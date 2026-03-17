Vecinos denuncian proliferación de ratas en sectores residenciales de Bogotá por mal manejo de basuras

La disposición inadecuada de basura impulsa aumento de plagas en diferentes barrios de la ciudad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Vecinos de varios sectores residenciales de Bogotá denunciaron la presencia de ratas, debido a la inadecuada disposición de residuos y escombros en los alrededores de los contenedores autorizados por el distrito.

De acuerdo con la información revelada por La FM, la proliferación de ratas en zonas como Pablo VI, Barrios Unidos, Kennedy, Ciudad Bolívar y Fontibón ha generado preocupación entre los habitantes, que advierten sobre el riesgo sanitario y la falta de respuesta institucional ante sus llamados para pedir apoyo.

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En la etapa uno del barrio Pablo VI, los residentes documentaron, mediante videos, la aparición de roedores que trepan las ventanas de los segundos y terceros pisos para meterse a los hogares.

Del mismo modo, habitantes de Barrios Unidos, Kennedy, Ciudad Bolívar y Fontibón coinciden en que los contenedores municipales, al recibir residuos sin control ni cumplimiento de la normativa, se han convertido en focos de infestación.

La falta de control en basuras desata riesgos en comunidades de Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Secretaría de Salud identificó más de 150 puntos críticos

Datos suministrados por Diana Walteros, subdirectora de vigilancia en salud pública de la Secretaría de Salud de Bogotá, señalan que hasta el momento el Distrito ha identificado “alrededor de 153 puntos en los cuales se ha hecho la intervención, verificando la presencia de madrigueras y aplicando control químico”.

Según indicó Walteros a LA FM, este control, aunque no definitivo, ha contribuido temporalmente con la disminución de la población de roedores en áreas donde la comunidad ha solicitado intervención o donde las condiciones de residuos lo ameritan.

Del mismo modo, explicó que en 2022 se llevaron a cabo operativos de gran magnitud que abarcaron aproximadamente 5.300.000 m² de superficie en diferentes localidades como Parque Nacional, Ciudad Bolívar, Usme y Santa Fe. Las labores incluyeron la aplicación de control químico en parques, zonas verdes, vías, exteriores de residencias, separadores viales y canales de agua lluvia.

La raíz del problema, según explicó Walteros, es “la inadecuada disposición de residuos, principalmente en vías públicas, en obras sin plan de control de roedores o en establecimientos que no cumplen la normatividad”.

Los habitantes de los sectores afectados denunciaron que la acumulación crónica de basura, escombros y restos de alimentos en las inmediaciones de los contenedores ha favorecido la llegada y reproducción de ratas, que buscan alimento y refugio entre los desechos urbanos.

Los residuos mal gestionados disparan la presencia de ratas en barrios bogotanos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Por otro lado, Libardo Rincón, líder social del barrio San Andrés en Kennedy, relató a La FM: “Ya nos toca estar todo el tiempo armados con escobas y palos porque se nos meten las ratas por cualquier hueco. Ya no sabemos qué hacer porque se suben por las tejas y ahí dejan popó y se esconden. Por la noche escuchamos cuando arañan los tejados”.

A su vez, Sandra Forero, habitante de Tres Esquinas en Ciudad Bolívar, describió el temor que provoca la omnipresencia de los animales: “El asco es impresionante porque camina uno un par de cuadras y se ven ratas comiendo por todos lados. Yo ahora alzo a mi hijo a mi perro porque me da miedo que un animal de esos los muerda”.

Los relatos de padres y líderes sociales reflejan la angustia ante la invasión de roedores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Recomendaciones ante el riesgo sanitario por presencia de ratas

La Secretaría de Salud indicó que, ante esta situación, la población puede comunicarse a la línea de emergencia 123 o acudir a las subredes integradas de servicios de salud, con el fin de realizar un diagnóstico de la zona y verificar la necesidad de nuevas intervenciones.

Y es que las declaraciones de los vecinos demuestran la problemática por el cumplimiento de la gestión de residuos urbanos y la necesidad de avanzar en estrategias integrales que impidan la proliferación de roedores en sectores residenciales de Bogotá.