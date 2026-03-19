Bogotá instala por primera vez estación en humedal Córdoba para monitorear en tiempo real la calidad del agua

El dispositivo permite el seguimiento continuo del comportamiento hídrico en el ecosistema en el humedal. - crédito Secretaría Distrital de Ambiente

La ciudad de Bogotá cuenta desde ahora con una estación de monitoreo en el humedal Córdoba, un sistema que permitirá medir en tiempo real la calidad y cantidad del agua en este ecosistema ubicado en la localidad de Suba. La implementación fue realizada por la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) como parte de sus estrategias para el seguimiento y control de las fuentes hídricas.

El dispositivo fue instalado en el canal que conduce el agua dentro de la reserva y, de acuerdo con la entidad, es la primera vez que este humedal dispone de una herramienta tecnológica de este tipo para el registro continuo de variables ambientales.

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La estación permitirá obtener información permanente sobre el comportamiento del recurso hídrico. Entre los datos que se registran se encuentran el nivel del agua, la velocidad del flujo y parámetros de calidad como el oxígeno disuelto, el pH, la turbiedad, la temperatura y la conductividad eléctrica.

Según la Secretaría de Ambiente, estos indicadores son fundamentales para identificar cambios en las condiciones del agua, detectar posibles fuentes de contaminación y evaluar el estado del ecosistema. La información recopilada también facilitará la toma de decisiones por parte de la autoridad ambiental ante eventuales afectaciones.

La secretaria de Ambiente, Adriana Soto, se refirió a la implementación del sistema a través de un video difundido en redes sociales donde afirmó que “por primera vez un humedal de Bogotá cuenta con su propia estación para medir en tiempo real la calidad y cantidad de agua que fluye a través de este ecosistema”.

La funcionaria agregó que los datos permitirán evaluar los procesos de recuperación ambiental: “Nos permite comprobar con datos cómo la restauración limpia el agua, ayuda a que el humedal mantenga niveles adecuados y hace que haya más biodiversidad”.

La secretaria de Ambiente explica cómo la estación permite medir en tiempo real la calidad y cantidad del agua, anticipar riesgos de inundación o sequía y detectar posibles vertimientos contaminantes. - crédito @AsotoAdriana/X

Detección de riesgos y control de vertimientos

El monitoreo continuo también permitirá identificar variaciones bruscas en el nivel del agua, lo que puede estar asociado a lluvias intensas o periodos de sequía. Esta información será útil para que las autoridades puedan anticipar escenarios de riesgo y actuar con mayor rapidez.

De igual forma, el sistema facilitará la detección de descargas contaminantes o vertimientos irregulares, lo que permitirá a la Secretaría de Ambiente iniciar procesos de verificación y, de ser necesario, aplicar sanciones a los responsables.

“Con esta estación también podremos anticipar riesgos de inundación o sequía, detectar posibles vertimientos contaminantes”, señaló Soto.

Funcionamiento con energía limpia

La estación cuenta con un sistema autónomo de operación. Funciona mediante paneles solares y utiliza agua lluvia para el mantenimiento de los equipos, lo que reduce su impacto ambiental y permite su funcionamiento continuo sin depender de fuentes externas de energía.

De acuerdo con la Secretaría de Ambiente, este enfoque busca integrar soluciones tecnológicas con criterios de sostenibilidad en la gestión de los ecosistemas del Distrito.

Componente pedagógico y participación ciudadana

El proyecto incluye un componente orientado a la educación ambiental. La entidad indicó que se promoverá la participación de colegios, organizaciones locales y ciudadanos en actividades de ciencia participativa, con el objetivo de fortalecer el conocimiento sobre el funcionamiento del humedal.

El acceso a datos en tiempo real permitirá que distintos actores comprendan las dinámicas del ecosistema y contribuyan a su cuidado.

El proyecto de estación de monitoreo incluye procesos de ciencia participativa con actores locales. - crédito Secretaría Distrital de Ambiente

Importancia ecológica del humedal Córdoba

El humedal Córdoba está ubicado en la localidad de Suba y hace parte de la cuenca del río Salitre. Se caracteriza por registrar niveles importantes de biodiversidad y condiciones favorables en la calidad del agua en comparación con otros ecosistemas urbanos de la ciudad.

Este humedal mantiene conexión ecológica con los cerros orientales a través de la ronda de los ríos Molinos y Callejas, y con el humedal Juan Amarillo – Tibabuyes por medio del sector del Club Los Lagartos.

De acuerdo con el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB), en este ecosistema se encuentran especies de flora como el caucho tequendama (Ficus tequendamae), el aliso (Alnus acuminata) y el arrayán (Myrcianthes leucoxyla). También hay presencia de especies exóticas como el pasto kikuyo, el pino, el eucalipto y el ciprés.

En cuanto a fauna, el humedal alberga especies como la rana sabanera (Dendropsophus labialis), la culebra sabanera (Atractus crassicaudatus) y el curí (Cavia anolaimae), además de aves como colibríes, atrapamoscas, chirlobirlos y gorriones de bosque.

El humedal Córdoba hace parte de la cuenca del río Salitre y corredores ecológicos de la ciudad. - crédito Acueducto de Bogotá

Seguimiento ambiental con base en datos

La Secretaría de Ambiente indicó que la información obtenida a través de esta estación será utilizada para fortalecer el seguimiento ambiental del humedal y mejorar la gestión del recurso hídrico en la ciudad.

El monitoreo en tiempo real permitirá contar con datos actualizados sobre el estado del ecosistema, lo que facilitará la implementación de medidas orientadas a su conservación y al control de factores que puedan afectarlo.