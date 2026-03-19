El senador electo ‘Elefante Blanco’ denunció que las obras del estadio de Pereira aún están a medio camino: cuestionó al alcalde

La remodelación del Estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira, clave para eventos internacionales, enfrenta serios retrasos, denunció el electo senador "Elefante Blanco" - crédito @elefantescol/Instagram - @trujillodeporte/X

Aunque su labor legislativa como congresista electo comenzará oficialmente el 20 de julio de 2026, Luis Carlos Rúa Sánchez, conocido como “Elefante Blanco”, ya dio muestras de su carácter combativo y su enfoque en la fiscalización de los proyectos públicos.

El futuro senador no tardó en lanzar sus primeras críticas, esta vez centradas en las obras de remodelación del Estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira, un proyecto clave para la ciudad y la región.

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Las obras del estadio, que incluyen la instalación de una nueva pista atlética, el cambio de césped, la mejora de la iluminación y sonido, así como la incorporación de pantallas gigantes, aún no terminan de despegar.

A solo meses de la fecha límite, las obras en el estadio Pereira están apenas al 59% de ejecución - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Según la Secretaría de Deporte de Pereira, a la fecha (18 de marzo) se alcanzó un avance del 59% en la ejecución física y un 51% en el presupuesto asignado. A pesar de estos números, Rúa Sánchez no se mostró convencido de que el estadio esté listo para las competiciones programadas para julio de 2026.

En su cuenta en la red social X, el senador electo publicó un mensaje dirigido al alcalde de la ciudad: “Señor Alcalde de Pereira, ¿será que le puede arreglar el estadio de su ciudad? ¿Está ocupado con temas electorales?”.

Con estas palabras, el electo senador del Partido Verde expresó su frustración por los retrasos y el aparente estancamiento de la obra.

El senador electo “Elefante Blanco” cuestiona duramente la gestión del alcalde de Pereira sobre la remodelación del estadio - crédito @elefantescol/X

El ingeniero Óscar Alzate, encargado del proyecto, detalló algunos de los avances realizados hasta ahora. Según explicó, se tiene previsto que el nuevo césped sea plantado en abril, con un tiempo estimado de tres meses para que germine.

Alzate también mencionó que los equipos tecnológicos, como las pantallas y el sistema de sonido, ya fueron adquiridos por el contratista, que se asesoró con empresas extranjeras de renombre internacional; sin embargo, la falta de especificaciones precisas sobre el tamaño de las pantallas y la capacidad del sistema de sonido dejó muchas preguntas sin respuesta.

Además, el ingeniero destacó que el contrato de la obra tiene como fecha de finalización el 31 de mayo, pero que la administración municipal está evaluando solicitar una prórroga al Concejo para incorporar mejoras adicionales.

El futuro de la remodelación del Estadio Hernán Ramírez Villegas es incierto - crédito Colprensa

Este anuncio solo aumentó las dudas sobre si el estadio estará listo para las competiciones de alto nivel, como los Panamericanos, Sudamericanos y Bolivarianos, que se esperan.

Cabe destacar que la crítica de Rúa Sánchez no estuvo aislada, ya que el periodista deportivo Mauricio Trujillo Restrepo compartió imágenes del estadio, donde se evidencian áreas en construcción y poco avance en la obra.

Las imágenes que compartió el periodista deportivo, reposteadas por “Elefante Blanco”, desataron una controversia sobre si la administración local podrá cumplir con los plazos fijados para la finalización de las obras.

El periodista deportivo Mauricio Trujillo Restrepo exigió respuestas ante los evidentes retrasos en las obras en el estadio de Pereira - crédito @trujillodeporte/X

Retrasos en la remodelación del Estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira generan incertidumbre

El contrato de modernización del estadio fue adjudicado al Consorcio Sedes Deportivas, con una inversión de aproximadamente $22.980 millones, mientras que el Consorcio CAC Interestadio se encargará de la interventoría con un presupuesto cercano a los $1.870 millones.

La obra de modernización incluye una serie de mejoras que potenciarán la capacidad del estadio para albergar eventos deportivos y culturales de alto nivel.

Entre las principales intervenciones se encuentran la construcción de una nueva pista atlética, la modernización integral del sistema de iluminación, el reemplazo de pantallas y sistemas de sonido, así como la implementación de tecnología DMX, que conectará la infraestructura del estadio con los sistemas técnicos de eventos de gran escala, garantizando una cobertura audiovisual de calidad.

Con una inversión total de casi $24 millones, la remodelación del Estadio Hernán Ramírez Villegas podría no cumplir con los plazos establecidos - crédito Juan Páez/Colprensa

Con una inversión cercana a los $23 millones, se esperaba que este proyecto estuviera listo para finales de mayo de 2026. Sin embargo, a menos de cuatro meses de esa fecha y tras las denuncias realizadas por el electo senador y varios deportistas, parece que la obra no se completará a tiempo. Todo indica que podrían solicitar una prórroga para la entrega, lo que retrasaría los eventos deportivos previstos en el estadio.