber aquí estratificación de personas; todos deben cumplir con el régimen penitenciario”, declaró el director del Inpec al respecto.

Abogado analizó las consecuencias que podría recibir Epa Colombia

El director del Inpec confirmó que se investigará todo lo asociado a los presuntos lujos de Epa Colombia en prisión - crédito Inpec / Captura de pantalla Los Informantes

En diálogo con Infobae Colombia, el jurista Edwin Chaves, profesor de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, analizó lo que podría pasar en caso de que se confirme que Barrera Rojas violó las reglas del centro de reclusión especial y tenía lujos dentro de prisión.

En primer lugar, el experto mencionó qué es lo que suele registrarse cuando se encuentran este tipo de fallas en los diferentes centros de reclusión del país, sin importar que estén a cargo del Inpec o la Policía Nacional.

“Existe un reglamento disciplinario para los internos. Cuando se presentan situaciones como esta, se debe iniciar un proceso disciplinario con base en las presuntas faltas cometidas, con el fin de establecer lo ocurrido y determinar la sanción correspondiente”.

El director del Inpec indicó que no se permitirá que ningún preso tenga privilegios dentro de prisión - crédito @INPEC_Colombia/X

Chaves también habló de las consecuencias que suelen recibir los condenados que incumplen con los reglamentos y tienen objetos indebidos en sus celdas.

“Lo primero es que la condena no se ve afectada por una falta disciplinaria prevista en el reglamento penitenciario; sin embargo, dependiendo de la gravedad de la falta, la sanción puede ir desde una amonestación hasta la pérdida del derecho a la redención de pena por trabajo, estudio o enseñanza, que según lo previsto en el Código Penitenciario y Carcelario puede ser de entre 60 y 120 días”.

Cabe recordar que Epa Colombia, tras ser condenada, llegó a un acuerdo de pago con Recaudo Bogotá S.A.S. y Chubb Seguros para reparar económicamente los daños causados en la estación de TransMilenio, lo que ha permitido que su defensa busque una conciliación con Transmilenio y de esa forma se plantee un proceso de justicia restaurativa como alternativa a la prisión.

La defensa de la bogotana no se ha pronunciado hasta el momento - crédito Más Allá del Silencio Podcast/Youtube

Al respecto, el docente indicó que, en caso de que se pruebe que la creadora de contenido cometió infraciones como las mencionadas, estos “acuerdos” podrían verse afectados.

“Como se trata de un caso juzgado, no son procedentes preacuerdos y no se extiende la condena por las presuntas infracciones del reglamento penitenciario. No obstante, dependiendo de la gravedad de la falta, sí pueden verse afectados beneficios como la redención de pena. Además, una sanción disciplinaria puede dificultar el acceso a medidas como la libertad condicional, ya que el comportamiento del interno es un factor que se tiene en cuenta”.

El medio citado indicó que la bogotana tuvo acceso a lujos poco habituales para una persona privada de la libertad, como la posesión de cinco teléfonos celulares y la presencia de un vehículo Mini Cooper, que aseguró era de su propiedad. Además, mantuvo música a alto volumen y protagonizó altercados con otras internas y funcionarios penitenciarios.