El C4 de Bogotá implementó una nueva plataforma para agilizar el análisis de videos de seguridad: así funciona

Los sistemas inteligentes instalados en la capital facilitan la búsqueda de evidencia relevante mediante parámetros avanzados, apoyando la labor de funcionarios encargados de la prevención y persecución del delito en Bogotá - crédito Secretaría de Movilidad

El Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá (C4) ha lanzado una nueva plataforma tecnológica que optimiza el análisis de videos de seguridad, reduciendo drásticamente los tiempos y reforzando la labor de investigadores, Policía Nacional y Fiscalía General.

Esta innovación automatiza procesos clave, acelerando la identificación de responsables y la generación de pruebas para la investigación judicial.

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La herramienta implementada en el C4 de Bogotá permite filtrar extensas grabaciones en minutos, gracias a parámetros avanzados como hora, ubicación, características físicas y detalles de vehículos.

Este sistema inteligente transforma jornadas de trabajo manual en unos pocos minutos y facilita la labor de los equipos de seguridad ciudadana.

El soporte digital disponible en el centro de monitoreo capitalino reduce significativamente el tiempo necesario para rastrear movimientos y analizar secuencias grabadas, proporcionando información clave a los equipos investigativos - crédito C4

A través de filtros personalizados, la plataforma posibilita la búsqueda por fecha, ubicación, color de ropa, rasgos físicos, tipo y color de vehículo, así como la dirección del desplazamiento.

Los operadores acceden rápidamente a segmentos relevantes, identificando pruebas y patrones críticos de investigación. Según el secretario de Seguridad, César Restrepo, los investigadores pueden “reducir tiempos, identificar patrones y aportar pruebas clave para que los responsables sean capturados y judicializados”.

Capacidades avanzadas en la tecnología de análisis de video

El sistema ofrece la capacidad de reconstruir desplazamientos de personas o vehículos a través de la ciudad. Mediante el cruce de datos de distintas cámaras y horarios, realiza en minutos recorridos que antes requerían largas horas de revisión manual.

La plataforma incorpora un mapa de calor que identifica áreas con mayor concentración de movimiento o coincidencias con los parámetros definidos.

Esto ayuda a los equipos de investigación a focalizar la revisión de momentos cruciales y a localizar zonas con actividad sospechosa recurrente. Además, la tecnología permite analizar grandes volúmenes de grabaciones de manera simultánea, resaltando los eventos relevantes y agilizando la desarticulación de estructuras delictivas.

La reciente integración tecnológica agiliza el cruce de datos, permite reconstruir desplazamientos y contribuye al esclarecimiento de hechos, facilitando la actuación coordinada de la policía y la fiscalía en la ciudad - crédito C4

Estas funciones mejoran la eficacia operativa y contribuyen de forma directa a la captura de sospechosos y al fortalecimiento de la seguridad urbana.

Aplicaciones en la convivencia y la participación ciudadana

La herramienta extiende sus capacidades al monitoreo de situaciones que afectan la convivencia, como el manejo inadecuado de residuos o comportamientos contrarios a la normatividad local. Este sistema facilita la verificación rápida de acciones en el espacio público.

Desde el mismo C4 opera la Línea 123, que permanece activa para la atención de emergencias y la coordinación inmediata de respuestas. Las autoridades han reiterado el llamado a la colaboración ciudadana para denunciar hechos delictivos y reportar conductas sancionables, remarcando la importancia del apoyo de la comunidad en la activación de estos mecanismos tecnológicos.

La capital colombiana avanza hacia la transformación digital en sus procesos de investigación y seguridad, fortaleciendo la capacidad de anticipar y enfrentar la criminalidad con tecnología avanzada y personal capacitado.

La Alcaldía de Bogotá suma 1.200 cámaras del sistema de movilidad al C4 y amplía tiempo de grabación en la lucha contra el delito

En un esfuerzo por fortalecer la vigilancia urbana, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció la integración de 1.200 cámaras de la Secretaría de Movilidad al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), incrementando en un 33% el número de dispositivos conectados durante su gestión y permitiendo almacenar las grabaciones hasta 180 días.

El alcalde aseguró que durante su administración han aumentado en más de 33% el número de cámaras conectadas en Bogotá - crédito @CarlosFGalan/X

Esta medida busca dotar a la capital de una infraestructura tecnológica más robusta para enfrentar el aumento de delitos, reforzando así las herramientas investigativas y la capacidad de reacción de las autoridades locales, según informó el propio Galán.

El alcalde detalló que, además de las cámaras públicas, durante su administración se han conectado 1.700 equipos privados y de ciudadanos al C4.

Con la suma de las 1.200 nuevas cámaras de Movilidad, la administración pretende avanzar hacia un modelo de seguridad colaborativo que incluya tanto sistemas gubernamentales como particulares. Galán enfatizó que esta estrategia genera “más ojos vigilando la ciudad en un momento dado” y mejora la capacidad de reacción frente a hechos delictivos.

La ampliación del almacenamiento de grabaciones —de 90 a 180 días— constituye un cambio relevante, ya que extiende la disponibilidad de material de video para las investigaciones oficiales, proporcionando a la Policía y a las autoridades judiciales mayores posibilidades de recabar pruebas y de trabajar contra distintos tipos de delitos.