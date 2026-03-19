Candidatos de las consultas interpartidistas se gastaron más de $14.000 millones en gastos de campañas: quiénes podrán recuperar la inversión

Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras fueron los ganadores de las consultas interpartidistas y los que más invirtieron en campaña - crédito Prensa Paloma Valencia/EFE/Colprensa

Más de 14.000 millones de pesos se invirtieron en las campañas de las consultas interpartidistas del 8 de marzo de 2026, dejando a la vista notorias diferencias en las fuentes de financiación y el manejo de estos fondos entre los candidatos.

Los 16 candidatos que se le midieron a los comicios previos a la primera vuelta presidencial se caracterizaron, algunos más que otros, por costosas actividades y desplazamientos para ganar votos en todo el territorio nacional.

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Este dinero provino principalmente de partidos políticos, créditos bancarios y donaciones de particulares. Las cifras revelan grandes disparidades en la procedencia de los fondos y la manera en que se invirtieron en propaganda electoral, gastos administrativos y créditos, conforme a un reciente análisis publicado por la revista Cambio.

Los montos gastados variaron desde valores millonarios hasta campañas sostenidas con medios propios. La dependencia de créditos bancarios y recursos partidistas resultó clave, así como el papel de la reposición de votos para cubrir deudas de campaña.

La reposición de votos es el mecanismo mediante el cual el Estado colombiano reembolsa parte de los gastos de campaña a los candidatos, con base en los sufragios obtenidos-crédito Colprensa/Catalina Olaya/Cristian Bayona/Lina Gasca/VisualesIA

Entretanto, aunque buena parte de los candidatos podrán contar con la certeza de que recibirán lo invertido para cancelar los créditos pendiente, la baja votación para algunos de los aspirantes los dejará fuera de la opción.

Quiénes fueron los que más gastaron en la Gran Consulta por Colombia

La Gran Consulta por Colombia, integrada por nueve candidatos, movilizó un total de 9.834 millones de pesos. Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, fue la que más invirtió, con un gasto de 2.000 millones, cubiertos completamente con fondos de su partido.

El mayor desembolso —1.485 millones— se dirigió a “propaganda electoral”, en buena parte a la agencia Óptima S.A.S. Su campaña no recurrió a créditos bancarios ni a donaciones particulares.

Solo cuatro de los candidatos de la Gran Consulta por Colombia podrán acceder a reposición de votos - crédito @juanmanuelgalan/X

En contraste, Juan Carlos Pinzón destinó 1.989 millones de pesos a su campaña y obtuvo solo 297.000 votos. Según lo verificado por Cambio, 1.000 millones provinieron de créditos de Bancolombia. También recibió 623 millones de la coalición Oxígeno Verde y Alianza Democrática, además de donaciones en especie por 190 millones aportadas por voluntarios y 57 millones de donaciones en efectivo.

Por su parte, Juan Manuel Galán, líder del Nuevo Liberalismo, gastó 1.272 millones, de los cuales 800 millones correspondieron a un crédito de su partido. El mayor gasto —602 millones para propaganda electoral— se destinó a pautas en diversos medios. Galán no declaró donaciones particulares ni créditos bancarios, según detalló Cambio.

Completan la lista Vicky Dávila (1.174 millones), Juan Daniel Oviedo (1.131 millones), David Luna (995 millones), Enrique Peñalosa (627 millones), Aníbal Gaviria (429 millones) y Mauricio Cárdenas (217 millones).

En el caso de Oviedo, su campaña se financió en esencia con aportes de familiares: su madre colaboró con 40 millones y Marco Antonio Arango con 30 millones. Según sus declaraciones, una parte adicional provino de una hipoteca sobre su apartamento.

Financiación y gastos en la Consulta de las Soluciones

Claudia López obtuvo más de 500.000 votos, lo que la habilita para la reposición - crédito Carlos Ortega/EFE

En la Consulta de las Soluciones participaron Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, y Leonardo Huerta, su compañero a la Vicepresidencia. Aunque su victoria era previsible, el reporte de López ante el CNE muestra gastos por 2.448 millones de pesos.

Toda la financiación provino de un crédito por 4.659 millones de pesos otorgado por Bancolombia. López destinó 1.956 millones a propaganda electoral y 329 millones a gastos administrativos.

Por su parte, Huerta informó ingresos por 448 millones, de los cuales 23,5 millones salieron directamente de su bolsillo y el resto provino de donaciones particulares.

Sin embargo, hasta el corte del 18 de marzo no ha reportado egresos en la plataforma del CNE; por ahora, estos figuran en cero, según los datos reseñados por Cambio.

Inversión y endeudamiento en el Frente por la Vida

Ninguno de los candidatos por el Frente por la Vida tendría derecho a la reposición de votos - crédito Colprensa

En la consulta menos votada, Roy Barreras declaró gastos por 1.528 millones de pesos. De esa suma, 1.363 millones corresponden a un crédito con el Banco de Bogotá. Barreras aportó 200 millones de su propio dinero y recibió donaciones de tres particulares por un total de 30 millones.

El mayor gasto de esta campaña fue de 1.190 millones, dirigidos a propaganda electoral; los gastos administrativos alcanzaron los 235 millones, incluyendo el pago de 101 millones al asesor Ángel Becassino.

Adicionalmente, Daniel Quintero, el segundo candidato más votado de la consulta, no ha presentado reportes oficiales de ingresos y gastos, al igual que Edison Lucio Torres Moreno y Héctor Elías Pineda.

Por su parte, Martha Bernal, única mujer en la consulta, informó un gasto de 578 millones de pesos, con solo 48 millones en ingresos. Su campaña se sostuvo con un crédito del abogado Tomás Rengifo Arias y prevé cubrir el saldo con la reposición por votos.

Quién responde por la plata invertida

El Estado es el encargado de regresar el dinero invertido en campañas siempre y cuando superen el umbral - crédito Colprensa

Según la Ley 1475 de 2011, el Estado, a través del Consejo Nacional Electoral, será el encargado de devolver el dinero invertido por los candidatos, siempre y cuando cumpla con las condiciones estipuladas.

Y es que las normas electorales estipulan que los candidatos que se midan en las urnas para las consultas deberán conseguir un número de sufragios mayor al 4% de los votos totales obtenidos en la contienda.

Según expresó Ivonne Adriana Raballaty, politóloga de la Universidad Nacional y magíster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Salamanca, los candidatos deberán demostrar el origen de sus fondos, además de soportar los gastos en una única cuenta destinada a la campaña.

“El Consejo Nacional Electoral es el ente encargado de la reposición de votos. Los requisitos que se deben cumplir por cada candidato incluyen unas finanzas organizadas y que se hayan hecho unos gastos de campaña con contador, revisor fiscal, además de utilizar una única cuenta de campaña en la que se especifiquen todos los gastos”, señaló la analista en diálogo con Infobae Colombia.

Sin embargo, Raballaty señaló que, pese al elevado número de votantes que participaron en las consultas, más de 7.072.000 sufragios, solo una pequeña parte logrará acceder a la reposición de votos.

“En este caso, el umbral para las consultas presidenciales del 8 de marzo del 2026 estuvo en un promedio de 282.000 votos. A todos los candidatos que superaron ese mínimo se les empieza a hacer la reposición de votos”, señaló la politóloga.

En ese orden de ideas, solamente cinco de los 16 candidatos que participaron de las consultas tendrían derecho a recibir el dinero de reposición, estipulado en 8287 pesos.

Ni siquiera el candidato ganador del Frente por la Vida, Roy Barreras, lograría cubrir sus cuentas, pues los datos preliminales arrojan solamente 257.000 votos.

“¿Qué pasa con esos candidatos que no cumplieron el umbral? Ellos pueden solicitar préstamos bancarios de forma particular o recibir donaciones para cubrir los gastos. También pueden hacer que el mismo partido dé dinero para la campaña, pero si no le alcanzó el umbral, no hay ninguna opción por parte del Estado para esa reposición de dinero”, señaló Raballaty a Infobae Colombia.