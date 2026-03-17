Rating Colombia: ‘La casa de los famosos Colombia’ aumentó su puntaje con la entrada de Altafulla

En la noche en la que Altafulla regresó a la competencia, la audiencia tuvo un aumento, posicionando mejor el programa en el ranking - crédito cortesía Canal RCN

En el reciente episodio, La casa de los famosos, del Canal RCN apostó por un nuevo cambio en la dinámica de la competencia, reintegrando por un par de días al ganador de la segunda temporada, Andrés Altafulla.

La entrada del también cantante desató las reacciones en redes sociales y provocó reacciones divididas entre los seguidores del show, que lo apoyan desde la edición anterior, como los que aún aseguran que no merecía el primer premio.

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Pese a esto, el barranquillero logró ser tendencia, impacto que no solo se vio en las redes sociales, sino también en el desempeño que tuvo el show en el rating.

Según datos de Kantar Ibope Media, el reality volvió a entrar en el podio de las producciones más vistas con un promedio de 3,85 puntos de audiencia, ocupando la octava posición y superando el 3,41 que alcanzó el domingo 15, que fue noche de eliminación.

La casa de los famosos Colombia ha atravesado semanas difíciles en términos de audiencia, llegando incluso a quedar fuera del top 10 en algunos momentos. Este descenso en el rendimiento estuvo acompañado de críticas por parte de los seguidores, quienes manifestaron su inconformidad en redes sociales por la escasez de contenido relacionado con el programa y la falta de interacción digital.

La entrada de Altafulla posicionó mejor en el ranking a 'La casa de los famosos' - crédito @altafulla/IG

Por otro lado, el programa enfrentado con el reality de convivencia es el formato de talento y canto A otro nivel de Caracol Televisión, que desde su estreno a mediados de febrero se mantiene en la cima del ranking. Específicamente, en la noche del 16 de marzo marcó 8,48 puntos de audiencia.

Rating Colombia: lunes 16 de marzo

A otro nive l (Caracol Televisión) - 8,48 puntos de audiencia

Noticias Caracol de las 7:00 p.m. (Caracol Televisión) - 7,31 puntos de audiencia

La reina del flow 3 (Caracol Televisión) - 5,16 puntos de audiencia

Noticias Caracol 12:30 p.m. (Caracol Televisión) - 5,09 puntos de audiencia

Vecinos (Caracol Televisión) - 4,72 puntos de audiencia

Las de siempre (Canal RCN) - 4,35 puntos de audiencia

Tormenta de pasiones (Caracol Televisión) - 3,90 puntos de audiencia

La casa de los famosos Colombia (Canal RCN) - 3,85 puntos de audiencia

El programa de canto se mantiene como el programa mas visto en Colombia - crédito @aotronivelco/IG

El regreso de Altafulla revolucionó ‘La Casa de los Famosos’ en plena gala del 16 de marzo

El cantante, ganador de la segunda temporada, ingresó como parte de la dinámica especial denominada “La semana de la tiranía”, en la que su rol sería convertirse en aliado y cómplice del “líder tirano” de la semana, Eidevin López.

Según lo anunciado por Canal RCN, la presencia de Altafulla tenía como objetivo observar de cerca las estrategias de los participantes y apoyar las decisiones del líder, que durante esta etapa tiene potestad para imponer reglas, asignar tareas, enviar concursantes al calabozo y determinar nuevas dinámicas en la convivencia.

La entrada de Altafulla ocurrió durante la gala principal del lunes, sorprendiendo tanto a los habitantes de la casa como a la audiencia. Su regreso, en un momento de alta tensión y alianzas definidas, generó una oleada de expectativas y reacciones inmediatas en redes sociales, donde los seguidores anticiparon los posibles giros y conflictos que su influencia podría provocar.

Así fue la entrada de Altafulla a La casa de los famosos Colombia - crédito captura de pantalla @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram

El ganador fue recibido con entusiasmo y no dudó en mostrarse cercano a Eidevin, resaltando la complicidad entre ambos y el peso estratégico de su experiencia previa en el reality.

Durante su ingreso, Altafulla explicó a los participantes que su misión consistía en acompañar y asesorar al líder, poniendo a prueba la convivencia y las alianzas ya establecidas. La producción confirmó que, gracias a esta dinámica, se modificarían las reglas habituales, permitiendo al líder y a su aliado tomar decisiones que afectarían la rutina y el equilibrio del grupo.

El impacto de la llegada de Altafulla se reflejó no solo en la reacción de los concursantes dentro de la casa, sino también en el ambiente de incertidumbre que se instaló en el juego, con televidentes y fanáticos atentos a cada movimiento del barranquillero y a las nuevas estrategias que podrían redefinir el rumbo de la competencia.