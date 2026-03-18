Paloma Valencia cuestionó a Gustavo Petro en el Congreso: “Que el papá de la Paz Total explique los 40 mil homicidios durante este gobierno”

La candidata presidencial también cuestionó las cifras de extorsión y reclutamiento de menores - créditos @palomavalencial/IG | Catalina Olaya/Colprensa

Luego de la acalorada sesión en el Congreso de la República, y que contó con las intervenciones de dos candidatos presidenciales: los senadores Iván Cepeda (Pacto Histórico) y Paloma Valencia (Centro Democrático), la aspirante dejó uno de los momentos más recordados de la jornada en el Senado.

La congresista arremetió en su intervención contra la política de Paz Total, bandera insignia en la administración del jefe de Estado, Gustavo Petro, y la cantidad de víctimas por hechos violentos que se suman durante el mandato del hoy presidente.

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Valencia le contestó a Cepeda, luego de que minutos antes en el mismo atril el senador pidió “no gastar la plata de los impuestos de los colombianos haciendo campaña política”.

"Y dicen que hagamos el debate afuera. Yo sí quisiera que vayan. Estamos listos para dar el debate afuera. Que vayan a los debates, que hablen sin papelitos en la mano, a ver si pueden contestar lo que está pasando en este país", mencionó Valencia en una clara alusión a Cepeda, que ha sido usual durante sus correrías por el país, que brinde los discursos con hoja en mano.

Valencia también cuestionó que Iván Cepeda siempre salga a plaza pública con hoja en mano - crédito @palomavalencial/IG

Por lo anterior, la senadora y aspirante presidencial le lanzó más dardos a Cepeda, pero también apuntó contra Petro: “A mí sí me gustaría que el papá de la paz total nos explique cómo este país tiene 40.000 homicidios y un crecimiento de más del 15% en el homicidio”.

Pero Valencia siguió con más ahínco en su réplica a Cepeda, e incluido el presidente colombiano: “A mí que me expliquen por qué el secuestro ha crecido en más del 100%. A mí que me expliquen por qué todos los colombianos están siendo extorsionados. A mí que me digan por qué ha crecido en 80% la acción terrorista y cómo es que cada 20 horas reclutan un niño en Colombia”.

Al final, la candidata presidencial, que compartió un fragmento del video de su intervención en el recinto, dejó esta reflexión: “¿Dónde está la responsabilidad política de quienes le entregaron este país al narcoterrorismo?"

La senadora le respondió a Iván Cepeda, luego de que el también aspirante presidencial dijo que no se debería utilizar el Congreso para hacer "campañas presidenciales" - crédito @palomavalencial/IG