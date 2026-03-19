Aida Victoria reveló lo bueno de sus exnovios que debería tener su “hombre ideal”: Westcol tiene algo que a ella la ‘mata’

Aida Victoria compartió que, si pudiera combinar lo mejor de sus exparejas, crearía un hombre con caballerosidad y detalles especiales - crédito Vos Podés, el pódcast/YouTube

En una charla en el pódcast Vos podés, la creadora de contenido barranquillera Aida Victoria Merlano se mostró como nunca antes al hablar sobre el hombre ideal para ella. La influenciadora abordó diversos aspectos de su vida amorosa, al revelar cómo imagina a su compañero perfecto, tomando lo mejor de sus exparejas en una ‘licuadora’.

Aida Victoria, conocida por sus relaciones públicas y su vida amorosa cargada de polémicas, no dudó en compartir con franqueza sus pensamientos más íntimos sobre el amor y las cualidades que debe tener el hombre que la cautive.

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Pese a que en este momento asegura no estar buscando pareja, la influenciadora abrió su corazón y describió en detalle qué cualidades no podrían faltar en su relación ideal.

En su aparición en el pódcast "Vos podés", conducido por Tatiana Franko, Aida Victoria Merlano dejó claro que no busca una relación amorosa por ahora - crédito Vod Podés, el pódcast!/YouTube

En un fragmento de la conversación con Tatiana Franko, conductora del pódcast, Aida Victoria confesó que no está interesada en iniciar una relación amorosa en este momento. Explicó que su enfoque está completamente centrado en su hijo, Emiliano, que es su principal motivación, especialmente después de cómo terminó su relación con el padre del niño, Juan David Tejada, conocido como “El Agropecuario”.

“Lo que te digo, no quiero saber nada de hombres y tengo una teoría hoy y es: si me quedo sola y resuelvo muchos temas internos, quizá me toque un hombre que esté resuelto”, expresó la influenciadora; sin embargo, dejó claro que no descarta la posibilidad de una futura relación, pero que no es su prioridad en este momento.

Cuando la periodista le preguntó si aceptaría a un hombre con hijos, Aida respondió sin vacilar. “Sí, claro. Obvio, porque soy una mujer con hijos”.

Además, la barranquillera confesó que ya antes de ser madre había considerado la opción de estar con un hombre que tuviera hijos (“El Agropecuario” ya era papá): “De hecho, hasta antes de tener hijos ya había aceptado hombres con hijos”.

Aida Victoria se separó de "El Agropecuario", papá de su hijo, pero lo aceptó teniendo otros hijos - crédito @aidavictoriam/Instagram

La conversación también dio espacio para hablar de sus exnovios y las relaciones pasadas, por lo que Aida se mostró sorprendida al compartir que un exnovio del colegio la contactó.

“Hace como, hace como una semana me llamó mi noviecito del colegio. ‘Mi amor, ¿cómo estás? Te quiero, te adoro’. Y yo tenía ganas ese día de salir y hacerle grabación de pantalla y decir: ‘¡Hasta mi novio del colegio me quiere!’”, dijo entre risas, al destacar que, a pesar de las rupturas, mantiene buena relación con la mayoría de sus exparejas.

Aida aprovechó para desmentir los rumores de que siempre termina mal con todos: “La gente siempre cree que yo termino mal con la gente y es como: no, mi amor. Primero, no a todos los he funado”.

Aida Victoria participó en un ejercicio curioso en el que debía crear a su pareja ideal a partir de "pedacitos" de sus exnovios - crédito @aidavictoriam/Instagram

El ejercicio de la “licuadora” y la creación del hombre ideal

Uno de los momentos más interesantes de la conversación fue cuando Tatiana Franko propuso un ejercicio poco convencional y le dijo a la creadora de contenido “Imagínate que tienes una licuadora y en esa licuadora vas a meter un pedacito de tus exnovios”.

“Me encanta. Ay, me fascina”, comenzó a decir. Entre risas y con gran entusiasmo, Aida detalló lo que incorporaría de cada uno de sus exnovios. De su primer amor, por ejemplo, destacó la “caballerosidad guajira”; además, en tono juguetón, dijo: “Jorge Miguel, te mando un saludo donde estés”.

La siguiente cualidad que Aida incorporaría en su hombre ideal es el detalle: “Lo especial y detallista de Samuelito”. La barranquillera recordó con cariño cómo este exnovio siempre estaba pendiente de detalles como chocolates, flores y hasta canciones vallenatas.

La relación de Aida Victoria con Westcol fue una de las más mediáticas, especialmente por la forma en que terminó, pero la influenciadora destaca su humor - crédito @westcol - @aidavictoriam/Instagram

Además, mencionó la “energía malandra” de otro ex, que le dejó una huella significativa en su vida. “Esa forma de conquista, así todo malote, las loqueritas, las pillow talk malandras”, agregó entre risas.

Sin embargo, uno de los aspectos más importantes de la pareja ideal de Aida es el sentido del humor. Y en ese sentido, no duda al decir que lo que más le gustaría sería que su hombre tuviera “el sentido del humor de West”, en referencia al streamer y creador de contenido Westcol.

Recordó con diversión uno de los momentos más espontáneos y cómicos con él: “Una vez me acuerdo que estábamos acostados en la cama y me dice: ‘Ay, yo siempre he sido muy fan de Michael Jackson’. Y yo: ‘Sí, yo sé. Es más, mira este paso que me sé’. Y agarra YouTube y pone una vaina de Michael Jackson y de la nada random se para a bailar como Michael Jackson y que: ‘Mira’”.

La relación de Aida Victoria con Westcol es una de las más comentadas, pese a que terminaron hace casi dos años - crédito Aida Victoria Merlano/ Instagram

Es importante señalar que Westcol fue una de las parejas más mediáticas y controversiales de Aida Victoria, especialmente por la manera en que terminó su relación. En su momento, ella acusó una falta de lealtad por parte de él, y ambos protagonizaron una discusión pública en redes sociales.

Posteriormente, Aida comenzó una relación con “El Agropecuario”, al que defendió abiertamente, incluso dedicó un video de 13 minutos a Westcol en el que, con su característico estilo, expuso aspectos de su relación para “peinarlo”, como ella misma suele decir, especialmente cuando se ve involucrada en situaciones que la dejan mal ante el público, algo similar a lo ocurrido con el padre de su hijo.