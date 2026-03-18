Colombia

Indígenas no van a respaldar al candidato Iván Cepeda en su visita a Medellín este miércoles: “La minga no hace parte de esa movilización”

Por su parte, las negociaciones buscan avances en educación y salud mientras las comunidades preservan su autonomía y rechazan presiones externas

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El representante Johnatan Tobón resaltó
El representante Johnatan Tobón resaltó que la movilización responde a necesidades históricas de las comunidades, haciendo énfasis en una protesta pacífica y en la autonomía frente a acciones de candidatos - crédito @tobonvillada/X

La Organización Indígena de Antioquia (OIA), a través de su consejero Johnatan Tobón, confirmó que no participará en el evento convocado por la campaña presidencial de Iván Cepeda en Medellín.

Tobón subrayó en diálogo con Semana que la presencia de la minga indígena en La Alpujarra responde exclusivamente a negociaciones sobre demandas históricas y no tiene relación con actividades políticas.

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La OIA tomó distancia del acto de Iván Cepeda para enfatizar la independencia de las comunidades y su negativa a cualquier vínculo partidista. Según Tobón, los indígenas se encuentran en Medellín para dialogar con las autoridades y exigir soluciones en salud, educación y atención a la infancia, alejándose de agendas electorales y rechazos a invitaciones de candidatos.

“Acá no estamos mezclando política con la concertación de la mesa en el marco de la minga”, declaró Johnatan Tobón al medio mencionado. El consejero precisó: “La organización de la minga no hace parte de esa movilización que va a hacer el candidato, no vamos a participar porque estamos concentrados en la mesa de peticiones que han hecho las comunidades”.

Candidato presidencial Iván Cepeda. El
Candidato presidencial Iván Cepeda. El consejero de la OIA subrayó que los pueblos indígenas buscan respuestas institucionales y mejoramiento de condiciones sin interferencia de intereses externos - crédito Nathalia Angarita / Reuters

Tobón insistió ante al medio citado en el carácter estrictamente pacífico de la protesta: “No vinimos a atropellar, estamos en un espacio pacífico, solamente queremos que nos escuchen, que nos resuelvan las necesidades de las comunidades indígenas, que nos den salida a las problemáticas”.

Demandas y objetivos de la minga indígena

El consejero detalló a Semana que entre los principales reclamos de la OIA figura la designación concertada de docentes en los territorios indígenas.

“Queremos que todos los docentes que se han nombrado en el territorio indígena lleguen de manera concertada ante las autoridades”, explicó.

Añadió que buscan que “se sepa antes de su llegada a los territorios quiénes van a ser los candidatos para nombramientos, pero no estamos pidiendo que se retiren de manera arbitraria”.

Ivan Cepeda y Aida Quilcué,
Ivan Cepeda y Aida Quilcué, candidato presidencial y formula vicepresidencial, respectivamente - crédito @CRIC_Cauca/X

El diálogo con la Gobernación de Antioquia ha permitido algunos avances sobre asuntos de salud, educación y la situación de la niñez. Durante las recientes jornadas en Medellín, las autoridades indígenas han priorizado la reubicación de los niños desplazados y el acceso a servicios básicos como parte de sus exigencias. La presencia de la minga, según Tobón, pretende “que nos escuchen, que nos den respuesta”.

Organización y carácter pacífico de la movilización

Consultado por Semana sobre la financiación y logística, el consejero fue enfático: “Es asunto interno de las autoridades indígenas”.

Subrayó la autonomía de la minga al explicar: “Estamos aquí porque las comunidades consideran necesario expresar directamente a las autoridades sus problemáticas y demandas”.

El dirigente remarcó que la minga actúa por decisión colectiva de sus autoridades y sin influencia de intereses partidistas o presiones ajenas. “No estamos mezclando política con nuestras aspiraciones comunitarias”, reiteró Tobón en diálogo con el medio mencionado.

Tobón concluyó la entrevista resaltando la urgencia de progresos en la negociación con el Estado. “Solamente queremos que escuchen a las comunidades y que atiendan las necesidades de los pueblos”, afirmó.

La insistencia de las comunidades
La insistencia de las comunidades en concertar nombramientos docentes y proteger a la infancia reorienta el foco de la discusión pública hacia derechos esenciales históricamente relegados - crédito Santiago Saldarriaga / AP

El objetivo de la OIA en Medellín se centra en lograr que las comunidades indígenas accedan efectivamente a mejores condiciones de salud y educación, y asegurar el reconocimiento pleno de sus derechos.

El senador Iván Cepeda mantiene agenda en Medellín pese a rechazo de la Asamblea de Antioquia

El senador y candidato presidencial Iván Cepeda realizará este 18 de marzo de 2026 un acto de campaña en Medellín, pese a que la Asamblea de Antioquia lo declaró persona no grata días antes.

La medida fue adoptada por 15 diputados tras una intervención polémica en la que Cepeda relacionó la historia del departamento con el paramilitarismo y el narcotráfico, según recoge información del equipo de prensa del candidato citada por Semana.

Sobre esto, Cepeda afirmó: “Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado. Surgió una alianza nefasta entre sectores económicos, políticos y armados que utilizaron la represión, el miedo y el exterminio para proteger intereses, acumular riquezas a costa de la vida de las poblaciones en territorios rurales y urbanos”.

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