Polémicos sobrevuelos en el aeropuerto El Dorado: Procuraduría dio 24 horas para que la Arocivil y la FAC entreguen sus informes

La Procuraduría solicitó un informe detallado sobre incidentes en El Dorado ocurridos durante un periodo de intenso tráfico aéreo - crédito Opain

La Procuraduría General de la Nación exigió a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) y a la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) un informe detallado en menos de 24 horas sobre los incidentes de sobrevuelos ocurridos en el Aeropuerto Internacional El Dorado.

La medida busca esclarecer las circunstancias en las que un helicóptero militar habría interferido en operaciones de pista durante un periodo de tráfico aéreo comercial intenso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el comunicado oficial, el Ministerio Público solicitó un “informe técnico preliminar” que incluya las autorizaciones operacionales, los registros de comunicaciones y radar, y las acciones implementadas para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas.

La Procuraduría, que encabeza Gregorio Eljach, enfatizó que situaciones de esta naturaleza representan un riesgo significativo para la aviación civil, especialmente en un aeropuerto con alta densidad de tráfico.

Los audios de la torre muestran la preocupación de los controladores por el sobrevuelo de aeronaves en el aeropuerto El Dorado - crédito Adrian Escandar/Infobae Argentina

Incidentes de sobrevuelos en el aeropuerto El Dorado

El incidente que motivó la solicitud de explicación se registró el 13 de marzo de 2026, cuando un helicóptero Black Hawk del Ejército Nacional cruzó la trayectoria de la pista 14 Derecha en dos ocasiones sin autorización.

Audios de la torre de control evidencian la preocupación de los operadores; una controladora se escuchaba diciendo: “No entiendo qué está haciendo (...) por segunda vez, sin autorización, vuelve y cruza la trayectoria”.

La maniobra obligó a que al menos dos aviones comerciales abortaran su aterrizaje y realizaran un “sobrepaso” para evitar una colisión. De igual manera, la torre dirigió al helicóptero hacia una cancha de fútbol dentro de las instalaciones del Ejército, con el fin de despejar la pista y permitir que el tráfico aéreo se normalizara.

Un helicóptero Black Hawk cruzó la trayectoria de la pista 14 derecha del aeropuerto El Dorado, en dos ocasiones sin autorización - crédito PNP

Lo llamativo y alarmante de la situación es que este evento se suma a un incidente ocurrido dos días antes, el 11 de marzo, con un avión FAC5748 de la Fuerza Aérea Colombiana.

El piloto reportó que los controles de vuelo estaban “anormalmente rígidos” o “duros”, lo que obligó a declarar la emergencia y regresar de inmediato a la pista. Aunque la maniobra se realizó sin daños, generó alarma entre los controladores de la torre, dado el riesgo que representa cualquier falla de mandos en un aeropuerto de gran tráfico comercial.

El piloto se vio obligado a activar la emergencia y regresar de inmediato a la pista; a pesar de que el aterrizaje se completó sin contratiempos, el incidente generó preocupación entre los controladores, dado el peligro que representó una falla en los controles en un aeropuerto con alto volumen de tráfico comercial.

Un avión FAC5748 presentó controles “anormalmente rígidos” lo que alertó al aeropuerto El Dorado - crédito Cancillería

Procuraduría pidió explicaciones a la Aerocivil y a la FAC

Frente a estos hechos, la Procuraduría indicó que la solicitud de información se realiza como parte de una actuación preventiva a cargo de la Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública. Según el comunicado, la entidad continuará haciendo seguimiento a las acciones emprendidas por Aerocivil y la FAC para verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y evitar que hechos similares se repitan.

El Ministerio Público resaltó que “la ocurrencia de situaciones que puedan comprometer la seguridad operacional en aeropuertos de alta densidad de tráfico aéreo exige la adopción inmediata de medidas de verificación y coordinación institucional”.

Este pronunciamiento se da como una preocupación por la seguridad de los pasajeros y la necesidad de reforzar los procedimientos de control cuando se trata de operaciones militares dentro de espacios de tráfico civil.

La Procuraduría advirtió que estos incidentes representan un riesgo significativo en aeropuertos con alta densidad de tráfico comercial- crédito Procuraduría General de la Nación

Con la solicitud de la Procuraduría, Aerocivil y la FAC deben responder de manera urgente, con el fin de entregar toda la información que permita determinar responsabilidades y evaluar si se aplicarán medidas correctivas.

Mientras tanto, el sector aeronáutico y los operadores de El Dorado permanecen atentos a las decisiones que se tomen para garantizar que la seguridad no se vea comprometida nuevamente.