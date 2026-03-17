Estatua de John Lennon volvería a la Posada Alemana, antigua vivienda del capo del Cartel de Medellín Carlos Lehder: “Haremos lo posible”

La emblemática estatua de John Lennon tiene tres metros de altura aproximadamente - crédito Más Allá del Silencio - YouTube/ Posada Alemana el opulento complejo turístico y temático del Quindío - Facebook

Carlos Lehder, excapo y exintegrante del Cartel de Medellín, organización liderada por el fallecido narcotraficante Pablo Escobar, comentó que se adelantan las gestiones con la Gobernación del Quindío para el retorno de la escultura del fallecido cantante británico John Lennon a la Posada Alemana, expropiedad del hoy excondenado por la justicia.

La figura, realizada por el escultor Rodrigo Arenas Betancur, podría ser restaurada en el hoy parque local, en un plan que busca restaurar no solo una obra de valor artístico y testimonial, sino también un símbolo destacado del patrimonio departamental.

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Desde su robo en 2003, la ubicación de la escultura permanece en la sombra, y su destino es un misterio que evoca la magnitud de los excesos y la influencia ideológica y personal de Lehder.

Lehder, en un video difundido por las redes sociales de la gobernación del Quindío, presentó una réplica a escala y explicó que la escultura prontamente será expuesta para los visitantes a la Posada Alemana.

Carlos Lehder busca restituir en Quindío la estatua de John Lennon de Rodrigo Arenas Betancourt como símbolo cultural regional - crédito Secretaría de Cultura de Quindío/YouTube

“Aquí les presento una réplica de la estatua original de John Lennon. Esta réplica fue diseñada y esculpida por el maestro (Rodrigo) Arenas Betancourt (Q.E.P.D.). La original tiene tres metros de altura y el año entrante (2027) haremos lo posible por retornarla a este mismo parque hoy día de la gobernación del Quindío”, manifestó el exlíder del Cartel de Medellín.

La escultura, que por años adornó la Posada Alemana —antigua residencia asociada a Lehder y hoy propiedad pública—, fue durante largo tiempo motivo de especulación acerca de su paradero.

El secretario de cultura del Quindío, Felipe Robledo, subrayó que la obra constituye un ícono local no solo por su autor, sino también por la singularidad de su representación, por lo que su eventual retorno permitirá “contar su historia enmarcada en el desarrollo de las artes plásticas del Quindío”, así como “reflexionar sobre el papel del arte en la reconciliación social”, según declaró el funcionario a Caracol Radio.

La obra de tres metros, diseñada por Arenas Betancur en 1981, desapareció dejando interrogantes sobre su paradero - crédito Posada Alemana el opulento complejo turístico y temático del Quindío / Facebook

Además, remarcó la función de la escultura como fuente de reconocimiento e identificación colectiva de la región. “Lograr poder contar su historia enmarcada en todo el desarrollo de artes plásticas como escultura de este gran maestro nos permite reconocernos desde el arte, saber qué caminos debemos seguir recorriendo y cuáles debemos dejar atrás para convivir en paz”, indicó Robledo al medio citado.

Impacto de Lennon en la vida de Lehder

El interés del narcotraficante por Lennon iba más allá de la música. Carlos Lehder veía en el artista una representación de sus propias aspiraciones utópicas y mezclaba elementos de la contracultura, el rock y la ideología.

“Lo que más nos impactó a mi persona y a muchos de los quindianos fue que eran muchachos de nuestra edad, más o menos, cantando canciones pertinentes a nuestras inquietudes mentales, ideológicas y románticas, porque él fue muy romántico en sus canciones. También tenía sus canciones y líricas donde demandaba evolucionar constantemente para la juventud”, mencionó.

- crédito Archivo Reuters

El exlíder del cartel del narcotráfico narra que esa admiración lo llevó a emigrar a Nueva York (Estados Unidos) a los 15 años, impulsado tanto por el deseo de aprender sobre avances tecnológicos como por la fascinación con la música y el activismo de Lennon.

También, consideró que la decisión de encargar la estatua surgió después del asesinato de Lennon en Estados Unidos, al considerar que el artista era un abanderado de la paz, especialmente en tiempos de guerra.

“En la nostalgia de una catástrofe de ese calibre, decidí honrar a John Lennon con una estatua y logré contratar al maestro Rodrigo Arenas Betancourt en Medellín y él me acompañó, vino a Armenia, estuvo un par de días aquí en Armenia, en la Posada Alemana, aquí en el hotel hospedado, y le entregué un cúmulo de folletos y fotos de John Lennon. Él solamente lo diseñó y esculpió esta estatua”, comentó.

Algunas mujeres que acompañaron al excapo Carlos Lehder estuvieron en sus etapas de lujo, otras en su caída y huida - crédito Redes sociales

Por último, resaltó la importancia del escultor para el arte colombiano, evocando otras obras monumentales como el Monumento a la Batalla del Pantano de Vargas (ubicada en Paipa, Boyacá), fundamentales en la historia escultórica y de memoria nacional, según sus palabras.

La historia de la estatua de John Lennon encierra una convergencia de cultura pop global, biografía criminal y arte monumental colombiano, quedando actualmente a la espera de su retorno al espacio público del Quindío.