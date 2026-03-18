Colombia

En video se registró la agresión de motociclista contra un agente de tránsito en Cúcuta: la Alcaldía anuncia acciones legales

La Administración local indicó que el trabajador lesionado forma parte de programas de inclusión laboral y que, pese a su condición de discapacidad, intentó resistir el ataque realizado por un conductor que infringía las normas

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El agente de tránsito agredido
El agente de tránsito agredido participa en programas de inclusión laboral municipales para personas con discapacidad - crédito Policía Cúcuta/Captura video Alcalde Cúcuta

Una nueva agresión a un agente de tránsito se registró en Cúcuta (Norte de Santander) y desencadenó una rápida reacción de las autoridades municipales luego de que el incidente se difundiera en redes sociales.

El hecho ocurrió el martes 17 de marzo, cuando un ciudadano que viajaba en motocicleta con un acompañante masculino —una conducta prohibida en la ciudad—, se bajó del vehículo y atacó al funcionario.

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El episodio quedó documentado en video, lo que permitió identificar la gravedad de la situación. El agente agredido forma parte de los programas de inclusión laboral de la administración local, enfocados en personas con discapacidad.

El alcalde Jorge Acevedo explicó en sus redes sociales: “Hoy en la ciudad de Cúcuta tuvimos un hecho que no vamos a dejar pasar por alto. Vamos a denunciar a esas personas que agredieron a los agentes de tránsito. Un hombre que se transportaba en una moto con parrillero hombre, cosa que es prohibida, se bajó de la moto a agredir al agente de tránsito”.

El funcionario agredido perdió una pierna tras un accidente con mina antipersonal, según detalló el alcalde Acevedo - crédito jorgeacevedooficial/Instagram

El mandatario regional detalló en su cuenta de Instagram que “si ustedes ven, ese es un muchacho que hace parte de la inclusión que tiene la alcaldía a personas en condición de discapacidad. Pisó una mina quiebra pata y que hoy no tiene una pierna. Si ustedes lo ven, cuando él muy machito le está tratando de pegar, el pobre muchacho trata de sostenerse de pie".

Las imágenes del altercado provocaron indignación en la opinión pública y llevaron al mandatario a reiterar el compromiso de la alcaldía con la defensa de sus funcionarios. El agente de tránsito, a pesar de su discapacidad, cumplía labores de control vial cuando fue atacado por un motociclista que infringía la normativa local.

“Vamos a denunciarlo, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. A los funcionarios públicos se les respeta. Ellos están tratando de colocar orden en la ciudad de Cúcuta. Esto no lo vamos a permitir“, concluyó el alcalde de Cúcuta.

Las autoridades informaron que el responsable será denunciado y sometido a procesos judiciales. La captura del agresor, hasta el momento, no ha sido confirmada.

Un agente de tránsito fue
Un agente de tránsito fue agredido por un motociclista con acompañante masculino en Cúcuta el martes 17 de marzo - crédito Policía Cúcuta

La violencia contra los agentes de tránsito ha sido rechazada por distintos sectores locales, que instan a fortalecer la seguridad y el respeto para quienes cumplen funciones públicas.

Mujer que atacó a golpes a una agente de tránsito fue condenada a 4 años de cárcel

La decisión del Juzgado Décimo Penal de Cartagena reafirmó el rigor con el que la justicia responde a los ataques contra funcionarios públicos. María José Romero Gutiérrez fue condenada a cuatro años de prisión por agredir a una agente de tránsito durante un operativo, según confirmó el Departamento de Tránsito y Transporte de Cartagena (Datt) en un comunicado.

Este caso pone de manifiesto la preocupación de las autoridades de movilidad por el aumento de agresiones a agentes de tránsito en todo el país. Las entidades insisten en que respetar a los uniformados y cumplir los operativos viales es una obligación ciudadana.

La sentencia, emitida el 2 de marzo de 2026 por el Juzgado Once Penal del Circuito de Cartagena, dejó claro que la conducta de Romero Gutiérrez fue intencional.

El tribunal negó la prisión domiciliaria y la suspensión de la pena tras considerar la gravedad de los hechos. Así lo informó el Datt: “Durante las audiencias se logró acreditar que la conducta de la ciudadana fue ejecutada con pleno conocimiento e intención de agredir a la autoridad”.

El fallo destaca la importancia
El fallo destaca la importancia del respeto por todos los actores viales, así como el acatamiento a las normas de tránsito para evitar situaciones de este tipo - crédito Alcaldía de Cartagena

Las autoridades precisaron que la agresión sucedió cuando agentes de tránsito detuvieron una motocicleta cuyo conductor no portaba casco, licencia, Soat ni revisión técnico-mecánica vigente.

Al momento de imponer los comparendos y anunciar la inmovilización del vehículo, Romero Gutiérrez, que viajaba como parrillera, golpeó en repetidas ocasiones a la funcionaria en el rostro, cabeza y cuello, causándole una herida en la oreja izquierda y lesiones en cuello y brazos que requirieron atención médica especializada.

Una sentencia judicial reciente en Cartagena determinó que una mujer deberá cumplir cuatro años de cárcel por agredir a una agente de tránsito, luego de que el juzgado considerara probado que actuó con intención y conocimiento pleno de sus actos.

Desde el Datt, se reiteró el llamado a la ciudadanía para fortalecer el respeto a la autoridad y cumplir las normas de tránsito. La entidad advirtió que “cualquier agresión contra los agentes impacta negativamente en la convivencia social y los principios de respeto institucional”.

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