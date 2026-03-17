Los cortes de la Luz en Santander: cuáles son las suspensiones del servicio este martes 17 de marzo

Toma tus precauciones con los cortes del servicio de electricidad de hoy (Jovani Pérez/Infobae)

Con el fin de mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio eléctrico en el departamento, la Electrificadora de Santander (ESSA) hará cortes y mantenimientos este martes 17 de marzo.

Las alteraciones son necesarias para ofrecer un mejor servicio a losconsumidores, así como para cuidar la seguridad del personal de ESSA durante los trabajos.

El organismo informó que la actualización de la sistema eléctrico en el área es el motivo de las labores frecuentes que se realizan, las cuales son imprescindibles para ofrecer una mejor calidad del servicio.

ESSA aconsejó a sus clientes desenchufar sus equipos electrónicos para prevenir daños y no planificar actividades que dependan de la electricidad, ya que el suministro podría interrumpirse en cualquier instante.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes del servicio eléctrico hoy

Localidad: Gámbita.

Sector(es): Vereda El Palmar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Mogotes.

Sector(es): Veredas Cuchiquira, Vegas, El Hoyo, San Roque, Arenal y Margajita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Veredas Tirapaza, Palo Cortado, El Rodeo, Macanillo y Cuchicute.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Veredas Resumidero, Boquerón, Cañaveral Alto, Cañaveral Bajo, Puente Tierra y Hoya De Monas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Veredas San Isidro y Chocoa.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Pinchote.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Capellanía.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de Ferrovías y La Tora.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Palogordo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 10:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Chipatá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Salitre Seco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Monterredondo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:45 - 12:45

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Clínica San José.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:15 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Vereda Guatiguará sector El Edén.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización Altos del Limoncito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Peñón.

Sector(es): Algunos sectores del corregimiento Las Cruces.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Chipatá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio La Floresta Carrera 32B entre calles 75Bis y 76.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:15 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Casco urbano sector vía Cimitarra Carbonera.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Santo Domingo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Luis.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Villa María, La Girona y San Rafael de la Arenosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Barrios Belen y San Martín.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Llanito Bajo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Mogotes.

Sector(es): Veredas Cuchiquira, Vegas, El Hoyo, San Roque, Arenal y Margajita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Mogotes.

Sector(es): Veredas La Palmita y algunos sectores de Cuchiquira y Arenal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Andrés.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Quebradas y Las Amarillas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Veredas Tirapaza, Palo Cortado, El Rodeo, Macanillo y Cuchicute.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Veredas Resumidero, Boquerón, Cañaveral Alto, Cañaveral Bajo, Puente Tierra y Hoya De Monas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Guatiguará.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:15 - 16:15

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barichara.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Caraquitas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Juda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Algunos sectores de corregimiento Buenavista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Moneda y Agua Bonita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio La Libertad sectores de la carrera 24 con calles 75, 75A y 76.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:15 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Vereda Guatiguará sector El Edén.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Cuatro Bocas, Vara Santa, La Colorada, Ciénaga del Opón, Tenerife y Santo Domingo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas San Isidro, Quebrada Larga, La Floresta, San José y Unión Naranjito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Arenales sectores de las calles 47 y 49 con carrera 16.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Carcasí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bavega.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Gámbita.

Sector(es): Veredas Corontujo y algunos sectores de Castame, Moscachoque y El Palmar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización San Francisco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Parra y Juan Rodriguez.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Brasil y Santa Rosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Ocamonte.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Hatigal y San Rafael.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Colorados sectores de las carreras 24,25,26 y 27 con calles 54 y 55.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores del barrio Aquileo Parra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Gámbita.

Sector(es): Vereda El Palmar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Morro Recobo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Grima.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cristales La Ye.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Cantera.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Enciso.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cochaga.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Provincia y Cruce de Robledo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Carrizal y Chocoa.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 08:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Veredas Alfonso Lopez, Campo 22, Las Mercedes, El Diamante, Pueblo Regao (Barrio Pueblo Regao, Centro de Salud y cementerio) Pinchote, El Quemadero, El Cretáceo, Campo 16, Campo 25 Oponcito, Campo 23 y Colegio Blnca Durán de Padilla.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Santo Domingo y Piedras Negras.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Motoso y Cedro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Veredas San Isidro y Chocoa.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 17:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas Altamira, Helida, Gaital, Abisinia, Tebaida, Peña Tambor, Palo Blanco, Llanadas y sectores de Monte Oscuro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Veredas El Palmar, Ture y Mochiliro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: El Peñón.

Sector(es): Corregimiento la Hermosura y algunos sectores de las veredas San Pablo, Turcal, Sitio Nuevo, Agua Blanca, San José, Guamitos y Santa Barbara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Chipatá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tubavita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

ESSA explicó que los cortes de energía son necesarios para salvaguardar la integridad de los empleados. (Pixabay)

Cómo pagar tu factura de luz

ESSA cuenta con una gran lista de métodos de pagos para estar al día las cuotas del servicio eléctrico.

Entre las opcipones está desde la aplicación móvil de APP ESSA, también mediante Kioscos, a través de tarjeta de débito en los bancos Bancolombia o Colpatria, así como por pago electrónico, en las Apuestas La Perla, por Efecty, en Almacenes Éxito y diversos bancos.

El pago de la factura en línea no tiene ningún costo adicional para los clientes y para hacer dicho proceso es necesario que tengas a la mano el número de cuenta, misma que aparece en el documento emitido por la empresa.

En caso de que no tengas tu factura a la mano es importante conservar el número que te identifica como cliente del servicio, mismo que se te pedirá en la aplicación o sitio web de ESSA antes de realizar tu pago.