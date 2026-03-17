Colombia

Hija de Andrea Valdiri entregó tortas sobrantes de su cumpleaños a personas que celebraban en Barranquilla

Luego de la famosa fiesta y un divertido error contado por su mamá, la festejada optó por regalar los pasteles a otras quinceañeras elegidas en Instagram, generando comentarios positivos entre sus seguidores

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La joven compartió con sus seguidores la reacción al dar los regalos a los elegidos - crédito @rechismes/IG

Un descuido durante la celebración de los 15 años de Isabella Valdiri dejó a la familia con varias tortas sin repartir. Así lo relató Andrea Valdiri a sus seguidores: “Ya estoy en mi casa en Barranquilla, pero cometimos un error. No nos mamamos las tortas. ¿Cómo que ninguno me pidió torta?”, comentó al regresar del evento.

El incidente generó una pérdida económica considerable y obligó a repensar el destino de los pasteles, ya que fueron preparados especialmente para los invitados y estas podrían dañarse, ya que no existía quién se las pudiera comer: “Ay, Señor Jesús, ¿qué voy a hacer?”, agregó en el video divulgado en redes sociales.

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De la celebración de su
De la celebración de su cumpleaños, Isabella Valdiri se quedó con varias tortas y tomó una decisión - crédito @valdiriisabella/IG

La situación se debió, en parte, a la confusión de los invitados sobre la naturaleza de los postres. Andrea Valdiri exhibió los pasteles intactos y explicó: “Mira, todas son reales. Yo creo que la gente creyó que esto eran maquetas y no son maquetas, todas son reales”.

De acuerdo con la bailarina barranquillera, algunos asistentes asumieron que se trataba solo de elementos decorativos y evitaron tomar los pasteles durante la fiesta realizada en Cartagena.

Reacciones en redes sociales tras el error

Tras conocerse el error, las imágenes compartidas por Andrea Valdiri se viralizaron, lo que provocó comentarios y propuestas de seguidores sobre cómo aprovechar los pasteles restantes.

La joven regaló las tortas
La joven regaló las tortas que sobraron y dejó a más de uno sorprendido con su gesto - crédito @valdiriisabella/IG

Teniendo en cuenta la situación, Isabella Valdiri tomó la decisión de regalar las tortas a otras personas que las necesitaran para alguna celebración:

“Bueno, el día de mi cumpleaños había muchas tortas. Estaba la grande y las que estaban alrededor. ¿Qué pasa? Como son muchas y por ahí yo vi que hay personitas que estaban cumpliendo quince años, yo con Kelly en Instagram elegimos varias personas para poder entregarles un pastelito. Con esto quiero decirles que espero que les guste, que lo disfruten y que puedan compartirlo con su familia”, compartió la cumpleañera en un video difundido en la red social.

Las reacciones por la acción que tuvo la joven con seguidores de ella como de su mamá, no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente dejaron comentarios como: “Isa es todo lo que está bien en esta vida”; “Bien criada, con valores 👏 ojalá cuando crezca sea un Camilo cifuentes ❤️”; “esta niña es nobleza pura definitivamente”, entre otros.

La joven Isabella deslumbró a
La joven Isabella deslumbró a todos con un vestido azul para su fiesta de 15 años - crédito @valdiriisabella/Instagram

Preparativos y sorpresas para Isa Valdiri

En redes sociales se hizo viral el momento en el que Andrea Valdiri le hizo la entrega de un reloj Cartier, un viaje especial y una serenata marcaron la celebración de los 15 años de Isabella, realizada en Cartagena de Indias.

En la habitación de un hotel, la joven recibió también un ramo de flores y una torta adornada con velas, en una mañana colmada de sorpresas familiares.

La empresaria responsable de la organización compartió en redes sociales cada instante previo a la celebración. En los videos, se observa cómo gestiona la llegada de los mariachis y traslada personalmente la torta hasta el cuarto de Isabella, despertándola con el canto de “Feliz cumpleaños”.

El festejo se realizó en Cartagena de Indias y estuvo marcado por varios obsequios, incluyendo uno de alto valor simbólico y económico, cuyo significado fue destacado por la creadora de contenido a través de redes sociales - crédito andreavaldirisos / Instagram

Al salir al balcón, Isabella se encontró con los músicos interpretando Quince primaveras tienes que cumplir, composición musical que ha servido a lo largo del tiempo para las jóvenes que llegan a esta edad.

El abrazo entre madre e hija selló el momento, que fue capturado en video y superó los tres millones de reproducciones. Los comentarios en la publicación destacaron la cercanía entre ambas y la dedicación detrás de cada detalle.

La celebración de Isabella en Cartagena incluyó regalos exclusivos y gestos emotivos, como la tradicional serenata de mariachis. El evento, documentado paso a paso en redes sociales, generó una ola de reacciones por la forma en que la familia planificó cada sorpresa para la joven.

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