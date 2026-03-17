“Sabremos quiénes son realmente progresistas”: Margarita Rosa de Francisco apoya propuesta electoral en Colombia

Margarita Rosa de Francisco - crédito @Margaritarosadf/X

La actriz Margarita Rosa de Francisco expresó su apoyo a una propuesta que plantea la unificación de candidaturas presidenciales en torno a Iván Cepeda, según información publicada por Semana. El pronunciamiento lo hizo a través de su cuenta en la red social X.

La propuesta sugiere que candidatos como Carlos Caicedo, Roy Barreras, Luis Gilberto Murillo y Clara López renuncien a sus aspiraciones para respaldar una candidatura única, de acuerdo con ese medio de comunicación. El objetivo sería consolidar una opción con mayor fuerza electoral.

De Francisco respaldó la iniciativa y afirmó que este tipo de decisiones permitirían evidenciar el compromiso real de los candidatos con el proyecto político. Su mensaje generó diversas reacciones en redes sociales.

Carlos Caicedo y Roy Barreras | Álvaro Tavera/Colprensa/Montaje Infobae

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Apoyo a una candidatura unificada

La propuesta que compartió la actriz fue publicada inicialmente por un usuario en la red social X.

En el mensaje se planteó que votantes, congresistas y dirigentes del Pacto Histórico soliciten a varios candidatos presidenciales que renuncien a sus aspiraciones.

“Propongo: los millones de votantes por el Pacto Histórico para Senado y Cámara, los senadores y representantes, exijamos a los candidatos Caicedo, Roy Barreras, Murillo y Clara López que renuncien a sus candidaturas y adhieran a Iván Cepeda para ganar en primera vuelta”, señalaba el mensaje replicado por la actriz, citado por ese medio de comunicación.

La intención de esta propuesta sería concentrar el respaldo político en una sola candidatura.

Según el planteamiento, esto permitiría aumentar las probabilidades de obtener una victoria en primera vuelta en las elecciones presidenciales.

“Apoyo esta propuesta. Sabremos quiénes son realmente progresistas. Grandeza, candidatos”, escribió Margarita Rosa de Francisco, citado por ese medio de comunicación.

Reacciones y otros mensajes en redes

El pronunciamiento de la actriz generó comentarios y reacciones entre usuarios de redes sociales.

En los últimos días, De Francisco ha mantenido una participación activa en la conversación política a través de sus publicaciones en X.

Además de este tema, también ha compartido opiniones sobre diferentes aspectos de la actualidad nacional.

En otro mensaje reciente, la actriz hizo referencia de manera jocosa a una hipotética candidatura presidencial.

“Sé que esta medida le quitará votos a mi candidatura presidencial: prohibiré el consumo de arroz con sangre; también la ingesta de músculos, tripas y vísceras”, escribió en la red social, citado por ese medio de comunicación.

Margarita Rosa de Francisco - crédito Colprensa

Este comentario generó respuestas divididas entre los usuarios, algunos de los cuales cuestionaron su planteamiento.

Opiniones sobre símbolos y política

Días antes, De Francisco también se pronunció sobre lo que haría en caso de aspirar a la Presidencia.

En ese contexto, planteó la posibilidad de modificar un símbolo patrio.

“Como candidata a la Presidencia de Colombia, lo primero que haré será cambiar el símbolo de la espada de Bolívar por otro que no aluda al falo de la guerra: ¿un ave?, ¿una flor?, ¿un árbol?, ¿un libro?, ¿un camino?”, expresó, citado por ese medio de comunicación.