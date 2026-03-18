Beba se pronunció sobre el ‘shippeo’ entre Tebi y Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos’: “Para mí eso es faltarle”

La creadora de contenido dejó claro que para ella si es infidelidad lo que está pasando con la parjea en la casa estudio - crédito @canalrcn/IG

La eliminación de Valerie de la Cruz, conocida como Beba, de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia generó comentarios sobre dos temas que continúan siendo objeto de debate dentro del reality.

El primero de esos tenía que ver con el supuesto shippeo (el deseo de que dos personas, ya sean famosos o personajes de ficción, tengan una relación amorosa) de dos participantes y en segundo lugar, los inconvenientes con Alexa Torrex y el apoyo que recibe en cada eliminación.

Con poco más del 9% de apoyo del público, la salida de la exconcursante expuso no solo sus criterios personales sobre la lealtad en pareja, sino también la desigualdad en alcance mediático entre los competidores, especialmente ante la presencia de la cucuteña que cuenta con millones de seguidores previo a su ingreso a la competencia.

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La convivencia se tensó aún más cuando Alexa Torrex y Beba protagonizaron un enfrentamiento en el reality. Ambas se acusaron de “ridículas”, “desleales” y “oportunistas” - crédito cortesía Canal RCN

Durante su participación, De la Cruz fue una de las concursantes más enfrentadas con Alexa Torrex, protagonista de un vínculo romántico con Tebi Bernal y centro de especulación sobre los alcances de la relación en el marco del programa.

Desde su salida, Beba sostuvo que para ella el concepto de infidelidad es más amplio que el contactó físico y que la exposición mediática acentúa ciertas conductas ante el público.

Sobre la cuestión de la fidelidad, la barranquillera precisó al explicar al aire: “Para mí eso es faltarle a tu compromiso con tu pareja y al amor que dices tener por tu pareja así. Lo de infidelidad... Cada uno tiene su concepto. Para mí ya me está siendo infiel porque me estás faltando, estás faltando a nuestra relación, al amor y al compromiso que tenemos juntos”.

Su interpretación introduce una visión más estricta frente a lo que debe considerarse lealtad sentimental en contextos de alta exposición pública.

Alexa Torrex y Beba de la Cruz protagonizan explosivo enfrentamiento previo a la gala de nominaciones - crédito cortesía Canal RCN

De la Cruz también hizo alusión al alcance y estructura del fandom de Alexa.

La concursante eliminada de La casa de los famosos Colombia denunció una doble desigualdad en la competencia: mientras algunos tienen un respaldo popular por trayectoria previa en el mundo digital, otros acceden al programa sin grandes plataformas.

Según la barranquillera, ingresó con 218.000 seguidores, en contraste con los casi 14 millones que suman las cuentas manejadas por la familia de Alexa. Esta diferencia en visibilidad e interacción con el público, según la ex participante, define parte de la popularidad y permanencia que logran algunas figuras dentro del reality.

Al ser consultada por las diferencias en acompañamiento mediático entre los participantes, destacó: “Ella tiene un fandom desde antes, empezando por ahí... Ella sí, ella tiene una familia, la familia Recocha, es una familia de influencers. Cada uno tiene su plataforma, cada uno tiene su cuenta individual. Eso mueve mucho y a la gente le gusta el show.”

La participante dejó claro que de ver el 24/7 o videos virales, le generaría risa de ver como se ve lo que pasa en el interior - crédito Cortesía Canal RCN

Así fue el beso de Alexa y Tebi

En las últimas horas, un episodio protagonizado por Tebi Bernal y Alexa Torrex captó la atención de la audiencia y desató una ola de comentarios en redes sociales.

Ambos concursantes, quienes mantienen relaciones sentimentales fuera de la casa, participaron en una dinámica que terminó con un beso entre ellos, hecho que de inmediato dividió opiniones entre los seguidores del programa.

Esta etapa otorga al líder amplias facultades para modificar la convivencia y ha traído consigo una serie de retos y nuevas reglas, entre ellas una actividad en la que los participantes debían recrear escenas, lo que llevó a que Tebi y Alexa se dieran el inesperado beso.

Alexa Torrex se besó con Tebi tras un reto de Altafulla - crédito captura de pantalla La casa de los famosos / Canal RCN

Altafulla, como parte de la dinámica, planteó que él también se besaría con Karola si la pareja aceptaba el reto, mientras Eidevin observaba la escena como testigo y autoridad en la casa.

Los seguidores están comentando que este tipo de situaciones los va a enfrentar con una realidad fuera de la competencia con sus parejas.