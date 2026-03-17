Estas son las EPS que están en la mira de Gustavo Petro y podrían liquidarse: suman 23 millones de pacientes

Ocho EPS, incluidas Famisanar, Nueva EPS y Coosalud, podrían ser liquidadas en las próximas semanas - créditos Cristian Bayona/Colprensa | archivo Colprensa | Mauricio Dueñas Castañeda/EFE | suministrado a Infobae Colombia

El anuncio del presidente Gustavo Petro durante el Consejo de Ministros del 16 de marzo generó un gran revuelo. En la sesión, ordenó a los ministros de Hacienda, Germán Ávila, y de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, proceder con la liquidación inmediata de las EPS que han sido declaradas en quiebra.

Sin embargo, el mandatario nacional no entregó detalles de cuáles serían las promotoras que entrarían en etapa de liquidación, lo que generó una fuerte incertidumbre para unos 23 millones de pacientes que se mantienen afiliados a ocho EPS actualmente intervenidas.

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“Entonces -ministro de Hacienda y ministro de Salud- todas las EPS que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera; ya no tenemos alternativas. El Congreso no aprobó la reforma (a la salud), ya no queda sino este último trato”, comentó el mandatario en la noche del lunes.

En ese orden de ideas, la decisión deja sobre la mesa la posibilidad de que EPS de gran cobertura nacional como Famisanar o Coosalud, que suman más de seis millones de usuarios, puedan decir adiós al sistema de salud.