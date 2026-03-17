Juancho de la Espriella fue hospitalizado de urgencia: qué se sabe del estado de salud del acordeonero

Juancho De La Espriella fue hospitalizado de urgencia - crédito @jmdelaespriella/ Instagram

El acordeonero Juancho de la Espriella fue hospitalizado de urgencia en Bogotá por un cálculo renal que requirió atención inmediata.

Según detalló el medio regional El Vallenatismo, el artista fue internado en la Clínica Reina Sofía, donde se le practicó una litotricia, procedimiento médico utilizado para fragmentar los cálculos y facilitar su expulsión sin necesidad de cirugía invasiva.

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El dolor ocasionado por este tipo de afección, clasificado entre los más intensos del espectro médico, motivó la intervención rápida del equipo de salud. La operación se realizó sin complicaciones y el músico sincelejano ya inició el proceso de recuperación bajo supervisión médica. De la Espriella respondió de manera favorable al tratamiento y actualmente sigue las recomendaciones del personal de la clínica, reveló La Red de Caracol Televisión.

El cantante fue intervenido por un cálculo en los riñones - crédito @jmdelaespriella/ Instagram

Como parte del protocolo posoperatorio, el artista deberá permanecer lejos de los escenarios durante al menos una semana, tiempo estimado para garantizar una recuperación adecuada y evitar recaídas. Esta pausa temporal ha generado inquietud en sus seguidores, quienes han manifestado su apoyo y esperan la reincorporación del músico a sus actividades habituales.

El equipo médico indicó que la evolución de Juancho De la Espriella es positiva y no se reportaron complicaciones adicionales. Se prevé que, tras el periodo de reposo, el artista retome su agenda musical con normalidad.

Los seguidores del cantante están a la espera de que él interprete o su equipo se pronuncie en redes sociales dando un parte médico y evolución del artista luego de la intervención.

Silvestre Dangond compartió en Instagram una foto junto a Juancho De la Espriella tras la hospitalización del acordeonero - crédito @silvestredangond/ Instagram

Tras conocerse la noticia, Silvestre Dangond publicó en su cuenta de Instagram una fotografía junto a Juancho De la Espriella. Aunque la imagen no incluyó ningún mensaje explícito, la publicación fue interpretada por los seguidores como un gesto de apoyo y buenos deseos para la pronta recuperación del acordeonero.

A los mensajes pidiendo la pronta recuperación del cantante se unió Carlos Bloom, exmanager del intérprete, que desde su cuenta de X escribió: “Pido a DIOS por la pronta recuperación de mi compadre @JDeLaEspriella mucha fuerza, Juancho! Cada batalla superada será una nueva melodía en tu historia!”.

El músico Juancho De la Espriella fue hospitalizado en Bogotá tras presentar un cuadro agudo de dolor asociado a un cálculo renal. Según información recogida por Mayo Clinic, los cálculos renales son depósitos duros formados por minerales y sales en los riñones, que pueden causar dolor intenso al desplazarse por las vías urinarias. El dolor por esta afección suele ser descrito como uno de los más fuertes en medicina y puede requerir intervención médica inmediata.

Según Mayo Clinic, los cálculos renales pueden producir dolor intenso y requieren atención inmediata; la litotricia es un procedimiento recomendado para fragmentar los cálculos y facilitar su eliminación por vía urinaria - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En el caso de De la Espriella, los profesionales optaron por realizar una litotricia, procedimiento recomendado por Mayo Clinic para fragmentar los cálculos grandes o que no pueden ser expulsados de forma natural. “La litotricia utiliza ondas de choque para romper los cálculos en fragmentos más pequeños, facilitando su eliminación a través de la orina”, señala la entidad médica especializada. Este tratamiento permite evitar cirugías invasivas y reduce los riesgos asociados a procedimientos más complejos.

El cálculo renal puede generar complicaciones si obstruye el flujo de orina o causa infecciones, por lo que la intervención temprana es clave para proteger la función renal y la salud general del paciente. Tras el procedimiento, el paciente suele requerir reposo y observación médica para asegurar que los fragmentos sean eliminados sin complicaciones adicionales y que no se desarrollen infecciones o nuevos episodios de dolor.

De la Espriella deberá permanecer en recuperación durante al menos una semana, siguiendo las recomendaciones médicas habituales para estos casos. Según Mayo Clinic, el seguimiento incluye hidratación abundante, control del dolor y estudios de seguimiento para descartar recurrencias o complicaciones posteriores.

Los problemas de salud del acordeonero surgieron durante la promoción de un concierto previsto con Silvestre Dangond el 15 de mayo en el estadio El Campín - crédito cortesía Paola España Comunicaciones

Los problemas de salud del acordeonero surgieron mientras avanzaba la promoción de un importante espectáculo en Bogotá. Juancho De la Espriella y Silvestre Dangond tienen previsto presentarse el 15 de mayo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en el marco del concierto El Baile de Todos, que cerrará su gira conjunta.