Colombia

Colombia subió al 35% el arancel para importar 14 productos: pero solo de estos países

El Gobierno firmó un decreto que encarece la entrada al país de 14 categorías de mercancías del sector siderúrgico y metalmecánico. La medida estará vigente por un año

Guardar
Diana Marcela Morales Rojas, ministra
Diana Marcela Morales Rojas, ministra de Comercio, Industria y Turismo, firmó el Decreto 0264 que establece un arancel del 35% para 14 categorías de productos siderúrgicos y metalmecánicos importados- crédito @MincomercioCO/X,VisualesIA

El presidente de la República, Gustavo Petro, firmó el 16 de marzo de 2026 el Decreto 0264, con el cual Colombia incrementa al 35% el impuesto que deben pagar quienes importen acero, alambre, tubos, perfiles y otros productos metálicos pertenecientes a 14 subpartidas arancelarias específicas. Estos productos vienen principalmente de China, Rusia, Turquía e India.

La norma, suscrita por el Ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, y la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, modifica parcialmente el Decreto 1881 de 2021, que desde el 1° de enero de 2022 rige el Arancel de Aduanas colombiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El decreto lista 14 subpartidas arancelarias, que corresponden a categorías muy precisas de mercancías: barras y perfiles de acero, alambres, tubos, grapas metálicas y otros productos del sector metalmecánico. Cada subpartida tiene un código numérico —como 7214200000 o 7306309900— que las autoridades aduaneras usan para identificar exactamente qué entra por las fronteras.

El decreto expone varias razones. La primera es la llegada masiva de productos importados a precios bajos. Según el análisis técnico citado en el texto, entre enero y agosto de 2025 se registraron incrementos en las importaciones de estas mercancías con crecimientos de entre el 5% y más del 290% frente al mismo periodo del año anterior. Esos productos provienen principalmente de China, Rusia, Turquía e India, economías con alta capacidad productiva que, según el documento, han generado una “crisis estructural” en la industria nacional.

El Decreto 0264 fue suscrito
El Decreto 0264 fue suscrito el 16 de marzo de 2026 por el Ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, y la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas.- crédito Ministerio de Comercio

La segunda razón tiene que ver con el peso económico del sector. El decreto señala que la industria siderúrgica y metalmecánica representa cerca del 10% del PIB industrial colombiano, genera aproximadamente 45.000 empleos directos e indirectos y dinamiza a más de 25.000 proveedores nacionales. Además, el sector recicla más de 1,2 millones de toneladas de chatarra al año.

La tercera razón apunta al origen de las importaciones. El análisis del periodo enero de 2022 a agosto de 2025 muestra que en varias subpartidas las compras provenientes de países con los que Colombia no tiene acuerdos comerciales superan el 80% y en algunos casos el 90% del total importado, con una tendencia sostenida a la baja en los valores de entrada.

Un arancel es, en términos simples, un impuesto que el Estado cobra cuando un producto extranjero entra al país. Si ese impuesto sube, importar ese producto se vuelve más costoso. Eso puede encarecer los precios para quien compra, pero también puede darle más posibilidades de competir a quien fabrica ese mismo producto dentro del país.

Mapa decreto 264 – Infobae Colombia
Decreto 0264 · 16 marzo 2026
¿De dónde vienen los productos que Colombia ahora grava con 35%?
Toque un país para conocer su participación en las importaciones siderúrgicas.
China
Principal origen
hasta +290%
India
Alto volumen
+80%
Turquía
Crecimiento acelerado
+60%
Rusia
Precios CIF bajos
+40%
China encabeza las importaciones de productos siderúrgicos y metalmecánicos hacia Colombia. El decreto señala que entre enero y agosto de 2025 algunas subpartidas registraron crecimientos superiores al 290% frente al mismo periodo del año anterior, con valores CIF en tendencia decreciente.
En varias subpartidas, las importaciones provenientes de países sin acuerdo comercial con Colombia superan el 80% y 90% del total importado (periodo enero 2022 – agosto 2025). Fuente: Decreto 0264 de 2026.
Infobae Colombia · Datos: Decreto 0264 del 16 de marzo de 2026 · Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

¿Cuánto tiempo durará la medida?

El artículo 2 del decreto establece que la vigencia es de un año contado desde su entrada en vigor. Pasado ese plazo, el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelario y de Comercio Exterior deberá revisar el impacto de la norma. El decreto entra a regir 15 días calendario después de su publicación en el Diario Oficial.

El artículo 3 precisa que las disposiciones aplican “sin perjuicio” de los tratados, convenios y acuerdos internacionales vigentes para Colombia en materia comercial. Eso significa que países con los que Colombia tiene tratados de libre comercio activos podrían quedar por fuera o recibir un tratamiento diferente, aunque el decreto no detalla esas excepciones.

Entre enero y agosto de
Entre enero y agosto de 2025, las importaciones de productos metálicos registraron crecimientos de hasta más del 290% frente al mismo periodo del año anterior, provenientes principalmente de China, Rusia, Turquía e India - crédito Dimar

El gobierno sustenta la medida en el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política, que le otorga al presidente la facultad de modificar aranceles, y en las Leyes 7ª de 1991 y 1609 de 2013. También cita la Decisión 805 de la Comunidad Andina, que autoriza a los países miembros a adoptar cambios en materia arancelaria.

El decreto menciona el Conpes 4129, documento que define la Política Nacional de Reindustrialización del gobierno colombiano. Ese instrumento busca reducir la dependencia económica del petróleo y del carbón mediante la creación de nuevas fuentes de producción de bienes y servicios que, según el texto, “reconfigurarán la matriz productiva de la economía nacional”.

Temas Relacionados

ArancelesMinisterio de ComercioAceroColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

El Ideam advirtió que las lluvias seguirán en Colombia hasta mediados de junio

El más reciente informe del instituto meteorológico señala que las precipitaciones continuarán durante los próximos meses, con apenas leves descensos en algunas regiones, descartando una mejora importante antes de la mitad del año

El Ideam advirtió que las

Beba habló de la polémica con Johanna Fadul y desmintió versiones sobre supuestos chats con el esposo de la actriz: “La verdad al final sale a la luz”

En diálogo con Infobae Colombia, la reciente eliminada del programa de convivencia habló de los pleitos con Fadul, Alejandro Estrada y su enemistad con Juanse Laverde

Beba habló de la polémica

Sporting Lisboa vs. Bodø Glimt EN VIVO: octavos de final de la Champions League con Luis Javier Suárez como titular

El equipo del goleador de la selección Colombia enfrentará la necesidad de remontar un marcador adverso de 3-0 en el estadio José Alvalade, ante el club que ha sido la revelación en la presente edición del torneo de clubes más importante del mundo

Sporting Lisboa vs. Bodø Glimt

Nueva crisis en los diálogos entre el Gobierno y disidencias de ‘Walter Mendoza’ tras muerte de un líder guerrillero en Nariño: el Ministerio de Defensa negó operativo

Alexander Rincón, conocido como alias Machaco, falleció en la noche del domingo 15 de marzo de 2026 mientras se encontraba en un resguardo indígena en el municipio de Tumaco

Nueva crisis en los diálogos

En video, así fue el impactante momento en el que un hueco se tragó una casa en Santa Marta

El derrumbe repentino tras el hundimiento del terreno por fallas en el alcantarillado obligó a evacuar a varias familias del sector

En video, así fue el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Primo Gay, líder de

Alias Primo Gay, líder de las disidencias en Antioquia, resultó herido en operativo del Ejército: esto se sabe

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Arauca y Casanare: van tras ‘Antonio Medina’

Video: delincuencia común extorsiona comerciantes en Santa Rosa de Osos, Antioquia, bajo el nombre de las disidencias de las Farc

Conductor está en una UCI de Cali tras omitir un retén ilegal de las disidencias de las Farc en vía de Jamundí, Valle del Cauca

Masacre en Cimitarra, Santander, dejó cuatro muertos: dos eran sospechosos del asesinato de una docente en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Beba habló de la polémica

Beba habló de la polémica con Johanna Fadul y desmintió versiones sobre supuestos chats con el esposo de la actriz: “La verdad al final sale a la luz”

Creadora de contenido reveló detalles del percance que vivió con un procedimiento estético: “Pensé que me estaba dando un derrame”

Rating Colombia: ‘La casa de los famosos Colombia’ aumentó su puntaje con la entrada de Altafulla

El beso de Marilyn Patiño y Renzo sorprendió a Mariana Zapata en ‘La casa de los famosos’: la reacción se hizo viral

Aria Vega habría cancelado su presentación en los 15 años de Isa Valdiri horas antes del ‘show’: no sería la primera vez

Deportes

Sporting Lisboa vs. Bodø Glimt

Sporting Lisboa vs. Bodø Glimt EN VIVO: octavos de final de la Champions League con Luis Javier Suárez como titular

Esto dicen las autoridades de México sobre la vacuna contra el sarampión para los colombianos que viajen a los partidos de la selección Colombia

La selección de República Democrática del Congo, posible rival de la selección Colombia en el Mundial de 2026, fue sancionada por la FIFA por insólito motivo

Millonarios vs. Atlético Nacional EN VIVO, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Campín de Bogotá

Director deportivo de Millonarios se refirió al futuro de Mackalister Silva: “Yo lo veo”