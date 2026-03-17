Corte Constitucional reveló los argumentos detrás de la suspensión de la emergencia económica decretada por el Gobierno

La Corte advirtió posibles afectaciones al principio democrático y a la separación de poderes - crédito Luisa González/REUTERS, Corte Constitucional y Presidencia de la República

La Corte Constitucional dio a conocer los fundamentos jurídicos que sustentaron la suspensión provisional del Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno nacional declaró el estado de emergencia económica y social en todo el territorio.

Aunque la medida fue adoptada el 29 de enero de 2026, solo hasta el 16 de marzo se conoció el contenido del auto que explica en detalle las razones de la decisión.

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De acuerdo con el Auto 082 de 2026, la Sala Plena resolvió suspender provisionalmente los efectos del decreto expedido el 22 de diciembre de 2025, mientras se adopta una decisión definitiva sobre su constitucionalidad. La providencia fue suscrita por varios magistrados y se enmarca en el control automático que ejerce el alto tribunal sobre los estados de excepción.

Fundamentos de la suspensión provisional

En el documento, la Corte sustentó esta determinación en cuatro razones principales. Entre ellas, se destaca la interpretación de las facultades del tribunal constitucional para adoptar medidas cautelares, incluso frente a normas con fuerza de ley.

Asimismo, la corporación precisó que no existe una prohibición constitucional para suspender provisionalmente decretos que declaren estados de excepción, descartando que la sentencia C-179 de 1994 impida este tipo de decisiones.

Otro de los elementos clave fue la aplicación del precedente fijado en el Auto 272 de 2023, en el cual la Corte reconoció la posibilidad excepcional de suspender normas sometidas a control abstracto de constitucionalidad cuando se cumplan ciertas condiciones.

En ese sentido, la Sala Plena determinó que en este caso se configuraban dichos requisitos. En particular, señaló que “existen serias dudas sobre el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 215 de la Constitución” para declarar el estado de emergencia.

Riesgos para el orden constitucional

La medida de suspensión provisional fue considerada excepcional para proteger la supremacía de la Constitución - crédito Presidencia

El auto también advierte que la declaratoria del estado de excepción podría generar impactos relevantes en el funcionamiento institucional. Según la Corte, la medida “genera afectaciones serias e irremediables al principio democrático y a la separación de poderes”, lo que justificaba la adopción de una medida cautelar inmediata.

En esa línea, el alto tribunal enfatizó que la suspensión provisional busca evitar que se consoliden efectos contrarios a la Constitución mientras se adopta una decisión de fondo. De acuerdo con la providencia, los beneficios de suspender el decreto superan la afectación a la presunción de constitucionalidad que ampara las decisiones del presidente.

La Corte explicó que esta figura tiene carácter excepcional y está orientada a garantizar la supremacía constitucional. En palabras del auto, se trata de “un instrumento excepcionalísimo orientado a preservar la efectividad de la justicia y a evitar la consolidación de situaciones límite contrarias al orden constitucional y democrático”.

Alcance de la medida y discusión jurídica

La Corte indicó que puede pronunciarse incluso si el decreto ya no está vigente - crédito Corte Constitucional

El alto tribunal también abordó el alcance de su competencia para adoptar este tipo de decisiones, incluso cuando el decreto ya no se encuentra vigente. En ese punto, precisó que el vencimiento del término del estado de emergencia no impide pronunciarse sobre su constitucionalidad ni sobre la suspensión de sus efectos, especialmente porque de ese decreto se deriva la validez de normas posteriores.

Además, la Corte desarrolló un amplio análisis sobre la evolución de la figura de la suspensión provisional en el control constitucional en Colombia. Indicó que, aunque durante años consideró improcedente esta medida, su postura cambió a partir de 2023 al reconocer que es necesaria para evitar daños irreversibles al orden constitucional.

La decisión que tome el alto tribunal a finales de marzo sobre la ponencia del magistrado Carlos Camargo definirá la continuidad del estado de emergencia económica y social y determinará la validez de las medidas adoptadas por el Gobierno Petro- crédito Colprensa

En ese contexto, el auto subraya que la Corte tiene la obligación de intervenir cuando exista el riesgo de que una norma contraria a la Constitución produzca efectos graves antes de que se adopte un fallo definitivo. “El control de constitucionalidad debe estar dotado de mecanismos que permitan asegurar la efectividad del principio de supremacía de la Carta”, señala la providencia.

Finalmente, el tribunal constitucional analizó las tensiones que genera esta facultad en el marco de los estados de excepción. Reconoció que, por un lado, la suspensión puede evitar abusos del poder ejecutivo, pero, por otro, debe aplicarse con cautela para no obstaculizar la respuesta institucional ante situaciones de crisis.

En ese equilibrio, la Corte concluyó que la suspensión provisional del Decreto 1390 era necesaria en este caso concreto, mientras se adopta una decisión de fondo que definirá si la declaratoria de emergencia económica se ajusta o no a la Constitución.